تنها به روز شنبه بیش از پنج هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران برگشتند

بر اساس آمار کمسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان، به روز شنبه دوم جوزا، ۴۷۵۳ نفر از پاکستان و ۴۱۷ نفر دیگر از ایران به افغانستان برگشت کردند.

این ادارۀ طالبان اما مشخص نساخته چه تعداد این افراد به گونۀ داوطلبان و چه تعداد به گونۀ جبری برگشت کردند.

این درحالیست که اخیراً چندین مقام ملل متحد از جمله ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اخراج افغان‌ها از کشورهای مختلف نگرانی کرده اند.

آنان گفتند که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به افغانستان می‌تواند آنان را با خطرات جدی مواجه سازد.

براساس آمار ادارهٔ پناهندگان سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تاکنون ۲۷۰ هزار افغان به افغانستان اخراج شده‌اند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بوده‌اند.