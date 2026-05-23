شنبه ۲ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۶:۰۵

جهان

ایران حریم هوایی بخش غربی اش را موقتاً بست

تصویر آرشیف

ادارهٔ هوانوردی ملکی ایران اعلام کرده که حریم هوایی بخش غربی این کشور به‌گونهٔ موقت بسته شده است.

این ادارهٔ روز جمعه ۱ جوزا در اعلامیه‌ای گفت که حریم هوایی منطقهٔ غربی ایران به‌طور موقت مسدود شده است.

این اعلامیه در حالی منتشر شده که از یک‌سو تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک و توافق احتمالی میان ایران و امریکا ادامه دارد، و از سوی دیگر گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد اردوی امریکا بار دیگر برای حملات احتمالی علیه ایران آمادگی می‌گیرد.

براساس اعلامیهٔ ادارهٔ هوانوردی ملکی، تمامی مجوزهای پرواز طیاره‌های مسافربری در بخش غربی منطقهٔ اطلاعات پروازی تهران لغو شده است.

در حال حاضر تنها هشت میدان هوایی، از جمله مهرآباد، امام خمینی، اصفهان و یزد اجازهٔ فعالیت دارند.

یوگاندا سه مورد جدید ابتلا به بیماری ابولا را تأیید کرده

آرشیف

وزارت صحت یوگاندا روز شنبه ۲ جوزا در اعلامیه‌ای بیماران را یک راننده اوگاندایی، یک کارمند صحی این کشور و یک زن از جمهوری دموکراتیک کانگو معرفی کرد.

با این اعلام شمار مجموعی مبتلایان از زمان کشف شیوع این ویروس در این کشور شرق افریقا به پنج نفر رسید.

این وزارت در بیانیه‌ای در شبکهٔ ایکس افزود وزارت صحت این کشور همچنان نظارت، مدیریت بیماران، ردیابی تماس‌ها و تلاش‌های آگاهی‌دهی عمومی را برای مهار این بیماری و حفاظت از سلامت و مصونیت همهٔ شهروندان اوگاندا تقویت می‌کند.

این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که سازمان جهانی صحت اعلام کرد سطح خطر ناشی از این شیوع برای جمهوری دموکراتیک کانگو به بالاترین درجه افزایش یافته است.

یوگاندا روز پنج‌شنبه پس از تأیید دو مورد ابولا یک مورد ابتلا و یک مورد مرگ که مربوط به شهروندان کانگو که از مرز عبور کرده بودند بود، رفت و آمد تمام ترانسپورت عمومی به جمهوری دموکراتیک کانگو را به حالت تعلیق درآورد

دست‌کم ۹۰ تن در انفجار گاز در یک معدن زغال‌سنگ در شمال چین کشته شدند

آرشیف

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از رسانه‌های دولتی چین گزارش داده که این رویداد بزرگ‌ترین فاجعه معدنی این کشور در ۱۷ سال گذشته بوده است.

خبرگزاری دولتی شینهوا چین اعلام کرد که این حادثه شام جمعه ۱ جوزا در معدن زغال‌سنگ لیوشِنیو در ولایت شانشی رخ داده است.

به گفته این خبرگزاری هنگام وقوع انفجار در مجموع ۲۴۷ کارگر در زیر زمین حضور داشتند.

این خبرگزاری همچنین گفته که ۳۴۵ نیروی امدادی به محل اعزام شدند و در جستجوی ۹ نفری هستند که هنوز ناپدید محسوب می شوند.

انفجار روز جمعه بدترین فاجعه معدنی در چین پس از سال ۲۰۰۹ خوانده شده است.

در این سال در انفجار معدنی در ولایت هیلونگ‌جیانگ در شمال‌شرق چین، ۱۰۸ نفر کشته شدند.

شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین خواستار به‌کارگیری همه تلاش‌ها برای درمان زخمی‌ها شد و بر انجام تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه تأکید کرد.

سی‌بی‌اس: امریکا برای دور تازه‌ای از حملات آماده می‌شود

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

شبکه سی‌بی‌اس در امریکا صبح روز شنبه ۲ جوزا خبر داد که ادارۀ دونالد ترمپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می‌شود.

این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نام‌شان اشاره نکرده نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است.

با این حال در این خبر گفته شده که تا بعدازظهر روز جمعه به وقت امریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است.

