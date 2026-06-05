در پی صدور هشدار تخلیه به بخشی از ساکنان جنوب لبنان در روز جمعه، نیروی هوایی اسرائیل ساعتی بعد به روستایی در این منطقه حمله کرد.

حملات دوباره اسرائیل به این منطقه از کشور لبنان پس از آن رخ می‌دهد که دبیرکل حزب‌الله لبنان آتش‌بس مشروط مورد توافق نمایندگان اسرائیل و دولت لبنان را رد کرد.

نعیم قاسم در مقابل خواستار یک آتش‌بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد و همزمان تهدید کرد که بار دیگر نواحی شمالی اسرائیل را زیر آتش بگیرد.

حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را.

در پی انتشار خبر این موضع‌گیری حزب‌الله بود که ارتش اسرائیل روز جمعه برای شش شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد، از جمله روستای الصرفند که طبق بیانیه اسرائیل ساکنان آن باید "فورا" منطقه را ترک می‌کردند.

سخنگوی ارتش اسرائیل پیشتر به ساکنان سه روستا در شمال رود لیتانی هشدار تخلیه داده بود.