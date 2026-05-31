جهان
صدها تن به دلیل نا آرامی در فرانسه بازداشت شدند
پس از پیروزی تیم پاریسن ژرمن در برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، جشنها در چندین شهر فرانسه به ناآرامی کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، لوران نونیز وزیر داخله فرانسه، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در سراسر کشور ۴۱۶ نفر بازداشت شدهاند که از این میان ۲۸۳ نفر در پاریس بودهاند.
او گفت که گردهماییهای جشن همراه با مجموعهای از آشوبها برگزار شد؛ وضعیتی که ما آن را پیشبینی کرده بودیم.
وزیر داخله فرانسه این ناآرامیها را غیرقابل قبول توصیف کرد.
بر اساس آمار رسمی، در حوادثی که در حدود ۱۵ شهر گزارش شده، هفت مأمور پولیس نیز زخمی شدهاند.
در پاریس افراد نقابپوش با نیروهای امنیتی درگیر شدند و پولیس از گاز اشکآور استفاده کرد.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، موترهای در حال سوختن، ایجاد موانع در خیابانها و پرتاب آتشبازی به سمت مردم را نشان میداد.
این صحنهها یادآور ناآرامیهایی بود که پس از قهرمانی پاریسن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در سال گذشته رخ داد؛ رویدادی که در آن دو نفر کشته، نزدیک به ۲۰۰ نفر زخمی و ۵۵۹ نفر بازداشت شدند.
به همین دلیل امسال در مجموع حدود ۲۲ هزار نیروی پولیس در سراسر فرانسه در حالت آمادهباش بودند که نزدیک به ۸ هزار تن در پاریس مستقر شده بودند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
قالیباف: تا حقوق ایران به طور کامل حفظ نشود؛ هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت
محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران و از چهرههای ارشد مذاکرهکننده ایران، میگوید تهران هیچ توافقی را با ایالات متحده نخواهد پذیرفت مگر اینکه تمامی حقوق ایران در آن محفوظ باشد.
قالیباف این اظهارات را در حالی مطرح کرده که بر اساس گزارش رسانههای امریکایی، واشنگتن پیشنهاد جدیدی با شرایط سختگیرانهتر را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.
رسانههای نیویارک تایمز و اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع آگاه این خبر را منتشر کردند، اما جزئیات بیشتری درباره شرایط جدید و سختتر این پیشنهاد ارائه نشده است.
آقای قالیباف در سخنانی که امروز از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، گفت ما هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت تا زمانی که اطمینان حاصل کنیم حقوق ملت ایران بهطور کامل حفظ شده است.
از سوی دیگر دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا اعلام کرده که از اولویتهای اصلی او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و بازگشایی دوباره تنگه هرمز برای عبور آزاد کشتیها است.
اسرائیل از گسترش عملیات زمینی در لبنان خبر داد
اردوی اسرائیل روز یکشنبه ۱۰ جوزا اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش برای تقویت مواضع نظامی اسرائیل در این منطقه از رود لیتانی هم عبور کردهاند.
اردوی اسرائیل در بیانیهای گفت که شمار قابل توجهی از نیروهای زمینی این کشور عملیات تهاجمی را برای گسترش خط دفاعی پیشرو آغاز کردهاند و این عملیات اکنون به مناطق بیشتری توسعه داده شده است.
این اعلامیه دو روز پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی، در حدود ۳۰ کیلومتری شمال مرز مشترک اسرائیل و لبنان، عبور کردهاند.
همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اردوی این کشور قلعه شقیف یا بوفور دژ راهبردی قرون وسطایی در جنوب لبنان را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را بر فراز آن برافراشته است.
قلعه شقیف بر بخشهای گستردهای از جنوب لبنان تسلط داشته و به همین دلیل از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است.
اردوی اسرائیل همچنین روز یکشنبه به غیرنظامیان لبنانی در جنوب رود زهرانی هشدار داد فوراً به شمال این رودخانه بروند و گفت عملیات علیه حزبالله را تشدید میکند.
حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.
نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
آتشبس میان اسرائیل و حزبالله از ۱۷ اپریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم میکنند.
اکسیوس: ترمپ خواستار تغییراتی در متن تفاهمنامه با ایران شده است
چند رسانه در امریکا از جمله وبسایت اکسیوس خبر دادهاند که رئیس جمهور امریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهمنامه با تهران شده است.
