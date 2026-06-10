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چهارشنبه ۲۰ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۳۷

افغانستان

  • فایزه ابراهیمی

طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۳ نفر کشته شدند

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طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه ۲۰ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است که اردوی پاکستان شب گذشته بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانه‌های غیرنظامیان را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده است.

او این حملات را «جنایت علیه بشریت» خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.

رادیو آزادی نمی‌تواند به‌گونه مستقل جزئیات این حملات و آمار تلفات ارائه‌شده را تأیید کند.

حکومت پاکستان تاکنون در مورد این ادعای طالبان اظهار نظری نکرده است.

این حال، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت، عملیاتی‌که پاکستان پیش‌تر آن را علیه طالبان در افغانستان اعلام کرده بود.

او روز سه‌شنبه ۲۹ ثور، هنگام سخنرانی در یک اکادمی نظامی در بلوچستان ادعا کرد که هدف این عملیات، حفاظت از جان و مال شهروندان پاکستانی، مبارزه با گروه‌های تروریستی و هدف قراردادن پناهگاه‌ها و مراکز آنان است.

در شهر ارومچی چین، پس از گفت‌وگوهای ماه اپریل میان مقام‌های طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین، که در نتیجه آن تنش‌ها و درگیری‌ها میان دو طرف نسبتا کاهش یافته بود، این نخستین بار است که از حملات هم‌زمان در سه ولایت افغانستان گزارش داده می‌شود.

پاکستان می‌گوید اعضای تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌های خود در افغانستان، حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان همواره این ادعا را رد کرده است.

تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافت و منجر به درگیری‌های گسترده در امتداد خط دیورند شد.

در جریان این تنش‌ها، درگیری‌های شدید در امتداد مرز و همچنین حملات هوایی پاکستان بر کابل و قندهار در جنوب که رهبر عالی طالبان در آن مستقر است، گزارش شد.

این درگیری‌ها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.

بر اساس گزارشی از سازمان ملل متحد که ماه گذشته نشر شد، در سه ماه نخست امسال دست‌کم ۳۷۲ غیرنظامی افغان کشته و ۳۹۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.

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احتمال بارندگی در شش ولایت افغانستان

اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده است که روز چهارشنبه در شش ولایت افغانستان احتمال بارندگی شدید وجود دارد.

براساس خبرنامه که این اداره در صفحه ایکس خود روز سه‌شنبه ۱۹ جوزا منتشر کرد، در ولایت‌های بدخشان، بغلان، خوست، بامیان، تخار و سمنگان احتمال بارش باران بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است و در برخی مناطق نیز وزش بادهای شدید انتظار می‌رود.

این هشدار در حالی منتشر شده است که اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه شنبه اعلام کرده از آغاز سال جاری تاکنون ۳۰۱ نفر در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها جان باختند و ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند و بیش از ۱۸ هزار خانواده خسارت دیده‌اند و بخش‌های گسترده‌ای از زیرساخت‌ها و زمین‌های زراعتی در افغانستان آسیب دیده‌اند.

افغانستان در سال‌های اخیر شاهد سیلاب‌های شدید و خسارات گسترده ناشی از حوادث طبیعی است.

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انفجار مرمی منفجرناشده در پکتیکا هفت کشته برجا گذاشت

در نتیجه انفجار یک مرمی منفجرناشده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، هفت تن جان باخته و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

پنج تن از جان‌باختگان این رویداد کودکان هستند.

قوماندانی امنیه این ولایت روز سه‌شنبه، ۱۹ جوزا، در خبرنامه‌ای گفته است که این رویداد شام روز گذشته در قریه دنگرلیگد ولسوالی برمل رخ داده است؛ زمانی که شماری از افراد سرگرم بریدن یک مرمی کهنه بودند.

این در حالیست که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به تاریخ ۱۳ حمل گفت که بدون تأمین بودجۀ پایدار، تلفات ناشی از مهمات انفجاری در افغانستان، به‌ویژه در میان کودکان، ادامه خواهد یافت.

