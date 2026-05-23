شنبه ۲ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۳۶

روایت یک مهاجر بازگشته به افغانستان: «نه زمین دارم، نه جایداد، در این وطن هیچ ندارم»

سازمان ملل متحد می‌گوید که در چهار و نیم ماه گذشته بیش از ۴۶۷ هزار تن به افغانستان بازگشته‌اند که نزدیک به ۵۵ هزار تن آنان به‌گونه اجباری از پاکستان اخراج شده‌اند.

شماری از افغان‌های بازگشته به افغانستان می‌گویند که پس از دهه‌ها زندگی در پاکستان، اکنون به کشور خود برگشته‌اند، اما بیکاری و نداشتن سرپناه، از مشکلات عمده آنان است.

محمدالله، یک افغان که حدود چهار ماه پیش همراه با خانواده‌اش به ولایت ننگرهار بازگشته، می‌گوید که پس از آمدن به افغانستان هنوز نتوانسته کار مناسبی پیدا کند.

او که به گفته خودش نزدیک به ۳۰ سال در پاکستان زندگی کرده، روز شنبه دوم جوزا به رادیو آزادی گفت:

در پاکستان وضعیت اقتصادی تا حدی بهتر بود، صبح که بیرون می‌شدیم تا شام چیزی پیدا می‌کردیم، اما اینجا که آمده‌ایم، هنوز روز خوش ندیده‌ایم.

"در پاکستان وضعیت اقتصادی تا حدی بهتر بود، صبح که بیرون می‌شدیم تا شام چیزی پیدا می‌کردیم، اما اینجا که آمده‌ایم، هنوز روز خوش ندیده‌ایم. نه کار است، نه روزگار به همه چیز نیاز داریم، خانه نداریم، غذا نداریم، باید با ما کمک شود."

علی‌محمد، یکی دیگر از افغان‌های بازگشته که اکنون در کمپ موقت مهاجران در تورخم به‌سر می‌برد، به رادیو آزادی گفت که نمی‌داند به کدام سمت برود، زیرا در هیچ ولایتی سرپناه ندارد.

او گفت که پس از دهه‌ها زندگی در پاکستان، تازه به کشورش برگشته است:
"نه زمین دارم، نه جایداد،در این وطن هیچ چیزی ندارم. از حکومت می‌خواهم که برای ما یک نمره زمین بدهد تا حداقل خانه‌ای بسازیم و به زندگی خود ادامه بدهیم."

این در حالیست که بر بنیاد گزارش مشترک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان "یو ان اچ سی آر" و سازمان بین‌المللی مهاجرت "آی او ام"، افزون بر مهاجران فاقد اسناد، افغان‌های دارنده کارت‌های ای سی سی و پی او آر نیز به دلیل ترس از بازداشت و توقیف، مجبور به بازگشت شده‌اند.

در این گزارش که روز جمعه اول جوزا منتشر شد، همچنان آمده است که از آغاز سال روان تا شانزدهم ماه می، بیش از ۵۵ هزار افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شده‌اند.

در گزارش آمده که بیشتر بازداشت‌شدگان را افراد فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های ای سی سی و پی او آر تشکیل می‌دهند.

بر اساس معلومات این گزارش، بیشتر رویدادهای بازداشت افغان‌ها در بلوچستان، خیبرپختونخوا و اسلام‌آباد در ایالت پنجاب ثبت شده است.

در همین حال، شماری از افغان‌های مقیم شهر پشاور در خیبرپختونخوا می‌گویند که از ترس بازداشت توسط پولیس، کسب و کارشان مختل شده است.

یک مهاجر افغان ساکن منطقه تاج‌آباد پشاور که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
"وقتی آدم نتواند از خانه بیرون شود، کاروبار چگونه کند؟ هر وقت بیرون شوی، بازداشتت می‌کنند. دوکانداری از پیش ما مانده، به داکتر رفته نمی‌توانیم، کودکان ما به مکتب رفته نمی‌توانند. اگر در وطن خود سرپناه می‌داشتیم، والله حتی یک شب دیگر هم اینجا نمی‌ماندیم، اما بسیار مجبور هستیم. اینجا دوکان داریم، اما حالا کسی آن را حتی به نصف قیمت هم نمی‌خرد."

این در حالیست که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان که در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، همچنان با شدت ادامه دارد و هر روز صدها خانواده به افغانستان بازمی‌گردند؛ در شرایطی که افغانستان از یک‌سو با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است و از سوی دیگر، رویدادهای طبیعی اخیر و خشک‌سالی در مناطق مختلف، هزاران خانواده را متأثر ساخته است.

بر بنیاد گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از سال ۲۰۲۳ تا ماه می سال ۲۰۲۶، نزدیک به دو میلیون و چهارصد هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

به گفته نهادهای امدادرسان، افزایش شمار بازگشت‌کنندگان فشار بیشتری بر کمک‌های بشردوستانه و ارائه خدمات وارد کرده است.

بر بنیاد معلومات تازه کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران حکومت طالبان، روز جمعه اول جوزا بیش از پنج هزار افغان به افغانستان بازگشته‌اند که بیشتر آنان به‌گونه اجباری از پاکستان اخراج شده‌اند.