همزمان یک خبرنگار روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور امریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است.

به نوشته این خبرنگار از کاخ سفید، ترمپ در جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد، و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز هم‌چنان روی میز است.

پیشتر اسماعیل بقایی که به‌تازگی به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده ایران انتخاب شده همین نکته را گفته بود که اختلاف‌نظرها بین ایران و امریکا آن‌قدر عمیق و زیاد است که نمی‌شود گفت با چندبار رفت‌وآمد یا مذاکرات ظرف چند هفته ما باید حتماً به نتیجه برسیم.

خبر آماده شدن برای حملات تازه به ایران در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترمپ دوشنبه هفته گذشته خبر داد که قرار بوده روز سه‌شنبه هفته گذشته حمله‌ای به ایران انجام شود، اما به درخواست سران عرب آنرا به تعویق انداخته است.

بقائی: اختلاف نظر با امریکا عمیق است؛ مذاکرات طی چند هفته به نتیجه نمی‌رسد

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران (آرشیف)

سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده ایران با امریکا روز جمعه گفت که موضوع برنامۀ هسته‌ای ایران در این مرحله مورد مذاکره نیست و از اختلاف نظر عمیق با امریکا خبر داد.

اسماعیل بقائی گفت که اختلاف‌نظرها بین ایران و امریکا آن‌قدر عمیق و زیاد است که نمی‌شود گفت با چندبار رفت‌وآمد یا مذاکرات ظرف چند هفته ما باید حتماً به نتیجه برسیم.

او گزارش‌ها درباره قریب‌الوقوع بودن توافق با امریکا را رد کرد و اعلام کرد: «نمی‌توانیم بگوییم ضرورتاً به جایی رسیده‌ایم که توافق نزدیک است.»

بقائی بار دیگر موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و یورانیم غنی‌شده را تکرار کرد و گفت مواضع ایران قبلاً اعلام شده است.

این در حالی است که ساعتی قبل، مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که موضوع آینده غنی‌سازی یورانیم در ایران باید در دستور کار مذاکرات باشد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نیز بارها تأکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

اسماعیل بقائی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی است و روز جمعه توسط محمدباقر قالیباف به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران منصوب شد، گزارش‌ها درباره حضور هیئتی از قطر در ایران را هم تأیید کرد.

پیش‌تر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که یک تیم مذاکره‌کننده قطری روز جمعه اول جوزا با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده است.

روبیو برای شرکت در نشست ناتو به سویدن رسید

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای شرکت در اجلاس ناتو وارد سویدن شد.

این اجلاس در حالی برگزار می‌شود که متحدان پس از اعلام کاهش تعداد نیروهای امریکایی در اروپا توسط ایالات متحده، به دنبال اطمینان خاطر در مورد رویکرد در حال تغییر واشنگتن هستند.

روبیو امروز جمعه در این اجلاس در هلسینگبورگ سویدن شرکت می‌کند که یکی از آخرین جلسات سطح بالا قبل از اجلاس ماه جولای رهبران ناتو در انقره است.

وزارت خارجۀ امریکا می‌گوید که روبیو متحدان را برای افزایش هزینه‌های دفاعی و تمرکز بر امنیت قطب شمال تحت فشار قرار خواهد داد.

اما این اجلاس در زمانی برگزار می‌شود که نگرانی عمیقی در میان اعضای ناتو وجود دارد. مقامات اروپایی پس از یک سری اقدامات غیرمنتظره پنتاگون، خواستار اطلاع از میزان کاهش حضور نظامی واشنگتن در اروپا هستند.

ترمپ: ذخایر یورانیم ایران را می‌گیریم و احتمالا آن را نابود می‌کنیم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز پنج‌شنبه ۳۱ ثور گفت ایالات متحده با دریافت عوارض (حق‌العبور) از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر یورانیم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد.

او در جمع خبرنگاران در قصر سفید در پاسخ به سوالی درباه ذخایر یورانیم غنی‌شده ایران گفت: "ما آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیازی نداریم، آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از این‌که به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم، اما قرار نیست اجازه بدهیم آنها آن را داشته باشند."

ایران قبل از جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ کیلو یوارنیم با غلظت ۶۰ درصد داشت که واشنگتن می‌گوید در پی حمله امریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور، مدفون شد. ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای گفته است که احتمالا این ذخایر همچنان زیر آوار مانده‌اند.

