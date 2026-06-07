تیم ملی کریکت افغانستان در نخسین روز مسابقه تست در برابر هند ۱۱۳ دوش انجام داد

تیم هند در دور نخست بازی خود که حدود یکونیم روز ادامه داشت، با از دست دادن ۸ بازیکن، ۵۶۴ دوش به دست آورد.
افغانستان ظهر روز یکشنبه توپزنی را آغاز کرد و تا پایان روز ۱۱۳ دوش کسب نمود، اما ۵ بازیکن خود را نیز از دست داد.
در بخش توپزنی، تنها رحمت شاه درخشش چشمگیری داشت و با ۴۳ دوش ناسوخته در میدان باقی ماند. او همچنین نخستین بازیکن افغان شد که در مسابقات تست به رکورد یکهزار دوش دست یافته است.
در بخش توپاندازی، محمد سلیم، بالر/ توپانداز سریع افغانستان، عملکرد درخشانی از خود نشان داد و ۶ بازیکن هند را از میدان خارج کرد.