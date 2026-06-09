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سه شنبه ۱۹ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۱۲

جهان

معاون رئیس‌جمهور امریکا: منافع واشنگتن و اسرائیل در همه موارد یکسان نیست

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، می‌گوید با آن‌که ایالات متحده و اسرائیل «منافع مشترک زیادی دارند»، اما در برخی موارد نیز منافع‌شان "از هم فاصله می‌گیرد".

این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که باوجود درخواست دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا از نصدراعظم اسرائیل، این کشور بعد از حمله موشکی ایران، به تهران پاسخ مشابهی داد.

ونس در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفت امریکا طی یک سال و نیم گذشته، «فضای لازم» برای دستیابی به یک توافق بلندمدت بر سر پروندهٔ هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است.

در یک سال و نیم گذشته، چند دور مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین ایران و امریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد.

مذاکرات جاری میان ایران و امریکا نیز پس از جنگ ۴۰ روزه آغاز شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

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سقوط یک هلیکوپتر نظامی امریکا در نزدیکی تنگه هرمز

برج کنترل ناو یو‌اس‌اس تریپولی در بحیره عرب، ۱۶ جوزا
برج کنترل ناو یو‌اس‌اس تریپولی در بحیره عرب، ۱۶ جوزا

یک هلیکوپتر نظامی اردوی امریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است.

روزنامه نیویارک تایمز روز دوشنبه ۱۸ جوزا به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که این هلیکوپتر از نوع آپاچی بوده و دو سرنشین آن از این رویداد جان سالم به در برده‌اند.

علت سقوط این هلیکوپتر تاکنون روشن نشده است.

پس از نشر این گزارش، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، نیز سقوط این هلیکوپتر را تأیید کرد و گفت که جزئیات بیشتر این رویداد بعداً منتشر خواهد شد.

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ایران و اسرائیل حملات‌شان علیه یکدیگر را متوقف کردند

شلیک راکت از سمت ایران به سوی اسرائیل
شلیک راکت از سمت ایران به سوی اسرائیل

پس از درخواست دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا مبنی بر توقف حملات از سوی اسرائیل و ایران، هر دو طرف اعلام کردند که به حملات خود پایان دادند.

بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه پس از پایان حملات این کشور گفت که حملات متوقف شده، اما اگر ایران اشتباه کند، با پاسخ سختی روبه‌رو خواهد شد.

پیش از این قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد، نیز گفته بود که حملات ایران به اسرائیل پایان یافته است.

پیش از این دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا گفته بود که دستیابی به توافق با تهران برای تبدیل آتش‌بس به یک توافق صلح‌آمیز "بسیار نزدیک" است.

او افزود که نمی‌خواهد حملات راکتی ایران بر اسرائیل روند صلح را با خطر مواجه سازد.

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حوثی‌های یمن از حمله راکتی به اسرائیل خبر دادند؛ ممنوعیت تردد کشتی‌های اسرائیلی در بحیره سرخ

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شورشیان حوثی در یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، روز دوشنبه ۱۷ جوزا از حمله راکتی به اسرائیل خبر داده و اعلام کردند که بر تردد کشتی‌های اسرائیلی از بحیره سرخ اعلام ممنوعیت می‌کنند.

حوثی‌ها در طول جنگ اسرائیل و حماس بارها کشتی‌های تجاری را در این آبراه مهم هدف قرار دادند و بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل را مجبور کرده بودند مسیر طولانی‌تری را از اطراف جنوبی قاره آفریقا انتخاب کنند.

در بیانیه حوثی‌ها آمده است: «ما ممنوعیت کامل و همه‌جانبه‌ای را برای تردد دریایی اسرائیل در بحیره سرخ اعلام می‌کنیم».

حوثی‌ها که در ماه مارچ در حمایت از ایران وارد جنگ شرق میانه شدند، از زمان آغاز آتش‌بس شکننده میان ایران و امریکا تاکنون هیچ حمله راکتی علیه اسرائیل اعلام نکرده بودند.

اردوی اسرائیل پیش‌تر در کانال تلگرام خود نوشته بود: "شلیک یک راکت از یمن به سمت خاک اسرائیل شناسایی شده و سیستم های دفاع هوایی در حال رهگیری این تهدید هستند."

از زمان کنترل سپاه پاسداران بر تنگه هرمز در اوایل جنگ ۴۰ روزه، باب‌المندب در بحیره سرخ که حوثی‌ها پیشتر کشتی‌های تجاری و نظامی را در این آبراه راهبردی هدف حملات خود قرار داده بود، باز مانده بود.

شورشیان حوثی مورد حمایت ایران که از مناطق کوهستانی شمال یمن برخاسته‌اند، پس از تصرف پایتخت و کنار زدن دولت در سپتامبر ۲۰۱۴، بیش از یک دهه است که کنترل بخش بزرگی از این کشور را در دست دارند.

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اسرائیل: دور تازه درگیری‌ها با ایران ممکن است چند روز ادامه یابد

وزارت دفاع اسرائیل می‌گوید که دور تازه درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل ممکن است برای چند روز ادامه یابد.

سخنگوی اردوی اسرائیل روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، اعلام کرد که «ده‌ها جت جنگی» این کشور در حملات بامداد امروز، سیستم های دفاع هوایی ایران را در بخش‌هایی از این کشور هدف قرار داده‌اند.

افی دفرین گفت که ایران اخیراً توانسته بود بخشی از توانایی‌های دفاع هوایی خود را که در آغاز جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده بود، «بازسازی» کند.