اکسیوس روز یکشنبه ۱۰ جوزا نوشت انتظار میرود که تفاهمنامه بین واشنگتن و تهران خیلی زود نهایی شود، اما دونالد ترمپ تمایل دارد که چند نکته از جمله موضوع یورانیوم غنیشده ایران که از نظر او حائز اهمیت بیشتر است تقویت شود.
جلسه دونالد ترمپ با مشاوران ارشدش در روز جمعه گذشته که طبق وعده او قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند پس از بیش از دو ساعت بدون اعلام نتیجه به پایان رسید.
روز شنبه ۹ جوزا روزنامه نیویارک تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا که به نامش اشاره نکرد نوشت که ترمپ در این جلسه به نتیجهای درباره تفاهمنامه با تهران نرسیده است.
در همین حال محسن رضایی مشاور مجتبی خامنهای رهبر مذهبی ایران، ترمپ را متهم کرد که برای سومین بار به دیپلماسی خیانت میکند زیرا محاصره بحری بندرهای ایران را هنوز لغو نکرده و در جریان مذاکرات نیز آنچه را او خواستههای بیش از حد توصیف کرده، مطرح ساخته است.
پاریسن ژرمین برای دومین سال پی هم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد
پاریسن ژرمن و آرسنال در مرحلۀ نهایی لیگ قهرمانان اروپا با هم روبهرو شدند که بازی در نیمۀ دوم یک -یک مساوی پایان یافت و نتایج بازی به پنالتی رفت.
در مرحلۀ پنالتی پاریسن ژرمین چهار بر سه آرسنال را شکست داد و قهرمان این لیگ شد.
این دیدار در بوداپست برگزار شده بود.
مسابقات قهرمانی باشگاههای اروپا (لیگ قهرمانان) از سال ۱۹۵۵ وجود داشته است، زمانی که در ابتدا با نام مسابقات قهرمانی باشگاههای اروپا شناخته میشد و اکنون با نام لیگ قهرمانان اروپا شناخته میشود.
پاریسن ژرمن سال گذشته نیز این عنوان را از آن خود کرده بود.
پیت هگست: ایالات متحده آماده است تا جنگ را از سر بگیرد
وزیر دفاع امریکا میگوید که اگر توافق صلح با ایران حاصل نشود، ایالات متحده آماده است تا جنگ را از سر بگیرد.
پیت هگست، روز شنبه ۳۰ می در یک کنفرانس امنیتی در سینگاپور، همچنین گفت که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به دنبال یک توافق خوب است، توافقی که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
یک روز پیش از اظهارات هگست، رئیس جمهور ترمپ در صفحۀ تروث سوشال خود بر نابودی یورانیم غنیشده ایران تأکید کرد و اظهار داشت که تنگه هرمز باید در اسرع وقت باز شود و مینهایی که توسط ایران در آنجا کار گذاشته شده است، برداشته شوند.
جلسه ترمپ درباره ایران با مشاورانش بدون اعلام نتیجه به پایان رسید
جلسه دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا با مشاوران ارشدش که طبق وعده او قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند پس از بیش از دو ساعت بدون اعلام نتیجه به پایان رسید.
روزنامه نیویارک تایمز صبح روز شنبه ۹ جوزا، به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا که به نامش اشاره نکرد نوشت که ترمپ در این جلسه به نتیجهای درباره تفاهمنامه با تهران نرسیده است.
رئیسجمهور امریکا پیشتر اعلام کرده بود که روز جمعه در اتاق وضعیت قصر سفید جلسهای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند.
ترامپ گفت که توافق پایان دادن جنگ باید شامل مواردی مانند تعهد ایران به باز شدن تنگه هرمز و نابودی ذخایر یورانیوم باشد.
با این حال ساعتی بعد اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این پیام ترمپ دربارهٔ محتوای توافق میان امریکا و ایران اعلام کرد که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده است.
در همین وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد که اردوی این کشور برای ازسرگیری جنگ با ایران حتی «بیش از آنچه لازم است توانایی» دارد.
پیت هگست روز شنبه به وقت محلی در جریان شرکت در یک نشست بزرگ دفاعی آسیا در سنگاپور گفت که واشنگتن در صورت تمایل میتواند جنگ را از سر بگیرد.
ایران: تفاهم با امریکا هنوز نهایی نشده است
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به پیام دونالد ترمپ دربارهٔ محتوای توافق میان امریکا و ایران اعلام کرد که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده است.
