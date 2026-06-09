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چهارشنبه ۲۰ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۲۵
اخبار ورزشی

تیم ملی هندبال افغانستان چهارشنبه رقابت‌های جام چلنج آسیای جنوبی را آغاز می‌کند

قرار است تیم ملی هندبال افغانستان رو چهارشنبه، ۲۰ جوزا در رقابت‌های «جام چلنج آسیای جنوبی» به میدان برود.

بر اساس خبرنامه ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش طالبان، تیم زیر ۲۰ سال افغانستان نخستین دیدار خود را برابر بنگلادش برگزار خواهد کرد و تیم زیر ۱۸ سال این کشور نیز در نخستین بازی خود به مصاف مالدیو خواهد رفت.

این رقابت‌ها به میزبانی بنگلادش برگزار می‌شود و از روز چهارشنبه، ۱۰ جون، آغاز شده و تا ۱۴ جون ادامه خواهد داشت.

در این مسابقات، تیم‌های شش کشور افغانستان، نیپال، هند، یمن، مالدیو و بنگلادش حضور دارند.

راپور از این بخش است
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