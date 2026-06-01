روند برگشت حجاج به افغانستان آغاز شد

وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان می‌گوید که پس از ادای مناسک حج، روند برگشت حجاج افغان به کشور آغاز شده است.

این وزارت روز دوشنبه ۱۱ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشته که در مرحلهٔ نخست این روند، صبح امروز ۳۴۶ حاجی در نخستین پرواز شرکت هوایی کام‌ایر از شهر جدهٔ عربستان سعودی به میدان هوایی بین‌المللی کابل منتقل شدند.

به گفتهٔ این وزارت، تمامی ۳۰ هزار حاجی افغان که به عربستان سعودی رفته بودند، در دو مرحله به چهار زون هوایی کشور شامل کابل، بلخ، قندهار و هرات انتقال داده خواهند شد.

امسال حدود یک و نیم میلیون زائر از سراسر جهان، از جمله افغانستان، در مراسم حج شرکت کردند.

گفته می‌شود که در جریان این مراسم، دمای هوا به سطح بی‌سابقه‌ای در حدود ۵۰ درجهٔ سانتی‌گراد رسیده بود.