افغانستان
پیشبینیها از ریزش باران و جاری شدن سیلابها در هشت ولایت افغانستان
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که ولایتهای پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان روز جمعه پانزدهم جوزا گواه ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها خواهند بود.
میزان بارندگی در این ولایتها بین ۵ تا ۲۰ ملی متر پیشبینی شده است.
این درحالیست که امسال رویدادهای طبیعی از جمله بارانها و سیلابها در کنار وارد کردن خسارات مالی زیاد از مردم در افغانستان قربانی گرفته است.
بر اساس آمار حکومت طالبان، از ششم حمل امسال به این سو بیش از ۳۶۰ نفر در نتیجۀ رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند.
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ریچارد بنیت: راهیابی سمیرا نوا به کابینه دنمارک الهامبخش است
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزینش سمیرا نوا، سیاستمدار دنمارکی با اصالت افغان را به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تبریک گفت.
بنیت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این انتصاب، نشاندهنده مشارکت برابر زنان در زندگی عمومی و مزایایی است که جوامع میتوانند از رهبری فراگیر به دست آورند.
ریچارد بنیت افزود که انتصاب سمیرا نوا الهامبخش است.
این سیاستمدار دنمارکی متولد افغانستان در حالی به کابینه دنمارک راه مییابد که حکومت طالبان در افغانستان تقریباً پنج سال است که دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمهعالی منع کرده و مشارکت آنها در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است.
یک منبع در حکومت طالبان تایید کرد که سفارت افغانستان در کویت به طالبان سپرده شده است
سفارت افغانستان در کویت به دیپلماتهای طالبان سپرده شده است.
یک منبع آگاه در حکومت طالبان که نخواست نامش گرفته شود، روز پنجشنبه این خبر را به رادیو آزادی تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.
رسانه خصوصی طلوعنیوز گزارش داده است که شفیق خطیب، رئیس قنسولی و امور مرزی در وزارت خارجه طالبان، بهعنوان سرپرست سفارت افغانستان در کویت تعیین شده است.
پیش از این نیز بیشتر کشورهای حوزه خلیج، از جمله قطر و امارات متحده عربی، سفارتهای افغانستان را به دیپلماتهای طالبان واگذار کرده بودند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، اخیرا گفته بود که با بیش از ۴۰ کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرده است.
مقامات کویت هنوز چیزی نگفته اند.
طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا خواستار رسیدگی به این قضیه شد
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا، از دولت ایتالیا خواسته است عاملان این رویداد را به عدالت بسپارد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ۱۳جوزا در صفحه اکس خود این رویداد را یک حمله «جنایتکارانه و ظالمانه» خوانده و گفته است که این شهروندان افغان بهصورت عمدی زنده سوزانده شده و جان باختهاند.
این وزارت همچنین بر اهمیت حفاظت از جان، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و دیگر کشورها تأکید کرده است.
جورجیا میلونی صدراعظم ایتالیا نیز این رویداد را محکوم کرده و تاکید کرده که عاملان آتشزدن و قتل این چهار مهاجر به شمول سه افغان مجازات شوند.
براساس گزارش رسانههای ایتالیایی، این حادثه در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رخ داده است. در این رویداد، سه کارگر افغان و یک کارگر پاکستانی در داخل یک موتر زنده سوختهاند.
پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
گفته شده است که قربانیان این رویداد در مزارع جمعآوری توتزمینی مشغول کار بودند.
تیم فوتبال زنان افغانستان در نخستین بازی رسمی خود شکست خورد
تیم فوتبال زنان افغانستان در نخستین دیدار رسمی خود برابر تیم جزایر کوک با نتیجه ۱ بر صفر شکست خورد.
این مسابقه روز پنجشنبه در شهر اوکلند نیوزیلند برگزار شد.
این نخستین بازی تیم «افغان وومن یونایتد» پس از به رسمیت شناخته شدن از سوی فیفا بود.
فیفا اخیراً با تعدیل مقررات خود، به این تیم متشکل از بازیکنان پناهنده افغان اجازه حضور در رقابتهای بینالمللی را داده است.
اعضای این تیم را دختران افغان پناهنده در کشورهای مختلف، از جمله استرالیا، تشکیل میدهند. این بازیکنان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کردند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، ورزش زنان در افغانستان ممنوع شد و زنان و دختران از شرکت در فعالیتها و رقابتهای ورزشی محروم شدند.
حدود ۷۹ مهاجر افغان از زندان های پاکستان آزاد شدند
وزارت امور مهاجران و عودتکنندگان حکومت طالبان از آزادی دهها مهاجر افغان دیگر از زندانهای پاکستان خبر داده است.
این وزارت روز پنجشنبه ۱۴ جوزا در صفحه اکس خود نوشته است که ۷۹ مهاجر افغان پس از آزادی از زندانهای پاکستان، از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتهاند.
