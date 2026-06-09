قرار است تیم ملی هندبال افغانستان رو چهارشنبه، ۲۰ جوزا در رقابتهای «جام چلنج آسیای جنوبی» به میدان برود.
بر اساس خبرنامه ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش طالبان، تیم زیر ۲۰ سال افغانستان نخستین دیدار خود را برابر بنگلادش برگزار خواهد کرد و تیم زیر ۱۸ سال این کشور نیز در نخستین بازی خود به مصاف مالدیو خواهد رفت.
این رقابتها به میزبانی بنگلادش برگزار میشود و از روز چهارشنبه، ۱۰ جون، آغاز شده و تا ۱۴ جون ادامه خواهد داشت.
در این مسابقات، تیمهای شش کشور افغانستان، نیپال، هند، یمن، مالدیو و بنگلادش حضور دارند.