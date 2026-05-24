مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، گفت ممکن است تا شامگاه یک‌شنبه سوم جوزا خبری دربارهٔ توافقی با ایران اعلام شود که می‌تواند به‌طور رسمی به جنگ شرق‌میانه پایان دهد.

روبیو در جمع خبرنگاران در دهلی نو گفت: "فکر می‌کنم شاید این امکان وجود داشته باشد که در چند ساعت آینده جهان خبرهای خوبی دریافت کند."

روبیو، که در نخستین سفر خود به هند به‌سر می‌بَرد، گفت توافق در حال شکل‌گیری به نگرانی‌های امریکا دربارهٔ تنگه هرمز خواهد پرداخت؛ مسیری تجاری که ایران آن را در واکنش به حمله امریکا و اسرائیل تا حد زیادی مسدود کرده است.

او افزود این توافق همچنین روندی را آغاز خواهد کرد که "در نهایت می‌تواند ما را به جایی برساند که رئیس‌جمهور می‌خواهد، یعنی جهانی که دیگر ناچار نباشد از سلاح هسته‌ای ایران بترسد یا نگران آن باشد."

سخنان او پس از آن بیان شد که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، گفت پیشنهادی که شامل بازگشایی تنگه هرمز است، "تا حد زیادی مذاکره شده است."

ترمپ روز شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: "توافقی، مشروط به نهایی شدن میان ایالات متحده امریکا، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف دیگر، تا حد زیادی مذاکره شده است."