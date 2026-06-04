این مهاجرین کارگر سه افغان و یک پاکستانی بودند.

هویت افغان‌های کشته شده در این رویداد امین فضل خوگیانی ۲۸ ساله، صفی ایجاد ۲۷ ساله و الله عصمت قایمی ۱۹ ساله اعلام شده است. تبعه پاکستانی کشته شده در این رویداد هم وسیم خان ۲۹ ساله معرفی شده است.

مقام‌های ایتالیا اعلام کردند، دو تبعۀ پاکستانی که سرکارگر این کارگران بودند، به اتهام این قضیه بازداشت شده اند.

این افراد بر اساس تصاویر کمره‌های امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، افراد بازداشت شده از حق سکوت خود استفاده کردند و بررسی‌های سارنوالی و پولیس در بارۀ انگیزۀ این رویداد ادامه دارد.

گفته شده است که قربانیان این رویداد در مزارع جمع‌آوری توت‌زمینی مشغول کار بودند.

یک کارگر افغان دیگر بنام تاج محمد عالمیار ۳۵ ساله، تنها بازمانده این رویداد بوده که گفته شده موفق به فرار از داخل موتر شده است.

عالمیار که برخی از قسمت‌های بدنش در این رویداد سوخته، به رسانه‌های ایتالیایی گفته که آنان کار سیاه می‌کردند و قبل از این رویداد با سرکارگرهایشان دعوا کرده بودند که برایشان قرارداد کاری بدهند.

جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا این رویداد را هولناک خوانده و گفته که این موضوع همه را شوکه کرده است.

همه عاملان به دست عدالت سپرده شوند.

او روز چهارشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که "این جنایت وحشتناک باید به گونۀ کامل روشن شود و همه عاملان به دست عدالت سپرده شوند."

وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا، از دولت این کشور خواسته است عاملان این رویداد را به عدالت بسپارد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ۱۳جوزا در صفحه ایکس خود این رویداد را یک حمله "جنایت‌کارانه و ظالمانه" خوانده و گفته است که این شهروندان افغان به‌گونه عمدی زنده سوزانده شده و جان باخته‌اند.

این وزارت همچنین بر اهمیت حفاظت از جان، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و دیگر کشورها تأکید کرده است.

از سوی دیگر نیویارک تایمز گزارش داده که این رویداد مقامات ایتالیایی را مجبور کرده است تا به استثمار گسترده کارگران توسط باندهای جنایتکار که به صنعت کشاورزی ایتالیا نفوذ کرده‌اند، توجه کنند.

این قتل‌ها روز دوشنبه در یک تانک تیل در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رخ داد. این حادثه توسط کمره‌های امنیتی فیلمبرداری شده است و تصاویر آن ایتالیایی‌ها را شوکه کرده است.

تصاویر کمره‌های امنیتی نشان می‌دهد که دو مرد در حال ریختن تیل روی یک موتر و بستن درهای آن هستند.