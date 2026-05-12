لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۲۲ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۳۱

خبر ها

وزیر خارجه طالبان با نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره پیشرفت روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کرد

آرشیف
آرشیف

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در دیدار با یو شیاویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان در کابل، درباره امنیت منطقه‌ای و پیشرفت روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کرده است.

گفتگوهای ارومچی از اول تا هفتم ماه اپریل سال جاری، به میانجیگری چین و در تلاش برای پایان دادن به تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه ۲۱ ثور، در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود گفته است که در دیدار دو مقام همچنان درباره تقویت بیشتر روابط دوجانبه، امنیت منطقه‌ای و گسترش روابط دو طرف، بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفته است.

بر اساس این اعلامیه، نماینده ویژه چین بر ادامه و مؤثریت روند گفتگوهای ارومچی تأکید کرده و آن را یک چارچوب مهم برای ثبات و هماهنگی منطقه‌ای دانسته است.

با آنکه حکومت طالبان و پاکستان گفتگوهای ارومچی را سازنده خواندند اما به یک توافق نهایی در آن نرسیدند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

دعوت احتمالی مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره مهاجران افغان

آرشیف
آرشیف

کمیسیون اروپا می‌گوید که قصد دارد در آینده نزدیک مقام‌های حکومت طالبان را برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل دعوت کند.

کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۲۱ ثور به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که قرار است به‌زودی نامه‌ای رسمی در این مورد به کابل فرستاده شود تا تاریخ برگزاری این نشست تعیین گردد.

در گزارش آمده است که این سفر با هماهنگی سویدن انجام می‌شود و در ادامه دو سفر مقام‌های اروپایی به افغانستان در پیوند به همین موضوع خواهد بود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که حدود ۲۰ کشور اروپایی در حال بررسی راه‌های بازگرداندن مهاجران افغان، به‌ویژه افرادی هستند که در این کشورها مرتکب جرم شده‌اند.

اما سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که با توجه به بحران جاری بشری در افغانستان، بازگرداندن اجباری مهاجران می‌تواند مشکلات جدی بشری را به‌بار آورد.

ادامه خبر ...

اتحادیۀ اروپا با نقش‌آفرینی صدراعظم سابق جرمنی در مذاکرات احتمالی با روسیه مخالفت کرد

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

اعضای اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۲۱ ثور، ایدۀ ولادیمیر پوتین برای معرفی گرهارد شرودر صدراعظم پیشین جرمنیبه عنوان نمایندۀ این اتحادیه در مذاکرات امنیتی احتمالی آینده با مسکو را رد کردند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: "سپردن انتخاب مذاکره‌کنندۀ اتحادیۀ اروپا به روسیه، کار عاقلانه‌ای نخواهد بود."

او افزود: "گرهارد شرودر همچنان لابی‌گر ارشد شرکت‌های دولتی روسیه است. بنابراین واضح است که چرا پوتین او را به عنوان مذاکره‌کننده می‌خواهد، زیرا او اساساً می‌خواهد در هر دو طرف میز حضور داشته باشد."

پوتین روز شنبه در پاسخ به این سوال که چه کسی را برای از سرگیری مذاکرات با اروپا مناسب می‌داند، گفت که "شخصاً" شرودر را ترجیح می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گرهارد شرودر ۸۲ ساله روابط نزدیکی با کرملین داشته و از زمان حمله روسیه به اوکراین، علیه بسیاری از رهبران غربی موضع گرفته و هرگز حملۀ روسیه را به صراحت محکوم نکرده است.

ادامه خبر ...

ترمپ: آتش‌بس با ایران "به گونۀ باورنکردنی ضعیف" است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در بارۀ آتش‌بس با ایران گفت که این آتش‌بس به زور زنده نگه داشته شده و افزود که در حال بررسی از سرگیری عملیات آزادی پایدار از طریق تنگه هرمز است، زیرا به دنبال دستیابی به "پیروزی کامل" در جنگ است.

ترمپ که روز دوشنبه، ۱۱ می در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که آتش‌بسی که در ۸ اپریل توافق شده بود، اکنون "به گونۀ باورنکردنی ضعیف" است.

ترمپ بعداً در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت که در حال بررسی تمدید عملیات آزادی پایدار است، اگرچه هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است.

"عملیات آزادی پایدار" در ۶ می آغاز شد، اما کمتر از دو روز بعد متوقف شد.

او گفت: "ما قرار است یک پیروزی کامل داشته باشیم.

