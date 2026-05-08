افغانستان
جنازۀ لیلما مفتون، در شهر اشکاشم به خاک سپرده شد
جنازۀ لیلما مفتون، همسر عبدالسلام مفتون، یکی از آوازخوانان بدخشان، روز پنجشنبه(۱۷ ثور) در شهر اشکاشم به خاک سپرده شد.
لیلما مفتون که در بازار اشکاشم کارگاه خیاطی و رستورانت زنانه داشت، چهارشنبۀ گذشته هنگام رفتن به محل کارش در منطقهای موسم به زرگران، در نتیجۀ تیراندازی کشته شد.
مقامهای محلی طالبان روز پنجشنبه(۱۷ ثور) اعلام کردند که دو تن را به اتهام قتل خانم مفتون دستگیر کردهاند و تحقیقات در مورد ادامه دارد.
در چپه شدن یک بس مسافربری در ادرسکن دو تن کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند
در نتیجۀ چپه شدن یک بس مسافربری در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات، حداقل دو تن کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
"رادیو پولیس" رسانۀ وابسته به وزارت امور داخلۀ طالبان، امروز با نشر این خبر گفت که شب گذشته یک بس مسافربری نوع ۴۰۴ در شاهراه نزدیک ولسوالی ادرسکن چپه شد، به مسافران تلفات وارد شده و زخمیها به شفاخانههای نزدیک منتقل شدهاند.
شاهراههای افغانستان، بهویژه شاهراه کابل–قندهار–هرات، همواره شاهد رویدادهای خونین ترافیکی بوده که در اثر آن سالانه صدها تن کشته و زخمی میشوند.
اوچا: در اثر سیلابها در افغانستان، ۶۱ مرکز صحی و بیش از ۱۲۰ مکتب، قسمی تخریب شده است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ ملل متحد (اوچا) میگوید که سیلابهای دوامدار در چندین ولایت افغانستان، ۶۱ مرکز صحی و بیش از ۱۲۰ مکتب را به گونهٔ قسمی تخریب کرده و خدمات اساسی را برای هزاران تن مختل ساخته است.
اوچا در گزارشی که روز پنجشنبه(۱۷ ثور) در ویبسایت ریلیف ویب منتشر شد، گفته که بارندگیهای شدید و سیلابها در ولایات افغانستان از جمله بغلان، بدخشان و تخار حدود ۷۳ هزار و ۳۰۰ تن را متأثر ساخته و حدود ۵۶ هزار و ۹۰۰ تن آنها به کمکهای عاجل بشری نیاز دارند.
به گفتۀ اوچا، در اثر این سیلابها همچنین تا ۷ هزار و ۵۰۰ خانه تخریب شده، یا آسیبدیده اند و خسارات گستردهای به سرکها، پلها و زمینهای زراعتی شده است.
سازمانها و نهادهای بشردوستانه میگویند که با وجود دشواریهای موجود در زمینهٔ دسترسی، تا اکنون برای بیش از ۳۱ هزار تن مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و سایر کمکها فراهم کردهاند.
تأکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان
ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، میگوید که ایستادگی مردان در حمایت از حق آموزش زنان و دختران، نقش حیاتی در پیشرفت همه شهروندان افغانستان دارد.
آقای لیندسی روز پنجشنبه ۱۷ ثور، به مناسبت برنده شدن مطیعالله ویسا، فعال آموزش و رئیس نهاد «راه قلم»، برای دریافت جایزه آزادی ۲۰۲۶، در شبکه ایکس خود نوشت که این موفقیت یادآور آن است که مردان افغانستان در کنار زنان و دختران ایستادهاند.
مطیعالله ویسا روز چهارشنبه، با رأی نزدیک به ۱۹ هزار جوان از ۷۵ کشور جهان، برنده این جایزه اعلام شد.
این جایزه از سوی منطقه نرماندی فرانسه و «مؤسسه بینالمللی حقوق بشر و صلح» به افرادی اعطا میشود که برای آزادی و حقوق بشر ایستادگی کردهاند.
طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و چندی پس از آن دختران و زنان افغان را از رفتن به پوهنتون ها و انتستیتوت های طبی نیز منع کردند.
همسر یک آوازخوان محلی در بدخشان در تیراندازی کشته شد
یک منبع اگاه با ارسال ویدیویی از مراسم خاکسپاری یک زن ادعا میکند که این پیکر «لیلما»، یک زن کارآفرین و همسر سلام مفتون، آوازخوان محلی است که صبح پنجشنبه ۱۷ ثور از سوی یک مرد مسلح کشته شده است.
در ویدیوی مراسم خاکسپاری، سلام مفتون آواز خوان محلی بدخشان نیز در صف اول و در میان جمعی از مردم دیده میشود.
این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که لیلما همراه با کودک خردسالش به سوی بازار ویژه زنان در اشکاشم بدخشان در حرکت بود که هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت، اما کودک او از این حمله جان به سلامت برده است.
به گفته این منبع، لیلما در این بازار مدیر یک رستورانت و مسئول یک کارگاه خیاطی بود که از سوی دفتر آقاخان ایجاد شده بود.
تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
این رویداد در حالی رخ داده است که گزارشهای سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بهگونه قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در کابل (یوناما) که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در نومبر ۲۰۲۵ نشر شده، خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته است.
