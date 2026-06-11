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جمعه ۲۲ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۲۷

جهان

ترمپ می‌گوید که حملات پنج‌شنبه شب به ایران را به دلیل پیشرفت مذاکرات لغو کرده است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، ساعاتی بعد از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنج‌شنبه، گفت به دلیل پیشرفت مذاکرات با "بالاترین سطح رهبری" جمهوری اسلامی،‌ این حملات را لغو کرده است.

او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: "با توجه به اینکه گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تأیید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود، لغو کرده‌ام."

ترمپ خبر داد کلیات و جزئیات توافق با ایران "به تأیید تمامی طرف‌های درگیر رسیده است؛ از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران."

رئیس‌جمهور امریکا به جزئیات بیشتری درباره این توافق اشاره نکرد اما افزود: "زمان و مکان امضای این توافق به‌زودی اعلام خواهد شد."

او همچنین تصریح کرد که محاصره دریایی علیه ایران تا زمان نهایی شدن این توافق پابرجا خواهد بود.

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ایران: تنگه هرمز بسته است، سنتکام رد می کند.

Scenes from Bandar Abbas
Scenes from Bandar Abbas

ایران ادعا کرده که تنگه هرمز را به روی رفت‌وآمد بسته است و هشدار داده هر کشتی تجاری که تلاش به عبور کند هدف قرار خواهد گرفت.

رسانه‌های داخلی ایران نیز به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی در این مسیر خبر داده‌اند.

در مقابل، فرماندهی مرکزی نیروهای امریکا در شرق میانه (سنتکام) این ادعا را رد کرد و افزود که تنگه هرمز باز است و کشتی‌های تجاری همچنان در حال عبور هستند.

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جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۶ فردا آغاز می‌شود

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از فردا، به میزبانی امریکا، مکسیکو و کانادا آغاز خواهد شد.

در این رقابت‌ها ۴۸ تیم در ۱۲ گروه چهار تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.

این مسابقات تا ۱۹ جولای ادامه خواهد داشت.

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وزارت خارجه ایران می‌گوید ادامه مذاکرات در حال بررسی است

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره تأثیر درگیری‌های نظامی اخیر بر مذاکرات با امریکا گفت ««باید بررسی شود، دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نبوده و در امتداد و عرض یکدیگر» هستند.

اسماعیل بقائی روز چهارشنبه دربارهٔ آخرین وضعیت مذاکرات هم گفت: «با توجه به تحولات دیشب باید بررسی کنیم. روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمی‌افتد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی نیازمند فضای حداقلی هستید تا بتوان روند جاری را پیش برد.»

شب گذشته اردوی ایالات متحده، در واکنش به سرنگونی یک هلیکوپتر امریکایی در سواحل عمان، حملاتی را به جنوب ایران انجام داد و ایران نیز در واکنش به شلیک موشک به برخی کشورهای منطقه اقدام کرد.

دونالد ترمپ که پیشتر بارها از نزدیک بودن توافق خبر داده بود، هنگام انجام عملیات امریکا در جنوب ایران گفت: «ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت.»

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ترمپ: ایران هلیکوپتر آپاچی ما را سرنگون کرد؛ ناگزیریم به این حمله پاسخ دهیم

رئیس‌جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۹ جوزا تأیید کرد که ایران یک فروند هلیکوپتر بسیار پیشرفتهٔ آپاچی این کشور را سرنگون کرده است.

دونالد ترمپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «به‌تازگی از سوی نیروهای نظامی بزرگ‌مان مطلع شدم که شب گذشته ایرانی‌ها یکی از هلیکوپترهای بسیار پیشرفتهٔ آپاچی ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگهٔ هرمز سرنگون کرده‌اند».

او افزود: «دو پیلوت در این مأموریت حضور داشتند که هر دو سالم و بدون جراحت هستند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد.»

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، سنتکام، روز سه‌شنبه گفته بود که هلیکوپتر اِ‌ی‌اچ۶۴ این کشور ساعت ۷:۳۳ دقیقه عصر دوشنبه به وقت شرق امریکا، کمی بعد از ساعت سه بامداد به وقت ایران، هنگام گشت‌زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد.

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معاون رئیس‌جمهور امریکا: منافع واشنگتن و اسرائیل در همه موارد یکسان نیست

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، می‌گوید با آن‌که ایالات متحده و اسرائیل «منافع مشترک زیادی دارند»، اما در برخی موارد نیز منافع‌شان "از هم فاصله می‌گیرد".

این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که باوجود درخواست دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا از نصدراعظم اسرائیل، این کشور بعد از حمله موشکی ایران، به تهران پاسخ مشابهی داد.

ونس در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفت امریکا طی یک سال و نیم گذشته، «فضای لازم» برای دستیابی به یک توافق بلندمدت بر سر پروندهٔ هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است.

در یک سال و نیم گذشته، چند دور مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین ایران و امریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد.

مذاکرات جاری میان ایران و امریکا نیز پس از جنگ ۴۰ روزه آغاز شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

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سقوط یک هلیکوپتر نظامی امریکا در نزدیکی تنگه هرمز

برج کنترل ناو یو‌اس‌اس تریپولی در بحیره عرب، ۱۶ جوزا
برج کنترل ناو یو‌اس‌اس تریپولی در بحیره عرب، ۱۶ جوزا

یک هلیکوپتر نظامی اردوی امریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده است.