ادامه خبر ...

درخشش ورزشکاران افغان در مسابقات جام جهانی پاورلفتینگ ۲۰۲۶ بلاروس

مسابقات پاورلفتینگ در کابل (تصویر آرشیف)
مسابقات پاورلفتینگ در کابل (تصویر آرشیف)

اعضای تیم ملی فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بلاروس موفق به کسب شش مدال شدند.

در این مسابقات که ورزشکاران از ده کشور شرکت کرده بودند، اعضای تیم ملی افغانستان توانستند موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۱ برنز شوند.

در این میان نور احمد سخی‌زاده، میرویس رفیع‌زاده، فواد شیرین‌سخن و جابر شیرین‌سخن موفق به کسب مدال طلا شدند و روح‌الله خیراندیش مدال نقره و حمیدالله کریمی مدال برنز این مسابقات را بدست آوردند.

این مسابقات از تاریخ ۶ می آغاز شده بود و در آن ۶ ورزشکار و ۱ مربی از افغانستان شرکت کرده بودند.

پاورلیفتینگ یک ورزش قدرتی رقابتی است که در آن ورزشکار تلاش می‌کند سنگین‌ترین وزنه ممکن را در سه حرکت نشست‌وبرخاست، پرس سینه و بلند کردن جابه‌جا کنند.

ادامه خبر ...

عفو بین‌الملل خواستاری رهایی فوری سه خبرنگار بازداشت شده از سوی طالبان شد

منصور نیازی و عمران دانش، دو تن از خبرنگاران طلوع نیوز که اخیراً در کابل بازداشت شدند
منصور نیازی و عمران دانش، دو تن از خبرنگاران طلوع نیوز که اخیراً در کابل بازداشت شدند

بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از بازداشت سه خبرنگاری که اخیراً موضوع بازداشت آنها رسانه‌ای شده، گفته که حکومت طالبان باید فوراً سرنوشت و محل نگهداری منصور نیازی، عمران دانش و جاوید نیازی را روشن سازد و آنان را رها کند.

عفو بین‌الملل روز دوشنبه در اعلامیه‌ای بازداشت این خبرنگاران را تداوم ایجاد ترس و انتقام‌جویی علیۀ خبرنگاران دانسته و گفته که ناپدید شدن اجباری افراد، نگرانی جدی را در بارۀ امنیت آنان از جمله خطر شکنجۀ آنان ایجاد می‌کند.

این درحالیست که تلویزیون خصوصی طلوع نیوز روز یک‌شنبه تأیید کرد که منصور نیازی و عمران دانش، دو تن از خبرنگاران این رسانه از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند.

جاوید نیازی، مسئول یک خبرگزاری محلی به نام "پیگرد" هم اخیراً از سوی طالبان بازداشت شده است.

حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این مدعی شده که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در "چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی" است.

ادامه خبر ...

آی او ام: سیلاب‌ها در ننگرهار دو هزار خانواده را متأثر ساخته اند

تصویر آرشیف، سیلاب در ننگرهار
تصویر آرشیف، سیلاب در ننگرهار

سازمان بین‌المللی مهاجرت آی او ام  می‌گوید که سیلاب‌های ناگهانی اخیر که در نتیجه بارندگی‌های شدید به‌وجود آمده‌اند، حدود ۲۰۰۰ خانواده را در ننگرهار متأثر ساخته‌اند.

این سیلاب‌ها به خانه‌ها، منابع درآمد و زندگی مردم آسیب رسانده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه ۲۱ ثور در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود تنها گفته که این سازمان برای خانواده‌های آسیب‌دیده کمک‌هایی فراهم کرده، اما روند ارزیابی نیازمندی‌ها و رساندن کمک‌های بیشتر ادامه خواهد یافت.

براساس خبرنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان منتشر شده، روز دوشنبه نیز در شماری از ولایت‌ها، به‌دلیل بارندگی‌ احتمال جاری شدن سیلاب پیش‌بینی شده است.

در اعلامیه آمده که این بارندگی ها در ولایت‌های ننگرهار، بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان خواهد بود.

در اعلامیه گفته شده که میزان بارندگی در برخی ولایت‌ها به ۱۰ میلی‌متر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلی‌متر خواهد بود.

ادامه خبر ...