براساس اعلامیه این وزارت در میان افراد آزادشده اعضای خانوادهها نیز شامل هستند. گفته شده که این افراد به دلیل مشکلات مربوط به اسناد اقامت خود در پاکستان بازداشت شده بودند و مدتهای متفاوتی را در زندان سپری کردهاند.
با وجود این، مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد از مهاجران افغان هنوز در زندانهای پاکستان نگهداری میشوند. در عین حال، پاکستان بازداشت و زندانی شدن مهاجران افغان را شدت بخشیده
دو کودک در نتیجه انفجار ماین منفجرنشده در پکتیا کشته شدند
اداره مبارزه با حوادث طالبان در پکتیا خبر داده دو کودک در نتیجه انفجار یک ماین منفجرنشده در ولسوالی روحانیبابا این ولایت کشته شدند.
نثار احمد نجات، رئیس این اداره گفته است که هر دو کودک ۱۴ ساله سن داشتند و از یک خانواده بودند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطقی زندگی میکنند که هنوز به ماینها و مهمات باقیمانده از جنگ آلوده است.
ماینها و مهمات منفجرنشده که از دههها جنگ در افغانستان برجا ماندهاند، همچنان از عوامل اصلی کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، بهویژه کودکان، به شمار میروند.
سه شهروند افغانستان در میان قربانیان آتشسوزی مرگبار یک موتر در ایتالیا
در منطقه جنوبی کالابریا در ایتالیا، سه شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در اثر آتشسوزی داخل یک موتر جان باختهاند.
تلویزیون دولتی ایتالیا (RAI) روز سهشنبه، ۱۲ جوزا، این خبر را منتشر کرد، اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع این رویداد ارائه نشده است.
الساندرو دی السیو، سارنوال شهر کاستروویلاری در کالابریا، تأیید کرده است که اجساد چهار قربانی از داخل موتر بیرون کشیده شده و دو فرد مظنون در پیوند به این رویداد بازداشت شدهاند.
ویدیویی مرتبط با این حادثه نیز بهگونه گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
یک کارگر افغان که توانسته بود شیشه موتر را شکسته و از آن خارج شود، به پولیس گفته است که این درگیری بر سر کرایه موتر آغاز شده بود.
براساس گزارشها، این کارگران در فارمهای زراعتی آن منطقه مشغول کار بودند.
روبیو: پناهجویان افغان در قطر به امریکا منتقل نمیشوند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سهشنبه ۱۲ جوزا به قانونگذاران امریکایی گفت که اداره دونالد ترمپ نمیخواهد افغانهایی را که در حال حاضر در قطر گیرماندهاند، مجبور به بازگشت به افغانستان کند.
بیش از ۱۱۰۰ تن از افغانها از اوایل سال گذشته میلادی تاکنون در کمپ سیلیه پایگاه پیشین اردوی امریکا در قطر، به سر میبرند.
خبرگزاری رویترز به نقل از روبیو نوشته که گفته است، امریکا با دستکم پنج کشور گفتگو کرده است و این کشورها آمادگی خود را برای پذیرش این افغانها ابراز کردهاند. اما او نام مشخص از این کشورها نبرد.
روبیو همچنان گفت "پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. بنابراین در حال حاضر نمیتوانیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم."
رحمان الله لکنوال یک شهروند افغانستان در ماه نوامبر پارسال متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرده است که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و یکی دیگر شدیداً زخمی شد.
پس از این رویداد، اداره ترمپ صدور ویزه به شهروندان افغان را متوقف کرد.
نصیر احمد فایق بهعنوان یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، بهعنوان یکی از معاونان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.
آقای فایق ناوقت روز سهشنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس نوشت: "افغانستان خرسند است که بهعنوان یکی از معاونان رئیس این نشست برگزیده شده و امیدوار است در همکاری نزدیک با رئیس منتخب و سایر کشورهای عضو، در پیشبرد اهداف و مسئولیتهای مجمع عمومی در این دوره مهم سهم مؤثر ایفا کند."
براساس نتایج اعلامشده از سوی سازمان ملل متحد، خلیلالرحمن، نماینده دایمی بنگلهدیش، بهعنوان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.
قرار است دوره یکساله هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتمبر ۲۰۲۶ آغاز شود.
حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته تلاش کرده است کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورد، اما این سازمان تاکنون با درخواست طالبان برای واگذاری این کرسی موافقت نکرده است.
این تصمیم به اقدامات حکومت طالبان برمیگردد؛ اقداماتی که به باور جامعه جهانی، منجر به نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، شده است. طالبان همچنین نتوانستهاند حکومت همهشمول تشکیل دهند و در زمینه مبارزه با تروریزم و روابط با گروههای تروریستی نیز با انتقادهای گسترده جامعه جهانی روبهرو هستند.