روزنامه نیویارک تایمز روز دوشنبه ۱۸ جوزا به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که این هلیکوپتر از نوع آپاچی بوده و دو سرنشین آن از این رویداد جان سالم به در برده‌اند.

علت سقوط این هلیکوپتر تاکنون روشن نشده است.

پس از نشر این گزارش، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، نیز سقوط این هلیکوپتر را تأیید کرد و گفت که جزئیات بیشتر این رویداد بعداً منتشر خواهد شد.

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ایران و اسرائیل حملات‌شان علیه یکدیگر را متوقف کردند

شلیک راکت از سمت ایران به سوی اسرائیل
شلیک راکت از سمت ایران به سوی اسرائیل

پس از درخواست دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا مبنی بر توقف حملات از سوی اسرائیل و ایران، هر دو طرف اعلام کردند که به حملات خود پایان دادند.

بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه پس از پایان حملات این کشور گفت که حملات متوقف شده، اما اگر ایران اشتباه کند، با پاسخ سختی روبه‌رو خواهد شد.

پیش از این قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد، نیز گفته بود که حملات ایران به اسرائیل پایان یافته است.

پیش از این دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا گفته بود که دستیابی به توافق با تهران برای تبدیل آتش‌بس به یک توافق صلح‌آمیز "بسیار نزدیک" است.

او افزود که نمی‌خواهد حملات راکتی ایران بر اسرائیل روند صلح را با خطر مواجه سازد.

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حوثی‌های یمن از حمله راکتی به اسرائیل خبر دادند؛ ممنوعیت تردد کشتی‌های اسرائیلی در بحیره سرخ

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شورشیان حوثی در یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، روز دوشنبه ۱۷ جوزا از حمله راکتی به اسرائیل خبر داده و اعلام کردند که بر تردد کشتی‌های اسرائیلی از بحیره سرخ اعلام ممنوعیت می‌کنند.

حوثی‌ها در طول جنگ اسرائیل و حماس بارها کشتی‌های تجاری را در این آبراه مهم هدف قرار دادند و بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل را مجبور کرده بودند مسیر طولانی‌تری را از اطراف جنوبی قاره آفریقا انتخاب کنند.

در بیانیه حوثی‌ها آمده است: «ما ممنوعیت کامل و همه‌جانبه‌ای را برای تردد دریایی اسرائیل در بحیره سرخ اعلام می‌کنیم».

حوثی‌ها که در ماه مارچ در حمایت از ایران وارد جنگ شرق میانه شدند، از زمان آغاز آتش‌بس شکننده میان ایران و امریکا تاکنون هیچ حمله راکتی علیه اسرائیل اعلام نکرده بودند.

اردوی اسرائیل پیش‌تر در کانال تلگرام خود نوشته بود: "شلیک یک راکت از یمن به سمت خاک اسرائیل شناسایی شده و سیستم های دفاع هوایی در حال رهگیری این تهدید هستند."

از زمان کنترل سپاه پاسداران بر تنگه هرمز در اوایل جنگ ۴۰ روزه، باب‌المندب در بحیره سرخ که حوثی‌ها پیشتر کشتی‌های تجاری و نظامی را در این آبراه راهبردی هدف حملات خود قرار داده بود، باز مانده بود.

شورشیان حوثی مورد حمایت ایران که از مناطق کوهستانی شمال یمن برخاسته‌اند، پس از تصرف پایتخت و کنار زدن دولت در سپتامبر ۲۰۱۴، بیش از یک دهه است که کنترل بخش بزرگی از این کشور را در دست دارند.

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اسرائیل: دور تازه درگیری‌ها با ایران ممکن است چند روز ادامه یابد

وزارت دفاع اسرائیل می‌گوید که دور تازه درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل ممکن است برای چند روز ادامه یابد.

سخنگوی اردوی اسرائیل روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، اعلام کرد که «ده‌ها جت جنگی» این کشور در حملات بامداد امروز، سیستم های دفاع هوایی ایران را در بخش‌هایی از این کشور هدف قرار داده‌اند.

افی دفرین گفت که ایران اخیراً توانسته بود بخشی از توانایی‌های دفاع هوایی خود را که در آغاز جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده بود، «بازسازی» کند.

به گفته او، حملات اسرائیل در بامداد دوشنبه به «نابودی» این سیستم های دفاع هوایی بازسازی‌شده ایران منجر شده است.

تاکنون مقام‌های ایرانی در مورد این ادعاهای اسرائیل واکنشی نشان نداده‌اند.

خبرگزاری تسنیم و وب‌سایت خبرآنلاین نیز وقوع حملات اسرائیل در تهران را گزارش کرده‌اند.

پس از حمله راکتی جمهوری اسلامی ایران بر اسرائیل در واکنش به حملات این کشور بر مواضع حزب‌الله در لبنان، اسرائیل نیز مناطقی در غرب، مرکز و جنوب ایران را هدف حملات خود قرار داد.

درگیری‌های اخیر میان ایران و اسرائیل نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است.

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