پس از اظهارات ترامپ، بهای نفت در بازارهای جهانی دوباره افزایش یافت

پس از آن‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، شرایط تهران برای پایان دادن به جنگ علیه ایران را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند، بهای نفت روز دوشنبه در بازارهای آسیایی به‌گونه چشمگیری افزایش یافت.

بهای نفت خام در ساعات ابتدایی روز در بازارهای آسیا ۴٫۶۵ درصد افزایش یافت و قیمت هر بشکه آن نزدیک به ۱۰۰ دالر رسید.

بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) امریکا نیز بیش از ۴ درصد افزایش یافت و قیمت هر بشکه آن نزدیک به ۱۰۶ دالر رسید.

بهای نفت در بازارهای جهانی به این دلیل افزایش یافته است که سرمایه‌گذاران نگران‌اند شاید موانع موجود بر سر راه عرضه نفت از طریق تنگه هرمز، به‌زودی برطرف نشود.

ادامه خبر ...

یک عضو تیم کریکت زنان افغان در تبعید: به ما نیز اجازه داده شود که در رقابت های جهانی حضور داشته باشیم

تیم ملی کریکت زنان افغانستان (تصویر آرشیف)
تیم ملی کریکت زنان افغانستان (تصویر آرشیف)

اعضای تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید از شورای بین‌المللی کریکت آی سی سی خواسته‌اند که مانند فیفا، به آنان نیز اجازه داده شود تا در رقابت‌های جهانی به نمایندگی از افغانستان بازی کنند.

شفیقه خان، یکی از اعضای این تیم که اکنون در کانبرا، استرالیا زندگی می‌کند، به ای‌بی‌سی نیوز گفته که شورای بین‌المللی کریکت باید مانند فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که به تیم فوتبال زنان افغانستان در خارج از کشور اجازه فعالیت داده، به تیم کریکت زنان افغانستان نیز اجازه دهد تا در مسابقات جهانی به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند.

او گفته که تصمیم فیفا به بسیاری از زنان افغان امید داده است که بدون توجه به این‌که در کجا زندگی می‌کنند، بتوانند از کشور خود نمایندگی کرده و اهداف و آرزو‌های‌شان را دنبال کنند.

سال گذشته، شورای بین‌المللی کریکت اعلام کرد که برای حمایت از تیم کریکت زنان افغانستان در خارج از کشور، یک صندوق مالی و یک گروه کاری ویژه ایجاد خواهد کرد.

براساس گزارش، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و ممنوعیت زنان از ورزش و برخی عرصه‌های دیگر اجتماعی، ادامه حضور تیم ملی کریکت مردان افغانستان در رقابت‌های جهانی، بحث‌هایی را برانگیخته است.

قوانین آی سی سی ایجاب می‌کند که هر کشور عضو باید تیم ملی زنان نیز داشته باشد.

ادامه خبر ...

سفارت جاپان در افغانستان از بورسیه های تحصیلی سال 2027 خبرداده

پرچم جاپان
پرچم جاپان

در اعلامیه‌ ای که سفارت جاپان در افغانستان در اکس نشر کرده آمده که وزارت معارف، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنالوژی جاپان برای محصلان افغان که مایل اند در دوره‌های تحصیلات عالی در پوهنتون‌های جاپان به‌عنوان محصل پژوهشی اعم از محصل رسمی و غیر رسمی ادامه تحصیل دهند، بورسیه های تحصیلی فراهم می کند.

در اعلامیه گفته شده که سفارت جاپان در افغانستان و حکومت جاپان به‌صورت مستقل مسئول تمامی مراحل بررسی و انتخاب متقاضیان می‌باشند.

در ادامه آمده که بنیاد آقاخان افغانستان در جمع‌آوری درخواست‌ها و تسهیل روند امتحانات تحریری از سفارت جاپان حمایت خواهد کرد، اما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال انتخاب نامزدان نخواهد داشت.

در اعلامیه افزوده شده که این بورسیه های تحصیلی رایگان بوده و به‌طور کامل از سوی جاپان تمویل می‌شود.

هرچند شمار این بورسیه‌ها مشخص نشده، اما از دانشجویان افغان خواسته شده تا پیش از ۲۵ می ثبت‌نام کنند.

جاپان در حالی این بورسیه ها را برای دختران و پسران در افغانستان اعلام کرده است که در افغانستان تحت کنترل طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده اند و دروازه پوهنتون‌ها نیز به روی آنها بسته شده است. طالبان همچنان سفرهای طولانی برای زنان و دختران بدون محرم شرعی را نیز ممنوع کرده‌است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG