محدودیت‌های چین بر صادرات برخی موادهای کیمیاوی به افغانستان

کارگران در حال تخلیۀ کیسه‌های مواد کیمیاوی در بندری در ایالت جیانگسو در شرق چین

وزارت تجارت چین اعلام کرد که محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی موادهای کیمیاوی به افغانستان اعمال خواهد کرد.

وزارت تجارت چین روز شنبه دوم جوزا دلیل وضع این محدودیت را استفاده از این مواد در تولید مواد مخدر عنوان کرده است.

این موادها شامل چهل نوع از جمله کلوراید امونیم و کلوراید پلادیم هستند که پکن صادرات آنها را به افغانستان، میانمار و چند کشور دیگر محدود کرده است.

خان جان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که برخی از انواع این مواد کیمیاوی در کارخانه‌های افغانستان استفاده می‌شوند، بنابراین لازم است برای حل این مشکل با چین صحبت شود.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا، روز یک‌شنبه دو تکواندوکار افغانستان رقابت خواهند کرد

حکمت‌الله زین، یکی از تکواندوکاران افغانستان در جریان مسابقه (تصویر آرشیف)

حکمت‌الله زین و اشرف شکران، اعضای تیم ملی تکواندوی افغانستان، قرار است روز یک‌شنبه سوم جوزا در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در برابر حریفان‌شان به میدان بروند.

مسابقات قهرمانی تکواندوی آسیا با حضور ورزشکارانی از بیش از ۴۰ کشور جهان، به میزبانی مغولستان برگزار شده است.

از سوی دیگر سمیع‌الله، رزمی‌کار افغانستان، در مسابقات آسیایی که به میزبانی ازبیکستان برگزار شده، با پیروزی در برابر حریفش از مغولستان در روند دوم در وزن زیر ۶۵ کیلوگرام به مرحلۀ نهایی صعود کرد.

با این صعود سمیع‌الله، دست‌یابی او به مدال نقره قطعی شد و حالا باید برای دست یافتن به مدال طلا با حریف بعدی‌اش مبارزه کند.

ملاله یوسفزی مدالی را که اخیراً دریافت کرده بود، به دختران افغان اهدا کرد

ملاله یوسفزی، یکی از چهره‌های معروف فعال حق آموزش دختران

ملاله یوسفزی، یکی از چهره‌های معروف فعال حق آموزش دختران اخیراً برندۀ مدال "جشنوارۀ هی" (Hay Festival) در بخش آموزش شد.

او در مراسم اهدای این مدال گفت که این مدال را به دختران افغان اهدا می‌کند.

جشنوارۀ هی در اعلامیه‌ای که به تاریخ ۲۲ ماه می نشر کرده، گفته که این مدال بخاطر فعالیت‌های ملاله یوسفزی در بخش آموزش دختران به او اهدا می‌شود.

این درحالیست که نزدیک به پنج سال است که طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرده اند و در این مدت ملاله یوسفزی هر از گاهی از حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آموزش آنان حمایت کرده است.

جشنواره بین‌المللی ادبی و فرهنگی (Hay) از سال ۱۹۸۸ به این سو توسط نویسندگان، خبرنگاران، دانشمندان و هنرمندان در چندین کشور جهان برگزار می‌شود.

سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد از بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشورشان انتقاد کرد

تصویر آرشیف

شبیا مانتو روز جمعه ۱ جوزا در یک نشست خبری گفت افرادی که اخراج می‌شوند، با خطر جدی آزار و اذیت، بدرفتاری و دیگر نقض‌های حقوق بشر روبه‌رو اند.

او افزود زنان، مردان و کودکان افغان برخلاف خواست‌شان از کشورهایی که در آن‌جا درخواست پناهندگی و مصونیت کرده بودند، دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند.

سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفت که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به افغانستان می‌تواند آنان را با خطرات جدی مواجه سازد.

