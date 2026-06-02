خبر ها
اوچا: تنها ۱۶ درصد بودجه کمکهای بشردوستانه افغانستان تأمین شده است
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) میگوید که تنها ۱۶ درصد از بودجه مورد نیاز برای کمکهای بشردوستانه در افغانستان تأمین شده است.
اوچا روز دوشنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس اعلام کرد که تا پایان ماه گذشته میلادی، از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز، تنها ۲۶۹ میلیون دالر، معادل ۱۶ درصد آن، فراهم شده است.
به گفته این نهاد، شکاف رو به افزایش در تأمین بودجه، کمکهای بشردوستانه نجاتبخش در افغانستان را با تهدید جدی روبهرو ساخته است.
براساس هشدار اوچا، در صورت تأمین نشدن منابع مالی بیشتر، میلیونها نفر در افغانستان در معرض محرومیت از کمکهای بشردوستانه قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد ماه گذشته هشدار داده بود که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به ۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود نبودهاند
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
سازمان ملل: ۵۰ هزار زن و دختر در افغانستان با خطر فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت روبهرو هستند
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که حدود ۵۰ هزار زن و دختر در مناطق آسیبدیده افغانستان، بهویژه در شرق کشور، با خطر فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت روبهرو هستند.
این نهاد در گزارشی که روز دوشنبه ۱۱ جوزا منتشر کرد، هشدار داده است که زنان باردار به دلیل ناامنی، بیجاشدن، گرسنگی و دسترسی محدود به خدمات صحی، با خطرات بیشتری مواجهاند.
در گزارش آمده است که زمینلرزه سال گذشته و تنشهای مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، بیش از یکصد هزار تن را بیجا کرده است.
بخش زنان سازمان ملل میافزاید که زنان و دختران آواره در شرق افغانستان، در کنار محدودیتهای موجود، با مشکلات صحی، ناامنی غذایی و آسیبهای روانی نیز مواجه اند.
در پی حملات روسیه بر پایتخت اوکراین، ۴ تن جان باختند
در تازهترین حملات روسیه بر شهر کییف، پایتخت اوکراین، ۴ تن کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کییف، به رسانهها گفته است که در حملات صبح سه شنبه ۱۲ جوزا، مناطق مسکونی هدف قرار گرفتهاند.
براساس گزارشها، در این حملات شمار زیادی از ساختمانهای بلند نیز آسیب دیدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در پیامی در شبکههای اجتماعی گفته است: «هشدارهای امنیتی درباره حملات احتمالی روسیه جدی است و روسیه خود را برای انجام حملات گسترده آماده کرده است».
پیش از این، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره حمله به مراکز مهم و تصمیمگیرنده اوکراین هشدار داده بود.
دونالد ترمپ از احتمال توافق با ایران در هفته آینده خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، گفته است که امیدوار است هفته آینده با ایران به توافق برسد.
ترمپ در گفتوگو با شبکه خبری امریکایی «ایبیسی» گفته است که باور دارد در جریان هفته آینده، با ایران بر سر تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق دست خواهد یافت.
شبکه ایبیسی این موضوع را ناوقت روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، در مطلبی در شبکه ایکس منتشر کرد.
ترمپ در این گفتوگو تأکید کرده است که توافق صلح با ایران میتواند «حتی از یک پیروزی نظامی نیز بهتر باشد».
رئیسجمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز در هفته آینده آماده و مورد توافق قرار گیرد. او گفته است که هنوز با آن موافقت نهایی نکرده، زیرا به گفته وی «هنوز چند خواسته دیگر» دارد.
پیش از این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از آنچه «تغییر مداوم شرایط توافق از سوی امریکا و زیادهخواهی واشنگتن» خوانده بود، ابراز نارضایتی کرده بود.
کمیته حقوق کودک ملل متحد برخی موارد "اصولنامۀ تفریق زوجین" طالبان را نقض شدید حقوق بشر دانست
کمیته حقوق کودک ملل متحد روز دوشنبه ۱۱ جوزا در اعلامیهای با اشاره به برخی موارد اصولنامۀ تفریق زوجین حکومت طالبان که ازدواج کودکان را درست میداند، این موارد را نقض شدید و سیستماتیک قوانین بینالمللی حقوق بشر دانسته است.
این کمیته میافزاید: "ازدواج کودکان نه تنها یک عمل مضر، بلکه نقض اساسی حقوق است."
بر اساس اعلامیۀ کمیته حقوق کودک ملل متحد، ازدواج کودکان به ویژه دختران را در معرض خطرات فزاینده خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از تحصیل و آسیبهای جسمی و روانی طولانی مدت قرار میدهد.
