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حمله دوباره اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان در پی رد آتشبس توسط حزبالله
در پی صدور هشدار تخلیه به بخشی از ساکنان جنوب لبنان در روز جمعه، نیروی هوایی اسرائیل ساعتی بعد به روستایی در این منطقه حمله کرد.
حملات دوباره اسرائیل به این منطقه از کشور لبنان پس از آن رخ میدهد که دبیرکل حزبالله لبنان آتشبس مشروط مورد توافق نمایندگان اسرائیل و دولت لبنان را رد کرد.
نعیم قاسم در مقابل خواستار یک آتشبس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد و همزمان تهدید کرد که بار دیگر نواحی شمالی اسرائیل را زیر آتش بگیرد.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را.
در پی انتشار خبر این موضعگیری حزبالله بود که ارتش اسرائیل روز جمعه برای شش شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد، از جمله روستای الصرفند که طبق بیانیه اسرائیل ساکنان آن باید "فورا" منطقه را ترک میکردند.
سخنگوی ارتش اسرائیل پیشتر به ساکنان سه روستا در شمال رود لیتانی هشدار تخلیه داده بود.
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نمایندگی امارات متحده عرب در ملل متحد بر تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان تأکید کرد
غسق شاهین، معاون نماینده دایمی امارات متحده عرب در ملل متحد در دیدار با جورجت گاگنون، سرپرست یوناما بر اهمیت حفاظت از حقوق همه افغانها به ویژه زنان و دختران تأکید کرده است.
نمایندگی دایمی امارات متحده عرب روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که بانو شاهین بر ترویج مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران از طریق دسترسی به آموزش، اشتغال و زندگی عمومی تأکید کرده است.
این دیدار در آستانۀ برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) صورت گرفته است.
قرار است که شورای امنیت ملل متحد به تاریخ ۱۶ جون در بارۀ تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار کند.
ملل متحد میگوید که خشکسالی و کمبود آب گستردهترین تهدیدها در افغانستان هستند
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با اشاره به تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان میگوید که خشکسالی و کمبود آب گستردهترین تهدیدها در این کشور هستند.
یوناما روز جمعه پانزدهم جوزا در گزارشی به مناسبت روز جهانی محیط زیست گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان تحت تاثیر خشکسالی و کمبود آب قرار گرفته اند و خشکسالی دوامدار به شدت بر کشاورزی که ستون فقرات معیشت روستایی در این کشور است، تاثیر میگذارد.
به گفتۀ یوناما، ولایتهای کندهار، هلمند، نیمروز، زابل و ارزگان بیشتر متاثر از خشکسالی و کمبود آب هستند.
این ادارۀ ملل متحد افزوده که خشکسالی مکرر، کاهش بارندگی و استخراج غیرقانونی آبهای زیرزمینی، سیستمهای آب را به آستانه نابودی کشانده است.
این درحالیست که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که در کنار خشکسالی و کمبود آب، دیگر رویدادهای طبیعی از جمله سیلابها هرازگاهی از مردم آن قربانی میگیرد.
پیشبینیها از ریزش باران و جاری شدن سیلابها در هشت ولایت افغانستان
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که ولایتهای پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان روز جمعه پانزدهم جوزا گواه ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها خواهند بود.
میزان بارندگی در این ولایتها بین ۵ تا ۲۰ ملی متر پیشبینی شده است.
این درحالیست که امسال رویدادهای طبیعی از جمله بارانها و سیلابها در کنار وارد کردن خسارات مالی زیاد از مردم در افغانستان قربانی گرفته است.
بر اساس آمار حکومت طالبان، از ششم حمل امسال به این سو بیش از ۳۶۰ نفر در نتیجۀ رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند.
ریچارد بنیت: راهیابی سمیرا نوا به کابینه دنمارک الهامبخش است
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزینش سمیرا نوا، سیاستمدار دنمارکی با اصالت افغان را به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تبریک گفت.
بنیت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این انتصاب، نشاندهنده مشارکت برابر زنان در زندگی عمومی و مزایایی است که جوامع میتوانند از رهبری فراگیر به دست آورند.
ریچارد بنیت افزود که انتصاب سمیرا نوا الهامبخش است.
این سیاستمدار دنمارکی متولد افغانستان در حالی به کابینه دنمارک راه مییابد که حکومت طالبان در افغانستان تقریباً پنج سال است که دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمهعالی منع کرده و مشارکت آنها در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است.
ترمپ رای مجلس نمایندگان به محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور را "غیرمیهنپرستانه" خواند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، از رای مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را "بیمعنا" و "غیرمیهنپرستانه" خواند.
مجلس نمایندگان امریکا با پیوستن چهار نماینده جمهوریخواه به دموکراتها به طرحی که بیشتر جنبهٔ نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیسجمهور را محدود میکند.