براساس آمار ادارهٔ پناهندگان سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تاکنون ۲۷۰ هزار افغان به افغانستان اخراج شده‌اند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بوده‌اند.

همچنان شمار اندکی از افراد نیز از ترکیه و تاجیکستان دوباره بازگردانده شده‌اند.

در همین حال تصمیم کمیسیون اروپا برای دعوت از مقامات طالبان به بروکسل برای گفتگو در باره اخراج افغانها از کشورهای اروپایی به کشورشان نیز با موج از انقاد های نهاد حقوق بشری روبرو شده است.

ذکیه احمد نخستین زن کوهنورد افغان قله اورست را فتح کرد

ذکیه احمد، مشهور به «ریور»، نخستین زن کوهنورد افغان قله اورست را فتح کرده است.

رسانه «تی‌آر‌تی » به نقل از باشگاه آلپاین پاکستان گزارش داده است که ذکیه صبح روز پنج‌شنبه به ارتفاع ۸۸۴۸ متری اورست رسید.

همچنین صفحه اینستاگرام «ایورست ون» رسیدن او به قله اورست را تأیید کرده است.

او پیش از این در مصاحبه‌ای با رسانه «رخشانه» گفته بود که حدود سه سال پیش به‌گونه رسمی وارد ورزش کوهنوردی شده و در این مدت توانسته چندین قله بلند در کشورهای مختلف را فتح کند.

او در سال ۲۰۲۴ موفق شد قله مون‌بلان در فرانسه را صعود کند و همچنین قله کوسچوشکو در استرالیا و مرا پیک در نپال را نیز فتح کرده است.

ذکیه احمد که در سال ۲۰۲۲ به استرالیا مهاجرت کرده، پیش از این در صفحه اینستاگرام خود نوشته که آرزوهای تمام دختران افغان را تا بلندترین قله جهان با خود حمل می‌کند و تأکید کرده است: «این صعود فقط متعلق به من نیست، برای همه ماست.»

کوه ایورست که در رشته‌کوه هیمالیا و در مرز نپال و منطقه تبت چین موقعیت دارد، با وجود ارتفاع بسیار زیاد و شرایط خطرناک، همچنان یکی از مقصدهای مهم کوهنوردان جهان است.

۱۹ کودک پس از درمان در آلمان به افغانستان بازگشتند

تصویر آرشیف

اداره سره میاشت افغانستان در کنترل طالبان می‌گوید ۱۹ کودک که دچار سوختگی شدید و عفونت استخوان بودند، پس از درمان در آلمان دوباره به افغانستان بازگشته‌اند.

براساس خبرنامهٔ این اداره، این کودکان توسط بنیاد خیریهٔ دهکدهٔ صلح آلمان تداوی شده‌اند.

در خبر آمده که این کودکان بر بنیاد توافق میان اداره سره میاست افغانستان و بنیاد خیریهٔ دهکدهٔ صلح آلمان، برای درمان به آلمان فرستاده شده بودند.

بیش از سه دهه است که کودکان افغان به همکاری این بنیاد خیریه برای درمان به آلمان فرستاده می شوند.

قرار است تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید به انگلستان سفر کند

تیم کریکتزنان افغانستان که در آسترالیا تشکیل شده است (آرشیف)

تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید در تابستان امسال به انگلستان می رود و چندین مسابقه برگزار می‌کند.

این تیم که از بازیکنان زن افغان تشکیل شده پس از بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، کشور را ترک کردند و بیشتر بازیکنان آن اکنون در استرالیا زندگی می‌کنند.

بورد کریکت انگلستان و ویلز اعلام کرده که برای این سفر، امکانات معیاری تمرین را فراهم ساخته است.

همچنین قرار است بازیکنان در پنجم جولای، مسابقۀ نهایی جام جهانی بیست‌آوره را نیز از نزدیک در ورزشگاه لاردز انگستان تماشا کنند.