دونالد ترمپ در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران بار دیگر بر عزم واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد و گفت: "ما یا مطمئن می‌شویم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند یا مجبور می‌شویم یک اقدام بسیار شدید انجام دهیم. و من باور دارم وقتی این موضوع برای مردم کشورمان مطرح شود، همه موافق خواهند بود که نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد."

این موضع‌گیری ساعاتی بعد از آن است که خبرگزاری رویترز به نقل از "دو منبع ارشد ایرانی" که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور داده است که ذخایر یوارنیم غنی‌شده ایران به خارج از کشور فرستاده نشود.

این منابع گفتند مقام‌های بلندپایه ایران معتقدند که انتقال این مواد به خارج از کشور، ایران را در برابر حملات احتمالی آینده از سوی امریکا و اسرائیل آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

ساعتی بعد برخی رسانه‌ها از جمله فاکس‌نیوز و الجزیره اعتبار این گزارش را زیر سوال بردند. ایران به شکل رسمی هنوز درباره محتوای گزارش رویترز موضع‌گیری نکرده است.

اسرائیل بیش از ۴۳۰ فعال بازداشت‌شده در کاروان دریایی کمک به غزه را اخراج کرد

اسرائیل روز پنجشنبه ۳۱ ثور از اخراج همۀ فعالان خارجی‌ای که با کاروان دریایی کمک برای غزه راهی این باریکه بودند، خبر داد.

این در حالی است که روز دوشنبه بیش از ۴۳۰ فعال توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند.

بازداشت این فعالان و انتشار ویدیویی از برخورد مقام‌های اسرائیلی، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده و برخی کشورها و نهادها آن را غیرقابل قبول خوانده‌اند..

ماه گذشته هم نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی نزدیک یونان، یک کاروان کمکی دیگر را توقیف کرده و سرنشینانش را بازداشت و اخراج کردند.

هشدار رئیس آژانس بین‌المللی انرژی: بازار نفت تا تابستان شاید وارد «منطقه قرمز» شود

آژانس بین‌المللی انرژی

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی روز پنج‌شنبه هشدار داد که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ ایران حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است تا تابستان آینده وارد «منطقه قرمز» شود.

فاتح بیرول در اندیشکده چتم هاوس در لندن گفت: «اگر شاهد بهبودهایی در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه جولای یا آگست وارد منطقه قرمز (در زمینه عرضه) شویم.»

ایران در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل که از نهم حوت پارسال آغاز شد، عملاً عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را متوقف کرده و این اقدام جریان نفت و گاز را مختل و قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

بیرول گفت «ذخایر در حال کاهش هستند.»

آژانس بین‌المللی انرژی آزادسازی ۴۲۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری ۳۲ کشور عضو خود را هماهنگ کرده و اعلام کرده است که تاکنون حدود ۱۶۴ میلیون بشکه برداشت شده است.

آتش‌بسی که از ۱۸ حمل برقرار شد، جنگ را متوقف کرده، اما تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون به توافق صلحی پایدار منجر نشده است.

قرار است شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان روز شنبه به چین سفر کند

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان

وزارت خارجه چین از این سفر خبر داده، اما نگفته که گفت‌وگوها شامل جنگ ایران خواهد بود یا نه.

گائو جایکون، سخنگوی این وزارت، روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفت: "رهبران چین و پاکستان در مورد روابط دوجانبه و مسائل مورد علاقه مشترک تبادل نظر خواهند کرد."

او افزود: "چین از میانجیگری منصفانه و متعادل پاکستان برای ارتقای صلح و پایان دادن به درگیری حمایت می‌کند."

بر اساس این گزارش، سفر شهباز شریف به چین تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، پاکستان و چین در تلاش برای میانجیگری در درگیری‌های جاری شرق‌میانه بوده‌اند. اما پاکستان اخیراً تلاش‌های خود را افزایش داده است.

علاوه بر وزیر داخلۀ پاکستان که این هفته دو بار به تهران سفر کرده است، انتظار می‌رود مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، نیز روز پنج‌شنبه به ایران سفر کند.

سفرهایی که نشان‌دهندۀ تداوم تلاش‌های میانجیگری پاکستان برای دستیابی به توافق بین ایران و ایالات متحده است.