اسماعیل بقائی روز جمعه ۸ جوزا گفت که تبادل پیامها البته ادامه دارد، ولی تفاهم نهایی نشده است.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا ساعتی پیش اعلام کرد که توافق پایان دادن جنگ باید شامل مواردی مانند تعهد ایران به باز شدن تنگه هرمز و نابودی ذخایر یورانیوم باشد.
به گزارش رسانههای ایران، بقائی دربارهٔ وضعیت تنگه هرمز با اشاره به واقع شدن آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان گفت که دو کشور باید ساز و کارهایی را اتخاذ کنند که هم منافع و امنیت ملی خودشان به عنوان کشورهای ساحلی حفظ شود و هم اینکه به جامعه جهانی این اطمینان را بدهند که کشتیرانی از این مسیر به صورت ایمن انجام میشود.
او همچنین مدعی شد که مدیریت تنگه هرمز به ایران و عمان مرتبط است.
این در حالی است که رئیسجمهور و وزیر خزانهداری امریکا اخیرا عمان را تهدید کردهاند که نباید تلاشی برای کنترل این آبراه و اخذ عوارض از کشتیها داشته باشد.
پیشترخبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع ایرانی نوشت که بین تهران و واشنگتن یک تفاهم سیاسی صورت گرفته اما هنوز نهایی نشده و همچنین توافق با ایران شامل نابودی مواد هستهای نیست.
دنمارک میگوید ایران نقش پررنگتری در تهدیدهای تروریستی دارد
سازمان اطلاعاتی دنمارک روز جمعه ۸ جوزا اعلام کرد که ایران نقش پررنگتری در تهدید تروریستی علیه این کشور ایفا میکند و ارزیابی تهدیدها بازتابی از تحولات جهانی است.
فین بورخ اندرسن رئیس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دنمارک گفت که در سالهای اخیر ماهیت این تهدیدها بهطور قابلتوجهی تغییر کرده است.
او در بیانیهای گفت که در سال گذشته، بازیگران دولتی اهمیت فزایندهای در تهدیدات تروریستی پیدا کردهاند. ارزیابی ما این است که این موضوع بهویژه درباره ایران صدق میکند؛ کشوری که بهطور خاص تهدیدی برای منافع اسرائیلی و یهودی و همچنین برخی مخالفان ایرانی در اروپا، از جمله دنمارک، محسوب میشود.
سازمان امنیت سویدن کشور همسایه دنمارک نیز ایران را متهم کرده که از باندهای تبهکار برای انجام اقدامات خشونتآمیز علیه منافع اسرائیلی و چهره های مخالف ایرانی در این کشور استفاده میکند، ادعایی که ایران آن را رد کرده است.
به گفته سازمان امنیت و اطلاعات ملی دنمارک، تشدید خصومت میان ایران و اسرائیل در سالهای اخیر، و بهویژه پس از آغاز حملات اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران در ۹ حوت سال گذشته، بر سطح تهدید علیه کشورهای نوردیک و بهطور کلی کشورهای غربی تأثیر گذاشته است.
موشک شرکت بلو اوریجین در سکوی پرتاب منفجر شد
یک موشک "نیو گلن" شرکت بلو اوریجین که بدون سرنشین بود، روز پنجشنبه هفتم جوزا در جریان یک آزمایش روی سکوی پرتابی در ایالت فلوریدای امریکا منفجر شد.
این رویداد ضربهای جدی به پروژه فضایی جف بزوس محسوب میشود، در حالی که این شرکت تلاش میکند فاصلهٔ خود را با اسپیسایکسِ ایلان ماسک، که در آستانه عرضهٔ اولیه سهام است، کاهش دهد.
ویدیویی که توسط "ناسااسپیسفلایت" منتشر شد، که پرتابها از فلوریدا را بهصورت زنده پخش میکند، نشان داد که موشک عظیم نیو گلن حدود ساعت ۹ شب به وقت شرق امریکا روی سکوی پرتاب روشن میشود و سپس به یک گلوله آتش بزرگ تبدیل میشود که شعلهها و دود غلیظ را به ارتفاع بالا میفرستد.
بلو اوریجین در حال آمادهسازی این موشک برای چهارمین پرتاب خود بود.
این پرتاب قرار بود ۴۸ ماهواره "آمازون لئو" را به مدار پایین زمین ببرد.