وزارت معادن و پترولیم طالبان: ۱۲ چاه نفت در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» حفر شده است

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، حملات اخیر پاکستان بر ولایت کنر و ولسوالی اسپین‌بولدک کندهار را به‌شدت محکوم کرده و از سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شده است.

یک منبع طالبان در کنر که بخاطر حساسیت موضوع نخوانسته نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در حملات روز دوشنبه پاکستان بر این ولایت، دست‌کم ۷ تن کشته و نزدیک به ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

پیش از این حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن حداقل ۴ تن و زخمی شدن حدود ۷۰ تن در این رویداد را تایید کرده بود.

پاکستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.

بر اساس ادعای حکومت طالبان، قربانیان این حملات غیرنظامیان هستند و در میان زخمی‌ها کودکان، زنان و محصلین پوهنتون سید جمال‌الدین افغانی در کنر شامل‌اند.

رادیو آزادی تا کنون به‌گونهٔ مستقل این ادعاها را تأیید کرده نتوانسته است.

آقای کرزی در پیامی که روز دوشنبه ۷ ثور در شبکه ایکس منتشر کرده، این حملات را بخشی از سیاست پاکستان برای تضعیف پایه‌های آموزش و پیشرفت در افغانستان دانسته و از جامعهٔ جهانی خواسته است در برابر این اقدامات واکنش نشان دهد.

او همچنان از سازمان ملل متحد خواسته است که این حملات را محکوم کرده و برای توقف فوری آن اقدام کند.