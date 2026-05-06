پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نزدیک شدن یک توافق میان امریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد امریکا است.

اسماعیل بقایی روز چهارشنبه ۱۶ ثور به خبرگزاری ایسنا گفت که «طرح و پیشنهاد امریکا هنوز از سوی ایران در حال بررسی است و ایران پس از ارزیابی کامل دیدگاه‌های خود، پاسخ را از طریق پاکستان به طرف مقابل ارسال خواهد کرد.»

هم‌زمان، خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، به نقل از یک منبع آگاه نوشته که پیشنهاد اخیر امریکا «برخی بخش‌های غیرقابل قبول» دارد و ایران تاکنون به آن پاسخ نداده است.

خبرگزاری فارس، که آن هم به سپاه نزدیک است، ادعا کرده که «هیچ پیام مکتوب جدیدی میان ایران و امریکا تبادله نشده است» و گزارش‌ها درباره نزدیک شدن دو طرف به توافق را رد کرده است.