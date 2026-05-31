صدها تن به دلیل نا آرامی در فرانسه بازداشت شدند

اردوی اسرائیل روز یک‌شنبه ۱۰ جوزا اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش برای تقویت مواضع نظامی اسرائیل در این منطقه از رود لیتانی هم عبور کرده‌اند.

اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای گفت که شمار قابل توجهی از نیروهای زمینی این کشور عملیات تهاجمی را برای گسترش خط دفاعی پیشرو آغاز کرده‌اند و این عملیات اکنون به مناطق بیشتری توسعه داده شده است.

این اعلامیه دو روز پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی، در حدود ۳۰ کیلومتری شمال مرز مشترک اسرائیل و لبنان، عبور کرده‌اند.

همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اردوی این کشور قلعه شقیف یا بوفور دژ راهبردی قرون وسطایی در جنوب لبنان را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را بر فراز آن برافراشته است.

قلعه شقیف بر بخش‌های گسترده‌ای از جنوب لبنان تسلط داشته و به همین دلیل از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است.

اردوی اسرائیل همچنین روز یک‌شنبه به غیرنظامیان لبنانی در جنوب رود زهرانی هشدار داد فوراً به شمال این رودخانه بروند و گفت عملیات علیه حزب‌الله را تشدید می‌کند.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ اپریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.