قرار است تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید به انگلستان سفر کند

تیم کریکتزنان افغانستان که در آسترالیا تشکیل شده است (آرشیف)

تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید در تابستان امسال به انگلستان می رود و چندین مسابقه برگزار می‌کند.

این تیم که از بازیکنان زن افغان تشکیل شده پس از بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، کشور را ترک کردند و بیشتر بازیکنان آن اکنون در استرالیا زندگی می‌کنند.

بورد کریکت انگلستان و ویلز اعلام کرده که برای این سفر، امکانات معیاری تمرین را فراهم ساخته است.

همچنین قرار است بازیکنان در پنجم جولای، مسابقۀ نهایی جام جهانی بیست‌آوره را نیز از نزدیک در ورزشگاه لاردز انگستان تماشا کنند.

هند ۲۰ تُن مواد ضروری طبی مربوط به واکسین‌های مختلف را به کابل ارسال کرد

تصویر آرشیف

راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز جمعه اول جوزا گفت که مواد ارسال‌شده به افغانستان مربوط به واکسین‌های تیتانوس و دیفتریا است و کشورش می‌خواهد در آینده نیز تجهیزات طبی بیشتری به کابل بفرستد.

او افزوده که هند این مقدار تجهیزات طبی و مواد لازم واکسیناسیون را برای حمایت از برنامۀ ملی معافیت کودکان افغانستان ارسال کرده است.

به گفتۀ او، در این محموله مواد خشک ویژه برای آماده‌سازی واکسین‌های یاد شده شامل است که برای سلامت کودکان و افزایش سطح معافیت بدن آنان اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی وزارت خارجه هند این اقدام را گامی مهم در راستای تأمین نیازهای بخش صحی افغانستان دانسته است.

هند پیش از این نیز چندین بار واکسین‌ها و سایر تجهیزات طبی را به افغانستان تحت کنترل طالبان ارسال کرده است.

اخیراً هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و صحی گسترش داده‌اند.

مشاور رئیس‌جمهور آذربایجان: با افغانستان روابط تاریخی، فرهنگی و سنتی دیرینه‌ای داریم

بیرق ملی آذربایجان

حکمت حاجی‌یف، مشاور رئیس‌جمهور آذربایجان و رئیس بخش روابط خارجی ریاست‌جمهوری این کشور گفته که آذربایجان و افغانستان روابط تاریخی، فرهنگی و سنتی دیرینه‌ای دارند و هر دو کشور می‌خواهند همکاری‌های خود را در بخش‌های مختلف گسترش دهند.

براساس گزارش رسانه‌های آذربایجان، حاجی‌یف روز جمعه ۱ جوزا در حاشیۀ فورم جهانی شهری در باکو به خبرنگاران گفت که نمایندگی دیپلوماتیک آذربایجان در کابل همچنان در سطح سفیر فعال است.

وی همچنان به سفر سال گذشتۀ معاون صدراعظم آذربایجان به کابل اشاره کرد و گفت که در آن سفر، دربارۀ فرصت‌های همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور گفتگو شده بود.

حاجی‌یف گفته که آذربایجان فرصت‌های زیادی برای همکاری با افغانستان می‌بیند و به‌ویژه گسترش روابط میان مردم دو کشور را مهم می‌داند.

او همچنین یادآور شده که در حال حاضر شماری از محصلان افغان در آذربایجان مشغول تحصیل هستند و بخش آموزش را یکی از ظرفیت‌های مهم برای همکاری‌های آینده میان دو کشور عنوان کرده است.

حکومت طالبان را به جز روسیه هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته، اما آذربایجان از معدود کشورهای است که با طالبان روابط نزدیک دارد.

این کشور سفارت خود را در کابل در ماه فبروری سال گذشته دوباره باز گشایی کرد.

قزاقستان در حدود ۸ ماه گذشته، ۳ میلیون تُن گندم به افغانستان صادر کرده است.

جمع‌آوری حاصلات گندم در قزاقستان (تصویر آرشیف)

رسانه‌های قزاقستان روز جمعه ۱ جوزا به نقل از مقام‌های وزارت زراعت این کشور گزارش دادند که صادرات غله به افغانستان از ۱.۳ میلیون تُن به ۳ میلیون تُن رسیده که افزایش ۲.۳ را نشان می دهد.

این کشور در مجموع از ماه سپتمبر ۲۰۲۵ تا ۲۰ می ۲۰۲۶، یازده اعشاریه ۷ میلیون تُن غله به کشورهای مختلف صادر کرده است.

بر بنیاد گزارش‌ها، صادرات غله این کشور به ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان نیز افزایش یافته است.

اگرچه کشورهای آسیای میانه، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما روابط تجاری گسترده‌ای با افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارند.

ریچارد بنیت خواستار تحقیقات کامل و مستقل در بارۀ حمله هوایی پاکستان به شفاخانه امید در کابل شد

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به حمله هوایی ۱۶ مارچ پاکستان به یک شفاخانه درمان معتادان به نام "امید" در کابل، می‌گوید که حملات عمدی بر غیرنظامیان ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.