ترمپ گفت که این اقدام در میانهٔ مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان میدانند که مذاکرات در چه مرحلهای قرار دارد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: "چه کسی ممکن است چنین کار غیرمیهنپرستانهای انجام دهد؟"
در رایگیری روز چهارشنبه، با پیوستن چهار نماینده جمهوریخواه به دموکراتها، این لایحه با ۲۱۵ رای موافق در مقابل ۲۰۸ رای مخالف تصویب شد.
اوکراین و مالدیو در پایان این ماه مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را آغاز خواهند کرد
پس از توافق دیپلماتهای اوکراینی و هنگری در مورد حقوق اقلیت هنگریها، اوکراین و مالدیو سرانجام اجازه یافتند تا مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در پایان این ماه آغاز کنند.
دولت قبلی هنگری در دو سال گذشته جلو این مذاکرات را گرفته بود.
این خبر توسط قبرس که در حال حاضر ریاست دورهای شش ماهه شورای اروپا را بر عهده دارد، اعلام شد.
قبرس اعلام کرد که روز پنجشنبه چهاردهم جوزا مقدمات آغاز رسمی مرحلۀ نخست مذاکرات الحاق اوکراین و مالدیو را آغاز کرده است.
اوکراین و مالدیو که هر دو نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند، امیدوارند هر شش مرحله از این فرآیند را فوراً آغاز کنند، اما منابع دیپلوماتیک در بروکسل که نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که احتمالاً فقط مرحله اول مذاکرات در ماه جون آغاز میشود و بقیه در ماههای بعدی انجام خواهد شد.
اتفاق نظر هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای گسترش این اتحادیه ضروری است. اوکراین و مالدیو در سال ۲۰۲۲ نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شدند.
یک منبع در حکومت طالبان تایید کرد که سفارت افغانستان در کویت به طالبان سپرده شده است
سفارت افغانستان در کویت به دیپلماتهای طالبان سپرده شده است.
یک منبع آگاه در حکومت طالبان که نخواست نامش گرفته شود، روز پنجشنبه این خبر را به رادیو آزادی تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.
رسانه خصوصی طلوعنیوز گزارش داده است که شفیق خطیب، رئیس قنسولی و امور مرزی در وزارت خارجه طالبان، بهعنوان سرپرست سفارت افغانستان در کویت تعیین شده است.
پیش از این نیز بیشتر کشورهای حوزه خلیج، از جمله قطر و امارات متحده عربی، سفارتهای افغانستان را به دیپلماتهای طالبان واگذار کرده بودند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، اخیرا گفته بود که با بیش از ۴۰ کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرده است.
مقامات کویت هنوز چیزی نگفته اند.
طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا خواستار رسیدگی به این قضیه شد
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا، از دولت ایتالیا خواسته است عاملان این رویداد را به عدالت بسپارد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ۱۳جوزا در صفحه اکس خود این رویداد را یک حمله «جنایتکارانه و ظالمانه» خوانده و گفته است که این شهروندان افغان بهصورت عمدی زنده سوزانده شده و جان باختهاند.
این وزارت همچنین بر اهمیت حفاظت از جان، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و دیگر کشورها تأکید کرده است.
جورجیا میلونی صدراعظم ایتالیا نیز این رویداد را محکوم کرده و تاکید کرده که عاملان آتشزدن و قتل این چهار مهاجر به شمول سه افغان مجازات شوند.
براساس گزارش رسانههای ایتالیایی، این حادثه در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رخ داده است. در این رویداد، سه کارگر افغان و یک کارگر پاکستانی در داخل یک موتر زنده سوختهاند.
پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
گفته شده است که قربانیان این رویداد در مزارع جمعآوری توتزمینی مشغول کار بودند.
تیم فوتبال زنان افغانستان در نخستین بازی رسمی خود شکست خورد
تیم فوتبال زنان افغانستان در نخستین دیدار رسمی خود برابر تیم جزایر کوک با نتیجه ۱ بر صفر شکست خورد.
این مسابقه روز پنجشنبه در شهر اوکلند نیوزیلند برگزار شد.
این نخستین بازی تیم «افغان وومن یونایتد» پس از به رسمیت شناخته شدن از سوی فیفا بود.
فیفا اخیراً با تعدیل مقررات خود، به این تیم متشکل از بازیکنان پناهنده افغان اجازه حضور در رقابتهای بینالمللی را داده است.
اعضای این تیم را دختران افغان پناهنده در کشورهای مختلف، از جمله استرالیا، تشکیل میدهند. این بازیکنان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کردند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، ورزش زنان در افغانستان ممنوع شد و زنان و دختران از شرکت در فعالیتها و رقابتهای ورزشی محروم شدند.