به گفته او، حملات اسرائیل در بامداد دوشنبه به «نابودی» این سیستم های دفاع هوایی بازسازی‌شده ایران منجر شده است.

تاکنون مقام‌های ایرانی در مورد این ادعاهای اسرائیل واکنشی نشان نداده‌اند.

خبرگزاری تسنیم و وب‌سایت خبرآنلاین نیز وقوع حملات اسرائیل در تهران را گزارش کرده‌اند.

پس از حمله راکتی جمهوری اسلامی ایران بر اسرائیل در واکنش به حملات این کشور بر مواضع حزب‌الله در لبنان، اسرائیل نیز مناطقی در غرب، مرکز و جنوب ایران را هدف حملات خود قرار داد.

درگیری‌های اخیر میان ایران و اسرائیل نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است.

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ترمپ: توافق با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدودشده تهران منجر نخواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید که توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدودشده تهران منجر نخواهد شد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی که روز یکشنبه، ۱۷ جوزا، منتشر شد، با اشاره به این‌که موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران در مراحل بعدی مطرح خواهد شد، گفت: "اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد مناسبی داشته باشند، آن‌وقت در مورد آن گفت‌وگو خواهیم کرد".

این در حالی است که محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان تأکید کرده بود که برای هموار شدن راه توافق، امریکا باید ۲۴ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند.

ترمپ همچنین گفت که اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ سه‌ماهه میان دو کشور به توافق برسد، واشنگتن با ایران برای جمع‌آوری و از بین بردن ذخایر یورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد.

او افزود که ایالات متحده توانایی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نیز دارد.

با این حال، ایران پیش از این تأکید کرده است که هرگونه تفاهم با امریکا شامل برنامه هسته‌ای این کشور نمی‌شود و بیشتر به موضوعاتی مانند پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز مربوط است.

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عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان به مجتی خامنه‌ای "نامه ویژه" فرستاده است

عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان
عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان

به گزارش رسانه‌های ایرانی، محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان به تهران سفر کرده و حامل "نامه ویژه" عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان به مجبتی خامنه‌ای، رهبر ایران است.

این چندمین سفر مقام ارشد پاکستان به تهران برای دیدار با مسئولان ایران است و پاکستان همچنان به عنوان میانجی اصلی در مذاکرات ایران و امریکا نقش‌آفرینی می‌کند.

نقوی پس از ورود به تهران با اسکندر مومنی، وزیر داخله ایران دیدار کرد و خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده که این مقام پاکستانی قرار است با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.

او در ویدئو همچنین می‌گوید حامل پیامی هم از طرف شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان است.

محسن نقوی در همین ویدئو می‌گوید: "فکر می‌کنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد."

او با این حال جزئیاتی از روند مذاکرات و پیشرفت یا عدم پیشرفت در آنها ارائه نکرد.

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در یک تیراندازی در مرکز اسرائیل یک کشته شد

محل رویداد تیراندازی
محل رویداد تیراندازی

امروز یک‌شنبه هفدهم جوزا در یک تیراندازی در مرکز اسرائیل، یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

پولیس اسرائیل اعلام کرد که مهاجم نیز کشته شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از سرویس امبولانس اسرائیل گزارش داد که وضعیت صحی دو نفر از مجروحان این تیراندازی وخیم است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است، اما حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، از این حمله ستایش کرده است.

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نیروهای زمینی ناتو روز شنبه رزمایش‌هایی را در اطراف سویدن و فنلند آغاز کردند

یکی از رزمایش‌های نظامی ناتو (تصویر آرشیف)
یکی از رزمایش‌های نظامی ناتو (تصویر آرشیف)

الکسیس گرینکوویچ، جنرال امریکایی و فرمانده ارشد نظامی ناتو در اروپا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که منطقه اطراف سویدن و فنلند که بخشی از جناح شمال شرقی ناتو است، منطقه‌ای بسیار استراتژیک است.

سویدن و فنلند در امتداد دریای بالتیک واقع شده‌اند که از طریق آن کشتی‌های جنگی روسیه به سن پترزبورگ و کالینینگراد می‌روند.

فنلند که با روسیه مرز مشترک دارد، در طول جنگ جهانی دوم دو بار علیه اتحاد جماهیر شوروی جنگید.

تاریخ پایان این رزمایش‌ها هنوز تعیین نشده است، اما ناتو می‌گوید که این تلاش با هدف ایجاد یک حضور دفاعی دائمی انجام می‌شود.

سویدن و فنلند پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به ناتو پیوستند.

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مسابقات فوتبال ۲۰۲۶ پنج‌شنبه آینده با اجرای شکیرا آغاز خواهد شد

LEBANON-MUSIC-ENTERTAINMENT-SHAKIRA
LEBANON-MUSIC-ENTERTAINMENT-SHAKIRA

شکیرا، خواننده مشهور جهان روز پنج‌شنبه ۱۱ جون در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در مکسیکو اجرا خواهد داشت.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ آماده است و شکیرا، خواننده پاپ کلمبیایی، آن را روی صحنه در ورزشگاه "استدیو ازتیکا" در مکسیکو اجرا خواهد کرد.

بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال بین مکسیکو، یکی از میزبانان این مسابقات و افریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و مکسیکو، ایالات متحده و کانادا میزبان این مسابقات خواهند بود.

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