در ادامۀ مسابقات چهارجانبه فوتبال، افغانستان در برابر پاکستان باخت

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از بازداشت شماری از زنان توسط طالبان در ولایت هرات نگرانی کرده است.

یوناما روز یک‌شنبه هفدهم جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: "بازداشت شماری از زنان در هرات به دلیل نداشتن حجاب، نگرانی‌های جدی حقوق بشری را ایجاد می‌کند."

یوناما خطاب به مقام‌های حکومت طالبان گفته که "همه مردم آزادی گشت‌و‌گذار دارند."

اخیراً، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مجموعه‌ای از دستگیری‌ها و شکنجه زنانی را که به گفته آنها "حجاب مناسب" ندارند، در ولایت هرات آغاز کرده‌اند.

با این حال، تعدادی از زنان در این ولایت به رادیو رادیو آزادی گفتند که با وجود داشتن حجاب مناسب و ماسک، دستگیر و شکنجه شده‌اند.

فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان ادعا کرده که در دو روز گذشته دست کم ۶۰ زن در هرات بازداشت شده‌اند.

حکومت طالبان تا به حال در این باره به گونۀ رسمی اظهار نظر نکرده است.