قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ۱۱ جوزا دربارهٔ جنگ در لبنان یک نشست اضطراری برگزار کند.

این نشست پس از آن برگزار می‌شود که اردوی اسرائیل عملیات جاری خود را در جنوب لبنان گسترش داده و یک قلعهٔ تاریخی مربوط به قرون وسطی را در این منطقه تصرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، منابع دیپلماتیک گفته‌اند که این نشست به درخواست فرانسه برگزار می‌شود.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده که هیچ چیزی نمی‌تواند عملیات گستردهٔ نظامی جاری در جنوب لبنان را توجیه کند.

وی همچنین خواستار پایان یافتن جنگ شده است.

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل تعهد کرده که در لبنان پیشروی بیشتری انجام خواهد داد و عملیات روز یکشنبه را یک تحول چشمگیر در کارزار جاری علیه حزب الله توصیف کرده است.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ اپریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.