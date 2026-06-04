ارتودنسی؛ از زیبایی لبخند تا سلامت دهان و دندان

صدف، دختر ۱۷ ساله ساکن کابل، میگوید که از سه سال به اینسو به دلیل بینظمی دندانهایش درمان ارتودنسی یا به اصطلاح «سیم کشی یا سیم بستن دندان ها » را آغاز کرده است.
او میگوید اکنون نه تنها دندانهایش مرتبتر شدهاند، بلکه در جویدن غذا و صحبت کردن نیز احساس راحتی بیشتری میکند.
«سه سال شده که داکتر به دندانهایم سیم انداخته، بسیار پاککاری کار دارد، اما حالا هم دندانهایم مقبول شده، هم خوبتر جویده میتوانم و هم خوبتر صحبت میکنم.»
بینظمی دندانها، مشکلات در جویدن و صحبت کردن و برخی ناهنجاریهای فک از جمله مشکلاتی است که شماری از افراد با آن روبهرو هستند. داکتران متخصص ارتودنسی میگویند ارتودنسی یکی از روشهای اصلی درمان این مشکلات و نیز وسیلهای برای داشتن دندانهای مرتب و لبخند زیبا به شمار میرود.
داکتر احمد نثار فروتن، متخصص ارتودنسی، به رادیو آزادی گفت که ارتودنسی یکی از بخشهای طب دندان یا ستوماتولوژی است و افراد دارای مشکلات دندانی و فکی بیشتر به این درمان نیاز دارند.
دندانهایی که بینظم باشند در معرض خطر پوسیدگی و ضربهپذیری هستند
«هدف اصلی ارتودنسی احیای زیبایی برای مریضها است، همچنان بر علاوه زیبایی، دندانهایی که بینظم باشند در معرض خطر پوسیدگی و ضربهپذیری هستند همچنان فعل جویدن ، دندانهای بینظم وظایف شان را به درستی انجام داده نمیتوانند، به همین دلیل میتواند هدف ارتودنسی بر علاوه زیبایی، احیای وظیفه دندانها و جلوگیری از آسیبپذیری دندانها و یا سایر انساج یا بافتهای اطراف دندان هاباشد.»
داکتر فروتن که بیش از پنج سال در این بخش تجربه دارد، میگوید مدت زمان درمان ارتودنسی به نوع مشکل دندانی، سن و میزان همکاری بیمار بستگی دارد.
یک مریض نیاز دارد به سیم کشی تمام دندانها، که میتواند حتی از ماهها گرفته تا سالها تا دو الی سه سال طول بکشد، که بیشتر مرتبط می شود با شدت بینظمی دندانه
« یک مریضی که نیاز به حرکت یک دندان دارد، ممکن است ما با استفاده از وسایل متحرک حتی به مدت دو ماه هم به هدف خود برسیم و یا اینکه یک مریض نیاز دارد به سیم کشی تمام دندانها، که میتواند حتی از ماهها گرفته تا سالها تا دو الی سه سال طول بکشد، که بیشتر مرتبط می شود با شدت بینظمی دندانها، اینکه چقدر دندانهای مریض بینظم بود و چقدر نیاز به حرکت داشت و سن مریض هم نقش دارد، همچنان مهارت و وسایل و تکنیکی که داکتر استفاده میکند، تمام اینها نقش دارد تا مدت زمان تداوی را کاهش بدهد.»
به گفته این متخصص، هرچند ارتودنسی در سنین پائینتر نتیجه سریعتر می دهد،اما بزرگسالان نیز در صورت نیاز میتوانند از این روش درمانی استفاده کنند.
در همین حال، عارف، ۳۳ ساله ساکن کابل، میگوید پیش از مراجعه به داکتر تصور میکرد ارتودنسی تنها برای زیبایی دندانها انجام میشود، اما بعداً متوجه شد که این روش میتواند در اصلاح برخی مشکلات دندانی نیز مؤثر باشد.
« سه، چهار دندانم کج است، پیش داکتر رفتم ،داکتر دید در رابطه به دندانها به من معلومات ارائه کردند که باید دندان هایم سیم پیچ شود گفت یکی که دندان ها کج باشد و یکی که بعضی جا های آن خمیدگی داشته و از قطار پس و پیش باشد سیم پیچ می شود.»
داکتر فروتن که در کنار فعالیتهای درمانی، ورکشاپهای تخصصی ارتودنسی را نیز برای داکتران و محصلان رشته طب دندان در کابل برگزار میکند، میگوید که سطح آگاهی عمومی درباره این درمان نیز پایین است و در بسیاری از ولایتهای افغانستان کمبود متخصصان ارتودنسی احساس میشود.
او میگوید افزایش آگاهی عمومی و توسعه خدمات تخصصی ارتودنسی برای تشخیص و درمان بهتر مشکلات دندانی و فکی در افغانستان ضروری است، به گفته او با آنکه هزینه ارتودنسی در افغانستان نسبت به کشور های منتطقه کمتر است، اما بیشتر افراد نیازمند به این درمان به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت هزینههای آن را ندارند.
به گفته متخصصان ارتودنسی (ارتودنتیستها) ارتودنسی به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم میشود. در روش ثابت، براکتها و سیمها روی دندانها نصب میشوند و تا پایان درمان باقی میمانند؛ روشی که در میان مردم بیشتر به «سیمکشی دندان» معروف است. در روش متحرک، بیمار میتواند دستگاه یا «پلاک» را در زمانهای مشخص از دهان خارج کند و در برخی موارد نیز تنها هنگام شب از آن استفاده کند.
برخی داکتران ارتودنسی در افغانستان میگویند هزینه این درمان بسته به نوع مشکل هر فرد متفاوت است و معمولاً از حدود ۲۰ هزار افغانی آغاز میشود.
بر اساس گزارشها، در برخی کشورها شرکتهای بیمه هزینه ارتودنسی را در مواردی که جنبه درمانی و طبی داشته باشد، بهویژه برای افراد زیر ۱۸ سال، تحت پوشش قرار میدهند.