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نماینده امریکا در سازمان ملل متحد: «دیپلماسی گروگان‌گیری» از سوی طالبان همچنان ادامه دارد

محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی
محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی

جفری بارتوس، نماینده ایالات متحده امریکا در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل متحدن، می‌گوید که «دیپلماسی گروگان‌گیری» از سوی طالبان همچنان ادامه دارد.

آقای بارتوس روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، از تمامی اعضای این شورا خواست تا بازداشت «ناعادلانه» شهروندان امریکایی از سوی طالبان را محکوم کنند.

او تأکید کرد که اولویت اصلی ایالات متحده امریکا در افغانستان همچنان حفاظت از شهروندان امریکایی و تأمین امنیت ملی این کشور است.

در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پنج شهروند امریکایی از بند طالبان آزاد شده‌اند و براساس گزارش‌ها، دو شهروند دیگر امریکایی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برند.

محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی، از سال ۲۰۲۲ در افغانستان بازداشت شده است، خانواده حبیبی میگویند که او از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است اما طالبان ادعا می‌کنند که در مورد حبیبی اطلاعی ندارند.

براساس گزارش‌ها، یک شهروند امریکایی دیگر نیز که نامش تاکنون علنی نشده، همچنان نزد طالبان زندانی است.

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بازیکنان هندبال افغانستان برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا به بنگله‌دیش رفتند

اعضای تیم‌های هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان در آستانه سفر به بنگله‌دیش برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا
اعضای تیم‌های هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان در آستانه سفر به بنگله‌دیش برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا

تیم‌های هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا به بنگله‌دیش رفتند.

ریاست عمومی ورزش، تربیت بدنی و المپیک افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرده که تیم‌های هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان روز دوشنبه هجدهم جوزا برای شرکت در مسابقات "چلنج ترافی" جنوب آسیا به بنگله‌دیش رفتند.

بر اساس اعلامیۀ این اداره، این مسابقات به تاریخ ۲۰ جوزا میان تیم‌های ده کشور آغاز خواهد شد.

اعلامیه می‌افزاید که در روز نخست مسابقات تیم هندبال زیر ۲۰ سال افغانستان به مصاف تیم بنگله‌دیش و تیم زیر ۱۸ سال افغانستان به مصاف تیم مالدیو خواهد رفت.

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در کمتر از سه ماه گذشته ده‌ها نفر در نتیجه غرق شدن در آب در افغانستان جان باختند

برخی جوانان در حال آببازی در یکی از حوض‌های آببازی در کابل (تصویر آرشیف)
برخی جوانان در حال آببازی در یکی از حوض‌های آببازی در کابل (تصویر آرشیف)

بر اساس آمار حکومت طالبان از آغاز سال جاری خورشیدی به این سو ۷۵ نفر در افغانستان در نتیجۀ غرق شدن در آب‌ها جان باختند.

محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که از میان قربانیان ۲۷ نفرشان مرد، ۷ نفرشان زن و ۴۱ تن دیگرشان کودک بوده اند.

‌اخیراً گزارش‌های رادیو آزادی هم نشان داد که با گرم شدن هوا در افغانستان موارد غرق شدن افراد هنگام بازی افزایش یافته است.

برخی بستگان قربانیان به رادیو آزادی گفتند که با گذشت روزها هنوز هم نتوانستند که اجساد عزیزان‌شان را پیدا کنند.

برخی افرادی که در بخش آببازی آموزش دیده اند و تجربه دارند، می‌گویند که بسیاری از رویدادهای غرق‌شدن در افغانستان ناشی از ناآگاهی، بی‌توجهی و بی‌احتیاطی است.

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ادامۀ واکنش‌ها به بازداشت زنان در هرات؛ بنیت خواستار رهایی فوری زنان بازداشت شده شد

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در سه روز گذشته ده‌ها زن به دلیل نقض اصول پوشش طالبان بازداشت شده اند و او عمیقاً نگران این بازداشت‌ها است.

