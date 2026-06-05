قرار است روز شنبه مسابقه تست کرکت میان تیمهای ملی افغانستان و هند در ورزشگاه «مهاراجا یاداویندرسینگ» در شهر چندیگر هند آغاز شود.
افغانستان در سال ۲۰۱۷ عضویت شورای جهانی کرکت و صلاحیت بازیهای تست را به دست آورد، اما در این مدت مسابقات تست کمی انجام داده است.
در این بازی تست، کاپیتانی تیم هند را شبمن گیل بر عهده دارد که در مسابقات اخیر لیگ برتر هند عملکرد بسیار خوبی داشته است. کاپیتانی تیم افغانستان را حشمتالله شهیدی بر عهده دارد.
پیش از این، افغانستان و هند در سال ۲۰۱۸ یک مسابقه تست برگزار کرده بودند که هند آن را با اختلاف زیاد برنده شد. از آن زمان تاکنون هند ۶۷ بازی تست انجام داده، در حالی که افغانستان در مجموع ۱۱ مسابقه تست داشته است.
در این مسابقه، راشد خان، ستاره مشهور کرکت، تیم افغانستان را همراهی نخواهد کرد. با این حال او در مسابقات یکروزه (ODI) که از شنبه آینده، ۱۳ جون، در شهر دهارمشالا هند آغاز میشود، حضور خواهد داشت.