ریچارد بنیت روز جمعه در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات کامل و مستقل در مورد این حادثه شد.

او اشاره می‌کند که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تایید کرده است که ۲۶۹ غیرنظامی در این حمله کشته شده‌اند.

ریچارد بنیت همچنین از طالبان خواست تا مصونیت بیماران در چنین مراکزی را تضمین کند.

پاکستان اما پیش این مدعی شده که در این حملۀ هوایی اهداف نظامی هدف قرار گرفته‌اند و گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان را رد کرده است.

سیلاب‌ها دیشب در بغلان و بدخشان خسارات جانی و مالی به بار آورده است

سیلاب‌ها در افغانستان (تصویر آرشیف)

هدایت‌الله بدری، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بغلان، به طلوع نیوز گفت که در نتیجۀ سیلاب‌های پنج‌شنبه شب در این ولایت دست کم ده نفر جان خود را از دست داده‌اند.

او افزود که کشته‌شدگان شامل زنان و کودکان نیز می‌شوند.

آقای بدری افزود که این سیلاب‌ها همچنان بیش از صد خانه و هزاران هکتار زمین کشاورزی را در ولسوالی‌های بورکه، بغلان مرکزی، دندغوری، دهنه ‌غوری، خنجان و تاله و برفک ویران کرده است.

از سوی دیگر، مقام‌های طالبان در بدخشان می‌گویند که سیلاب‌های پنج‌شنبه شب در این ولایت نیز خسارات مالی و جانی به بار آورده و راه‌های ارتباطی بین برخی ولسوالی‌ها و مرکز را قطع کرده است.

به گفتۀ آنان طبق آمار اولیه، ۳۰ خانه به گونۀ کامل تخریب شده و مردم اجساد یک مرد و یک کودک را از دریای کوکچه بیرون کشیده‌اند.

در همین حال محمداشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که در نتیجۀ سیلاب‌ها شاهراه سالنگ نیز به روی ترافیک بسته شده است.

احتمال بارندگی در ۱۹ ولایت افغانستان

براساس پیش بینی ادارۀ هوا شناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، روز جمعه در ۱۹ ولایت احتمال بارندگی وجود دارد.

ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست و میدان‌وردک شامل این پیش‌بینی می‌شوند.

این اداره میزان بارندگی را بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر و سرعت بادها بین ۵۰ تا ۹۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرده است.

در همین حال، اداره رسیدگی به حوادث طالبان روز پنج‌شنبه اعلام کرده است که در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر باران‌های شدید، بادهای تند، سیلاب و صاعقه، ۶ نفر جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این اداره گفته است که این رویدادها در ولایت‌های کندهار، غور، هرات و تخار رخ داده است.

یوناما: اصولنامۀ تفریق زوجین حکومت طالبان تبعیض علیۀ زنان و دختران را بیشتر نهادینه می‌کند

اعتراض زنان در افغانستان به محدودیت‌های حکوت طالبان (تصویر آرشیف)

یوناما می‌گوید که اصولنامۀ "تفریق زوجین" حکومت طالبان حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف می‌کند و تبعیض سیستماتیک را در قانون و عمل بیشتر تثبیت می‌کند.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز پنج‌شنبه ۳۱ ثور، در اعلامیه‌ای گفته که در این اصولنامه در حالی که مردان حق یکجانبه طلاق را حفظ می‌کنند، زنان باید راه‌های قضایی پیچیده و محدودکننده‌ای را برای جدایی از همسر خود دنبال کنند.

جورجِت گاگنون، معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان و مسئول یوناما گفته است: "این فرمان تبعیض را بیشتر نهادینه می‌کند و هنگامی که با محدودیت‌های آموزش دختران و مشارکت عمومی زنان ترکیب می‌شود، سیستمی را تثبیت می‌کند که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم می‌شوند."

در اصولنامۀ "تفریق زوجین" حکومت طالبان در کنار موردهای دیگر، در برخی موارد، نکاح کودکان مجاز دانسته شده است.

این اصولنامه که حدود یک هفته پیش از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان نشر شد، واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

روند انتقال زائران حج از افغانستان تکمیل شد

زائران مراسم حج از افغانستان

وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان از تکمیل روند انتقال همه زائران حج به عربستان سعودی خبر داده است.

این وزارت روز چهارشنبه ۳۰ ثور، در بیانیه‌ای گفته که همه زائران حج افغانستان در حدود ۱۵۰ پرواز توسط شرکت‌های هوایی آریانا افغان و کام ایر به مدینه و جده منتقل شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در مرحله اول ۱۴۹۸۴ نفر به مدینه و در مرحله دوم ۱۵۰۱۶ نفر به جده منتقل شده‌اند.

به گفته وزارت حج و اوقات حکومت طالبان، امسال در مجموع ۳۰ هزار زائر از افغانستان برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی منتقل شده‌اند.

مراسم اصلی حج هفتۀ آینده و در روز عرفه آغاز خواهد شد.

