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یکشنبه ۱۷ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۵۳
اخبار ورزشی

تیم ملی کریکت افغانستان در نخسین روز مسابقه تست در برابر هند ۱۱۳ دوش انجام داد

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تیم ملی کریکت افغانستان در پایان روز دوم یگانه مسابقه تست برابر هند، ۴۵۱ دوش از حریف خود عقب است.

تیم هند در دور نخست بازی خود که حدود یک‌ونیم روز ادامه داشت، با از دست دادن ۸ بازیکن، ۵۶۴ دوش به دست آورد.

افغانستان ظهر روز یکشنبه توپ‌زنی را آغاز کرد و تا پایان روز ۱۱۳ دوش کسب نمود، اما ۵ بازیکن خود را نیز از دست داد.

در بخش توپ‌زنی، تنها رحمت شاه درخشش چشمگیری داشت و با ۴۳ دوش ناسوخته در میدان باقی ماند. او همچنین نخستین بازیکن افغان شد که در مسابقات تست به رکورد یک‌هزار دوش دست یافته است.

در بخش توپ‌اندازی، محمد سلیم، بالر/ توپ‌انداز سریع افغانستان، عملکرد درخشانی از خود نشان داد و ۶ بازیکن هند را از میدان خارج کرد.

راپور از این بخش است
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