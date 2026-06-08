ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در سه روز گذشته ده‌ها زن به دلیل نقض اصول پوشش طالبان بازداشت شده اند و او عمیقاً نگران این بازداشت‌ها است.

بنیت روز دوشنبه ۱۸ جوزا در پستی در صفحۀ ایکس خود این بازداشت‌ها را خودسرانه، غیرقانونی و غیرقابل قبول خواند و خواستار توقف این بازداشت‌ها و رهایی فوری زنان بازداشت‌شده شد.

از سوی دیگر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که بازداشت زنان در هرات عمیقاً نگران‌کننده است و این یادآوری آشکاری از سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان است.

عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواسته که فوراً فشار بر طالبان را برای پایان دادن به آنچه که این سازمان "چرخه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران" عنوان کرده، افزایش دهد.

سخنگویان اداره‌های مربوطه حکومت طالبان از جمله سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در باره بازداشت زنان در هرات پاسخ ندادند.

این درحالیست که برخی باشندگان هرات به رادیو آزادی گفتند که اخیراً به دلیل ترس از بازداشت‌ها، حضور زنان در سطح شهر و بازارها به گونه چشمگیری کاهش یافته است.