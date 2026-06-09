سقوط یک هلیکوپتر نظامی امریکا در نزدیکی تنگه هرمز

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، می‌گوید با آن‌که ایالات متحده و اسرائیل «منافع مشترک زیادی دارند»، اما در برخی موارد نیز منافع‌شان "از هم فاصله می‌گیرد".

این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که باوجود درخواست دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا از نصدراعظم اسرائیل، این کشور بعد از حمله موشکی ایران، به تهران پاسخ مشابهی داد.

ونس در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفت امریکا طی یک سال و نیم گذشته، «فضای لازم» برای دستیابی به یک توافق بلندمدت بر سر پروندهٔ هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است.

در یک سال و نیم گذشته، چند دور مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین ایران و امریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد.

مذاکرات جاری میان ایران و امریکا نیز پس از جنگ ۴۰ روزه آغاز شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.