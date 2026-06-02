دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که تنها ۱۶ درصد از بودجه مورد نیاز برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین شده است.

اوچا روز دوشنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس اعلام کرد که تا پایان ماه گذشته میلادی، از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز، تنها ۲۶۹ میلیون دالر، معادل ۱۶ درصد آن، فراهم شده است.

به گفته این نهاد، شکاف رو به افزایش در تأمین بودجه، کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش در افغانستان را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

براساس هشدار اوچا، در صورت تأمین نشدن منابع مالی بیشتر، میلیون‌ها نفر در افغانستان در معرض محرومیت از کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند گرفت.

این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد ماه گذشته هشدار داده بود که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به ۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود نبوده‌اند