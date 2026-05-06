درحالیکه نگرانیها از سرنوشت خبرنگارانیکه در بند طالبان بهسر میبرند در افغانستان ادامه دارد، حکومت طالبان اینبار فرهاد غفوری، رئیس یک رادیوی محلی در ولایت لوگر را بازداشت کردهاند.
یکی از نزدیکان آقای غفوری، رئیس رادیو اتحاد، در صحبت با رادیو آزادی ادعا میکند که او حدود ۱۵ روز قبل، توسط حکومت طالبان بازداشت شده و تا کنون در بند طالبان بهسر میبرد.
او که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز چهارشنبه ۱۶ ثور در صحبت با رادیو آزادی افزود: "تقریباً از ۱۵ روز گذشته تا کنون در بند طالبان بهسر میبرد. روز گذشته بعضی از همکاران ما برای آزادیاش رفته بودند، اما آزاد نشده و نه هم قضیهاش معلوم است که بر کدام اساس گرفته شده و مشکل چیست، جرم و گناهاش چیست."
خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در مورد بازداشت فرهاد غفوری به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد و طالبان نیز بازداشت او را بهگونهٔ رسمی تأیید نکردهاند.
اما حکومت طالبان پیش از این در موارد مشابه ادعا کردهاند که خبرنگاران بهدلیل کار رسانهایشان بازداشت نمیشوند، ادعاییکه همواره از سوی سازمانهای حامی رسانهها و خود خبرنگاران رد شدهاست.
با این حال، سازمانهای حامی خبرنگاران با تأیید بازداشت فرهاد غفوری میگویند که ادامهٔ بازداشت خبرنگاران، نشاندهندهٔ تهدید جدی برای آزادی بیان و فعالیتهای رسانهای در افغانستان بوده و مایهٔ نگرانی عمیق است.
ظاهر چراغ، رئیس کمیتهٔ ارتباطات رسانهای سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو)، میگوید که این یک اقدام سرکوبکننده علیه خبرنگاران است.
او در صحبت با رادیو آزادی افزود: "ما این اقدام را نکوهش میکنیم و خواست جدی ما از طالبان این است که آقای غفوری را هرچه زودتر آزاد کنند تا به خانوادهٔ خود برگردد. با او شمار خبرنگاران بازداشت شده توسط طالبان به شش تن رسید و این وضعیت جاری نشان میدهد که طالبان متعهد به آزادی بیان و امنیت خبرنگاران نیستند."
امسو همچنان بامداد روز چهارشنبه ۱۶ ثور با نشر اعلامیهای افزوده که برای بازداشت فرهاد غفوری هیچ دلیل قانونی و روشنی ارائه نشده و بیخبری از وضعیت وی طی دو هفتهٔ گذشته، فشار روانی شدیدی بر خانوادهٔ او و جامعهٔ رسانهای وارد کردهاست.
در اعلامیه آمده که افزون بر بازداشت وی، تلاشها برای تعطیلی فعالیت رادیو «اتحاد» نیز ادامه دارد.
بهگفتهٔ امسو، این تلاشها نشان میدهد که روند خاموشسازی صداهای مستقل بهصورت سیستماتیک در جریان است.
در ادامهٔ اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده که فرهاد غفوری و تمامی خبرنگاران بازداشت شده را فوراً، بدون قید و شرط و بدون تأخیر آزاد کند و هرچه سریعتر به روند جلوگیری از فعالیت رسانهها و تعطیلی رادیوها پایان داده شود.
بر اساس معلومات مسئولان سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) که با رادیو آزادی شریک ساخته اند، علاوه بر فرهاد غفوری، در حال حاضر پنج خبرنگار و کارمند نهادهای حامی رسانهها، بهشمول حمید فرهادی، شکیب نظری، ابوذر صارم سرپلی، بشیر هاتف و عزیز وطنوال، در بند طالبان قرار دارند.
پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به تاریخ سوم می، به مناسبت روز جهانی آزادی رسانهها، از حکومت طالبان خواسته بود که تمامی خبرنگاران را بدون قید و شرط آزاد کند.
با آنکه خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز در همان روز مدعی شد که این حکومت به جایگاه اساسی رسانهها در جامعه باور دارد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، همواره گزارشهایی از آزار و اذیت خبرنگاران و سرکوب رسانههای مستقل توسط طالبان از سوی سازمانهای داخلی و بینالمللی حامی رسانهها و مدافع حقوق بشر منتشر شدهاند.