بنیت روز دوشنبه ۱۸ جوزا در پستی در صفحۀ ایکس خود این بازداشت‌ها را خودسرانه، غیرقانونی و غیرقابل قبول خواند و خواستار توقف این بازداشت‌ها و رهایی فوری زنان بازداشت‌شده شد.

از سوی دیگر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که بازداشت زنان در هرات عمیقاً نگران‌کننده است و این یادآوری آشکاری از سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان است.

عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواسته که فوراً فشار بر طالبان را برای پایان دادن به آنچه که این سازمان "چرخه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران" عنوان کرده، افزایش دهد.

سخنگویان اداره‌های مربوطه حکومت طالبان از جمله سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در باره بازداشت زنان در هرات پاسخ ندادند.

این درحالیست که برخی باشندگان هرات به رادیو آزادی گفتند که اخیراً به دلیل ترس از بازداشت‌ها، حضور زنان در سطح شهر و بازارها به گونه چشمگیری کاهش یافته است.

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سرپرست یوناما گزارش سه‌ماهه وضعیت افغانستان را به شورای امنیت ارائه می‌کند

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شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه ۸ جون، نشستی را درباره افغانستان برگزار می‌کند.

در این نشست که ساعت ۶:۳۰ شام به وقت کابل آغاز می‌شود، جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست یوناما، گزارش سه‌ماهه خود را درباره وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد.

همچنین قرار است شورای امنیت هفته آینده در نشست دیگری درباره تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بحث کند.

مأموریت یوناما در نشست قبلی شورای امنیت برای چهار ماه تمدید شده بود و اعتبار آن در ۱۷ جون پایان می‌یابد.

پیش از این، نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نسبت به ادامه وضعیت دشوار بشری در افغانستان و کمبود بودجه برای کمک به نیازمندان هشدار داده‌اند.

به گفته این نهادها، گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

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شورای امنیت وضعیت افغانستان را بررسی می‌کند؛ آموزش دختران و حقوق زنان در محور نشست

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انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، نشستی را درباره افغانستان برگزار کند.

این نشست که به گفته سازمان ملل متحد به‌گونه علنی برگزار خواهد شد، به بررسی وضعیت سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان در سه ماه گذشته تحت حاکمیت طالبان اختصاص دارد.

انتظار می‌رود موضوع آموزش دختران و حقوق زنان از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر آموزش، کار و رفت‌وآمد زنان و دختران وضع کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن روبه‌رو شده است.

همچنین قرار است پس از این نشست، جلسه دیگری در ۱۶ جون در سازمان ملل متحد برای بررسی تمدید مأموریت یوناما در افغانستان برگزار شود.

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تیم ملی کریکت افغانستان در نخسین روز مسابقه تست در برابر هند ۱۱۳ دوش انجام داد

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تیم ملی کریکت افغانستان در پایان روز دوم یگانه مسابقه تست برابر هند، ۴۵۱ دوش از حریف خود عقب است.

تیم هند در دور نخست بازی خود که حدود یک‌ونیم روز ادامه داشت، با از دست دادن ۸ بازیکن، ۵۶۴ دوش به دست آورد.

افغانستان ظهر روز یکشنبه توپ‌زنی را آغاز کرد و تا پایان روز ۱۱۳ دوش کسب نمود، اما ۵ بازیکن خود را نیز از دست داد.

در بخش توپ‌زنی، تنها رحمت شاه درخشش چشمگیری داشت و با ۴۳ دوش ناسوخته در میدان باقی ماند. او همچنین نخستین بازیکن افغان شد که در مسابقات تست به رکورد یک‌هزار دوش دست یافته است.

در بخش توپ‌اندازی، محمد سلیم، بالر/ توپ‌انداز سریع افغانستان، عملکرد درخشانی از خود نشان داد و ۶ بازیکن هند را از میدان خارج کرد.

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