وزارت انرژی قزاقستان: خروج از اوپک در حال حاضر در دستور کار نیست

حکومت طالبان می گوید که شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار نمود و در رابطه به حملات اخیر نیروهای پاکستانی بر اهداف ملکی و تأسیسات عامه در امتداد خط دیورند، از جمله پوهنتون ولایت کنر، یادداشت اعتراضی را به او تسلیم کرده است.

حافظ ضیا احمد تکل مسئول اطلاعات و روابط عامۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، روز سه شنبه(۸ ثور) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که این وزارت، حملات پاکستان بر افراد ملکی را به‌شدت محکوم کرده، آن را نقض تمامیت ارضی افغانستان و مغایر با اصول بین‌المللی و یک اقدام تحریک‌آمیز می‌داند.

ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز روز سه شنبه در شبکۀ اکس نوشته که افراد ملکی همواره باید محافظت شوند. او روی نیاز بررسی‌های فوری، مستقل و همه‌جانبه در مورد رویدادهای اخیر و قبلی شده است

این در حالی است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه شنبه گفت که در نتیجۀ حملات بعد از ظهر دوشنبه، کشته و زخمی شدن ده ها فرد ملکی و خسارات در بخش هایی از شهر اسعد آباد، مرکز ولایت کنر از جمله پوهنتون سید جمال الدین را مستند ساخته است.