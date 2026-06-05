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جمعه ۱۵ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۳۹

افغانستان

گزارش خبرگزاری دی پی ای: طالبان پرواز اخراج پناهجویان افغان از جرمنی را لغو کرده است

خبرگزاری جرمنی دی پی ای روز جمعه ۱۵ جوزا به نقل از منابع گزارش داده که یک پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای اخراج مهاجران افغان از جرمنی به افغانستان لغو شده است.

این پرواز قرار بود در پایان ماه می انجام شود، اما هنوز تاریخ مشخصی برای آن اعلام نشده بود.

در این گزارش آمده است که لغو پرواز پس از خودداری طالبان از همکاری صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری جرمنی دی پی ای مقام‌های طالبان از آنچه «نبود تمایل کافی برای تعامل» از سوی وزارت خارجه جرمنی خوانده‌اند، ابراز نارضایتی کرده‌اند.

در این گزارش آمده که طالبان همچنین خواهان افزایش حضور دیپلمات‌های خود در نمایندگی‌های افغانستان در جرمنی هستند.

سخنگوی وزارت خارجه جرمنی هم از را ارایه جزییات در این مورد خودداری کرده است.

این درحالی است که جرمنی اخراج مهاجران افغان که اسناد اقامت ندارند را آغاز کرده و برای انتقال این مهاجران با طالبان در تماس است.

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حادثه ترافیکی در ایران؛ شش افغان کشته شدند و سه نفر دیگر زخمی شدند

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رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که در یک حادثه ترافیکی در ولایت سمنان ایران، شش شهروند افغانستان کشته شدند و سه نفر دیگر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) روز جمعه گزارش داد که این حادثه شامگاه پنج‌شنبه در شاهراه میان ایوانکی و تهران رخ داده است؛ زمانی که یک موتر پژو ۴۰۵ با یک موتر باربری برخورد کرد.

مقام‌های ایرانی گفته‌اند که بیشتر قربانیان این حادثه زنان و کودکان بوده‌اند، اما تا کنون هویت آنان و علت اصلی حادثه مشخص نشده است.

در همین حال، روز جمعه در دو حادثه جداگانه ترافیکی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی نیز یک نفر جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شده‌اند.

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ملل‌ متحد در افغانستان مرگ یک کارمند زن این سازمان را تأیید کرد

سازمان ملل متحد در افغانستان خبر مرگ فرشته عمادی، کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) را تأیید کرد.

این سازمان روز جمعه ۱۵ جوزا با نشر پیامی در صفحه ایکس خود درگذشت خانم عمادی را تایید کرد و با خانواده، دوستان و همکاران او ابراز همدردی کرده است.

این در حالی است که در روزهای اخیر شماری از رسانه‌های افغانستان گزارش داده‌اند که فرشته عمادی، کارمند سازمان ملل متحد، در یکی از مناطق شهر کابل توسط افراد ناشناس کشته شده است.

برخی فعالان حقوق زن نیز اعاد می‌کنند که خانم عمادی هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته و جان باخته است.

با این حال، سازمان ملل متحد درباره علت و چگونگی مرگ او جزئیاتی ارائه نکرده است.

مقام‌های طالبان نیز تا زمان نشر این خبر در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

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نمایندگی امارات متحده عرب در ملل متحد بر تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان تأکید کرد

دیدار غسق شاهین، معاون نماینده دایمی امارات متحده عرب در ملل متحد با جورجت گاگنون، سرپرست یوناما
دیدار غسق شاهین، معاون نماینده دایمی امارات متحده عرب در ملل متحد با جورجت گاگنون، سرپرست یوناما

غسق شاهین، معاون نماینده دایمی امارات متحده عرب در ملل متحد در دیدار با جورجت گاگنون، سرپرست یوناما بر اهمیت حفاظت از حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان و دختران تأکید کرده است.

نمایندگی دایمی امارات متحده عرب روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که بانو شاهین بر ترویج مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران از طریق دسترسی به آموزش، اشتغال و زندگی عمومی تأکید کرده است.

این دیدار در آستانۀ برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) صورت گرفته است.

قرار است که شورای امنیت ملل متحد به تاریخ ۱۶ جون در بارۀ تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار کند.

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ملل متحد می‌گوید که خشکسالی و کمبود آب گسترده‌ترین تهدیدها در افغانستان هستند

خشکسالی در افغانستان
خشکسالی در افغانستان

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با اشاره به تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان می‌گوید که خشکسالی و کمبود آب گسترده‌ترین تهدیدها در این کشور هستند.

یوناما روز جمعه پانزدهم جوزا در گزارشی به مناسبت روز جهانی محیط زیست گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان تحت تاثیر خشکسالی و کمبود آب قرار گرفته اند و خشکسالی دوامدار به شدت بر کشاورزی که ستون فقرات معیشت روستایی در این کشور است، تاثیر می‌گذارد.

به گفتۀ یوناما، ولایت‌های کندهار، هلمند، نیمروز، زابل و ارزگان بیشتر متاثر از خشکسالی و کمبود آب هستند.