اصولنامۀ تفریق زوجین که چند هفته پیش از سوی حکومت طالبان نشر شد، با واکنشهای گستردهای روبهرو شد. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف میکند و تبعیض سیستماتیک را در قانون و عمل بیشتر تثبیت میکند.
نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما
شورای امنیت ملل متحد تا دو هفتۀ دیگر در بارۀ تمدید ماموریت یوناما جلسه برگزار خواهد کرد.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه ۱۱ جوزا اعلام کرده که شورای امنیت ملل متحد به تاریخ ۱۶ جون در بارۀ تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار خواهد کرد.
اعضای شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه حوت سال گذشته خلاف معمول ماموریت یوناما را تنها برای سه ماه تمدید کردند.
پیش از این مامویت این ادارۀ مهم ملل متحد در افغانستان برای یک سال تمدید میشد.
یوناما همچنان اعلام کرده که شورای امنیت به تاریخ ۸ جون هم در بارۀ افغانستان نشست برگزار خواهد کرد.
اوچا: در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در افغانستان، ۶۰۰ مادر جان خود را از دست میدهد
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد و در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، ۶۰۰ مادر جان خود را از دست میدهد.
اوچا روز دوشنبه یازدهم جوزا در صفحه ایکس خود نوشت که مراقبتهای تخصصی و کارکنان صحی زن میتوانند جان انسانها را نجات دهند، اما محدودیتهای مشارکت زنان در خدمات صحی، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجاتبخش را محدود میکند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم دختران و زنان را از تحصیلات عالی و نیمهعالی از جمله در بخش طب منع کردند.
با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی، هیچ نشانهای از تغییر در سیاست حکومت طالبان به میان نه آمده است.
ترمپ میگوید که اسرائیل "به بیروت" نیرو اعزام نمیکند
در پی انتشار خبر تماس تیلیفونی دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، رئیس جمهور امریکا در شبکۀ اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان نخواهند رفت.
او گفت: "تماس بسیار مفید با بیبی نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت، و هر نیرویی هم که در راه بودند بازگردانده میشوند."
ترمپ در ادامه نوشت که "از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزبالله داشته" و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد.
صبح دوشنبه یازدهم جوزا ویبسایت اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که تلاش جدید امریکا برای آتشبس میان اسرائیل و لبنان "شکست" خورده است.
روند برگشت حجاج به افغانستان آغاز شد
وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که پس از ادای مناسک حج، روند برگشت حجاج افغان به کشور آغاز شده است.
این وزارت روز دوشنبه ۱۱ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشته که در مرحلهٔ نخست این روند، صبح امروز ۳۴۶ حاجی در نخستین پرواز شرکت هوایی کامایر از شهر جدهٔ عربستان سعودی به میدان هوایی بینالمللی کابل منتقل شدند.
به گفتهٔ این وزارت، تمامی ۳۰ هزار حاجی افغان که به عربستان سعودی رفته بودند، در دو مرحله به چهار زون هوایی کشور شامل کابل، بلخ، قندهار و هرات انتقال داده خواهند شد.
امسال حدود یک و نیم میلیون زائر از سراسر جهان، از جمله افغانستان، در مراسم حج شرکت کردند.
گفته میشود که در جریان این مراسم، دمای هوا به سطح بیسابقهای در حدود ۵۰ درجهٔ سانتیگراد رسیده بود.
شورای پناهندگان ناروی: مهاجران افغان مقیم ایران به کمکهای اضطراری بیشتری نیاز دارند
یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی گفته که بیش از چهار میلیون مهاجر افغان مقیم ایران به کمکها و حمایتهای فوری بیشتری نیاز دارند.
او روز یکشنبه ۱۰ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشت که افغانهای ساکن ایران به کمکهای بشردوستانه و پشتیبانی گستردهتری نیازمند هستند.
وی با اشاره به کودکان افغان و ایرانی نوشته که آنان در نتیجهٔ بمبارانهای شدید اخیر در ایران، با آسیبها و مشکلات جدی روانی روبهرو شدهاند.
به گفتهٔ او، بسیاری از پدران و مادران به وی گفتهاند که همان درآمد اندکی را که پیشتر داشتند، به دلیل جنگ و بحران اقتصادی نیز از دست دادهاند.
ایران از چندین دهه به اینسو میزبان میلیونها مهاجر افغان بوده است، اما مشکلات اقتصادی در آن کشور و جنگهای اخیر، وضعیت این مهاجران را بیش از پیش دشوار ساخته است.