هند ۲۰ تُن مواد ضروری طبی مربوط به واکسین‌های مختلف را به کابل ارسال کرد

تصویر آرشیف

راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز جمعه اول جوزا گفت که مواد ارسال‌شده به افغانستان مربوط به واکسین‌های تیتانوس و دیفتریا است و کشورش می‌خواهد در آینده نیز تجهیزات طبی بیشتری به کابل بفرستد.

او افزوده که هند این مقدار تجهیزات طبی و مواد لازم واکسیناسیون را برای حمایت از برنامۀ ملی معافیت کودکان افغانستان ارسال کرده است.

به گفتۀ او، در این محموله مواد خشک ویژه برای آماده‌سازی واکسین‌های یاد شده شامل است که برای سلامت کودکان و افزایش سطح معافیت بدن آنان اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی وزارت خارجه هند این اقدام را گامی مهم در راستای تأمین نیازهای بخش صحی افغانستان دانسته است.

هند پیش از این نیز چندین بار واکسین‌ها و سایر تجهیزات طبی را به افغانستان تحت کنترل طالبان ارسال کرده است.

اخیراً هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و صحی گسترش داده‌اند.

مشاور رئیس‌جمهور آذربایجان: با افغانستان روابط تاریخی، فرهنگی و سنتی دیرینه‌ای داریم

بیرق ملی آذربایجان

حکمت حاجی‌یف، مشاور رئیس‌جمهور آذربایجان و رئیس بخش روابط خارجی ریاست‌جمهوری این کشور گفته که آذربایجان و افغانستان روابط تاریخی، فرهنگی و سنتی دیرینه‌ای دارند و هر دو کشور می‌خواهند همکاری‌های خود را در بخش‌های مختلف گسترش دهند.

براساس گزارش رسانه‌های آذربایجان، حاجی‌یف روز جمعه ۱ جوزا در حاشیۀ فورم جهانی شهری در باکو به خبرنگاران گفت که نمایندگی دیپلوماتیک آذربایجان در کابل همچنان در سطح سفیر فعال است.

وی همچنان به سفر سال گذشتۀ معاون صدراعظم آذربایجان به کابل اشاره کرد و گفت که در آن سفر، دربارۀ فرصت‌های همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور گفتگو شده بود.

حاجی‌یف گفته که آذربایجان فرصت‌های زیادی برای همکاری با افغانستان می‌بیند و به‌ویژه گسترش روابط میان مردم دو کشور را مهم می‌داند.

او همچنین یادآور شده که در حال حاضر شماری از محصلان افغان در آذربایجان مشغول تحصیل هستند و بخش آموزش را یکی از ظرفیت‌های مهم برای همکاری‌های آینده میان دو کشور عنوان کرده است.

حکومت طالبان را به جز روسیه هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته، اما آذربایجان از معدود کشورهای است که با طالبان روابط نزدیک دارد.

این کشور سفارت خود را در کابل در ماه فبروری سال گذشته دوباره باز گشایی کرد.

قزاقستان در حدود ۸ ماه گذشته، ۳ میلیون تُن گندم به افغانستان صادر کرده است.

جمع‌آوری حاصلات گندم در قزاقستان (تصویر آرشیف)

رسانه‌های قزاقستان روز جمعه ۱ جوزا به نقل از مقام‌های وزارت زراعت این کشور گزارش دادند که صادرات غله به افغانستان از ۱.۳ میلیون تُن به ۳ میلیون تُن رسیده که افزایش ۲.۳ را نشان می دهد.

این کشور در مجموع از ماه سپتمبر ۲۰۲۵ تا ۲۰ می ۲۰۲۶، یازده اعشاریه ۷ میلیون تُن غله به کشورهای مختلف صادر کرده است.

بر بنیاد گزارش‌ها، صادرات غله این کشور به ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان نیز افزایش یافته است.

اگرچه کشورهای آسیای میانه، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما روابط تجاری گسترده‌ای با افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارند.