امریکا در استراتیژی جدید ضدتروریزم، افغانستان را تهدید مستقیم نخواند
در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای سال ۲۰۲۶ که روز چهارشنبه ۱۶ ثور از سوی قصر سفید نشر شده، از افغانستان تحت حاکمیت طالبان بهعنوان تهدید مستقیم برای امریکا یاد نشده است.
در این گزارش ۱۶ صفحهای، به نقل از دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا آمده است که تنها ۴۳ روز پس از بازگشت او به قدرت، عامل حمله آگست ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که در آن ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند، بازداشت شده است؛ موضوعی که به گفته این گزارش نشاندهنده تعهد اداره ترمپ به مبارزه با تروریزم است.
در این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته بود، ده ها شهروند افغانستان نیز کشته شده بودند.
در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای ۲۰۲۶، بهگونه مشخص در مورد مبارزه با فعالیتهای تروریستی در افغانستان یا روابط واشنگتن با حکومت طالبان چیزی گفته نشده است.
اما از حضور گروههایی مانند القاعده و شاخه خراسان گروه داعش در آسیا نام برده شده و بر شناسایی و نابودی این گروهها تأکید شده است.
این در حالی است که در گزارش گروه نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد که در جنوری ۲۰۲۵ نشر شد، آمده است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور و فعالیت گروههای تروریستی از جمله داعش خراسان و القاعده همچنان یک نگرانی جدی باقی مانده است.
پیش از این، سبرینا سینگ، معاون پیشین سخنگوی پنتاگون، در اکتوبر ۲۰۲۴ گفته بود که واشنگتن تهدیدات القاعده در منطقه و افغانستان را جدی میگیرد.
بیش از ۴۰۰ مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدهاند و به افغانستان بازگشتهاند
صدها افغان که از زندانهای پاکستان آزاد شدهاند، دوباره به افغانستان بازگشتهاند.
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود اعلام کرده که در جریان این هفته ۴۹۱ شهروند افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدهاند.
بر اساس این اعلامیه، ۳۷۹ تن از آنان از طریق گذرگاه تورخم و ۱۱۲ تن دیگر از راه سپین بولدک وارد افغانستان شدهاند.
به گفته این وزارت، این افراد به دلیل نداشتن اسناد اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند.
براساس گزارشها، هفته گذشته نیز بیش از ۵۰۰ افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشته بودند.
راشد خان باز هم در توپ اندازی مقام نخست را گرفت
در تازهترین ردهبندی شورای بینالمللی کرکت ای سی سی، راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان، در بخش توپ اندازی در بازیهای پنجاهآوره و بیستآوره مقام نخست را به دست آورده است.
این نخستین بار نیست که راشد خان این مقامها را کسب میکند، بلکه او طی چند سال گذشته بارها موفق به کسب این رتبهها شده است.
همچنان، در تازهترین ردهبندی آلروندرهای بازیهای یکروزه شورای بینالمللی کرکت، عظمتالله عمرزی بار دیگر مقام نخست را از آن خود کرده است.
در این ردهبندی، محمد نبی در جایگاه سوم و راشد خان در جایگاه پنجم قرار گرفتهاند.
همچنین در ردهبندی سالانه بازیهای بیستآوره، تیم ملی افغانستان یک پله سقوط کرده و در حال حاضر با داشتن ۲۲۰ امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد.
یک دهلیز ترانزیتی برای انتقال کالاهای تجارتی از چین به افغانستان گشایش یافت
رسانههای آسیای میانه روز چهارشنبه ۱۶ ثور به نقل از مقامات ترانسپورتی ازبکستان گزارش دادهاند که این مسیر زمان انتقال کالاها را کاهش داده و روند لوژستیکی را سادهتر میسازد.
در این دهلیز ترانزیتی، کانتینرها ابتدا از طریق قطار از چین حرکت کرده و پس از عبور از ایستگاه آلتینکول وارد ازبکستان میشوند.
گزارش میافزاید که این کالاها سپس به مرکز لوژستیکی شهر بخارا انتقال یافته و از آنجا از طریق ترکمنستان به شهر هرات در غرب افغانستان منتقل میگردند.
کارشناسان امور اقتصادی پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه در شرایط که پاکستان راه های تجارتی خود را با افغانستان مسدود کرده یک فرصت خوب است.
شرکت چینی: کارهای معدن مس عینک دوباره آغاز خواهد شد
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که هدایتالله بدری، وزیر این وزارت با سفیر چین و رؤسای شرکتهای قراردادی معدن مس عینک، ام سی سی تی(MCCT) و ام جی ای ام(MJAM) در مورد عملیساختن تعهداتشان و پیشرفت پروژۀ استخراج این معدن گفتگو کرده است.
در خبرنامه این وزارت گفته شده که در این نشست که روز سهشنبه برگزار شد، رئیس عمومی شرکت ام سی سی تی اطمینان داده که کارهای متوقفشده این معدندوباره آغاز خواهد شد.
براساس خبرنامه، هدایتالله بدری، تأکید کرده که این شرکت باید مطابق به شرایط قرارداد، گامهای عملی را برای تطبیق کامل فعالیتهای این پروژه بردارد.
وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه اسد سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که قرارداد سروی و استخراج معدن مس عینک را برای پانزده سال دیگر تمدید کرده است.
معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود ۵۰ میلیارد دالر تخمین میشود. این پروژه هفده سال پیش قرارداد شده، اما تا اکنون پیشرفت قابل توجهی در کارهای استخراج آن دیده نمی شود.