این ادارۀ ملل متحد افزوده که خشکسالی مکرر، کاهش بارندگی و استخراج غیرقانونی آب‌های زیرزمینی، سیستم‌های آب را به آستانه نابودی کشانده است.

این درحالیست که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که در کنار خشکسالی و کمبود آب، دیگر رویدادهای طبیعی از جمله سیلاب‌ها هرازگاهی از مردم آن قربانی می‌گیرد.

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پیش‌بینی‌ها از ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها در هشت ولایت افغانستان

سیلاب‌های اخیر در افغانستان
سیلاب‌های اخیر در افغانستان

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که ولایت‌های پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان روز جمعه پانزدهم جوزا گواه ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ۵ تا ۲۰ ملی متر پیش‌بینی شده است.

این درحالیست که امسال رویدادهای طبیعی از جمله باران‌ها و سیلاب‌ها در کنار وارد کردن خسارات مالی زیاد از مردم در افغانستان قربانی گرفته است.

بر اساس آمار حکومت طالبان، از ششم حمل امسال به این سو بیش از ۳۶۰ نفر در نتیجۀ رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند.

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ریچارد بنیت: راه‌یابی سمیرا نوا به کابینه دنمارک الهام‌بخش است

سمیرا نوا، سیاستمدار دنمارکی با اصالت افغان که به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تعیین شده است
سمیرا نوا، سیاستمدار دنمارکی با اصالت افغان که به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تعیین شده است

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزینش سمیرا نوا، سیاستمدار دنمارکی با اصالت افغان را به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تبریک گفت.

بنیت روز پنج‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این انتصاب، نشان‌دهنده مشارکت برابر زنان در زندگی عمومی و مزایایی است که جوامع می‌توانند از رهبری فراگیر به دست آورند.

ریچارد بنیت افزود که انتصاب سمیرا نوا الهام‌بخش است.

این سیاستمدار دنمارکی متولد افغانستان در حالی به کابینه دنمارک راه می‌یابد که حکومت طالبان در افغانستان تقریباً پنج سال است که دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمه‌عالی منع کرده و مشارکت آنها در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است.

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یک منبع در حکومت طالبان تایید کرد که سفارت افغانستان در کویت به طالبان سپرده شده است

سفارت افغانستان در کویت به دیپلمات‌های طالبان سپرده شده است.

یک منبع آگاه در حکومت طالبان که نخواست نامش گرفته شود، روز پنجشنبه این خبر را به رادیو آزادی تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.

رسانه خصوصی طلوع‌نیوز گزارش داده است که شفیق خطیب، رئیس قنسولی و امور مرزی در وزارت خارجه طالبان، به‌عنوان سرپرست سفارت افغانستان در کویت تعیین شده است.

پیش از این نیز بیشتر کشورهای حوزه خلیج، از جمله قطر و امارات متحده عربی، سفارت‌های افغانستان را به دیپلمات‌های طالبان واگذار کرده بودند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، اخیرا گفته بود که با بیش از ۴۰ کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرده است.

مقامات کویت هنوز چیزی نگفته اند.

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طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا خواستار رسیدگی به این قضیه شد

وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا، از دولت ایتالیا خواسته است عاملان این رویداد را به عدالت بسپارد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ۱۳جوزا در صفحه اکس خود این رویداد را یک حمله «جنایت‌کارانه و ظالمانه» خوانده و گفته است که این شهروندان افغان به‌صورت عمدی زنده سوزانده شده و جان باخته‌اند.

این وزارت همچنین بر اهمیت حفاظت از جان، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و دیگر کشورها تأکید کرده است.

جورجیا میلونی صدراعظم ایتالیا نیز این رویداد را محکوم کرده و تاکید کرده که عاملان آتش‌زدن و قتل این چهار مهاجر به شمول سه افغان مجازات شوند.

براساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی، این حادثه در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رخ داده است. در این رویداد، سه کارگر افغان و یک کارگر پاکستانی در داخل یک موتر زنده سوخته‌اند.

پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

گفته شده است که قربانیان این رویداد در مزارع جمع‌آوری توت‌زمینی مشغول کار بودند.

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تیم فوتبال زنان افغانستان در نخستین بازی رسمی خود شکست خورد

تیم فوتبال زنان افغانستان در نخستین دیدار رسمی خود برابر تیم جزایر کوک با نتیجه ۱ بر صفر شکست خورد.

این مسابقه روز پنجشنبه در شهر اوکلند نیوزیلند برگزار شد.

این نخستین بازی تیم «افغان وومن یونایتد» پس از به رسمیت شناخته شدن از سوی فیفا بود.

فیفا اخیراً با تعدیل مقررات خود، به این تیم متشکل از بازیکنان پناهنده افغان اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی را داده است.

اعضای این تیم را دختران افغان پناهنده در کشورهای مختلف، از جمله استرالیا، تشکیل می‌دهند. این بازیکنان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کردند.

پس از حاکمیت دوباره طالبان، ورزش زنان در افغانستان ممنوع شد و زنان و دختران از شرکت در فعالیت‌ها و رقابت‌های ورزشی محروم شدند.

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