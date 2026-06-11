دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، ساعاتی بعد از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنج‌شنبه، گفت به دلیل پیشرفت مذاکرات با "بالاترین سطح رهبری" جمهوری اسلامی،‌ این حملات را لغو کرده است.

او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: "با توجه به اینکه گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تأیید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود، لغو کرده‌ام."

ترمپ خبر داد کلیات و جزئیات توافق با ایران "به تأیید تمامی طرف‌های درگیر رسیده است؛ از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران."

رئیس‌جمهور امریکا به جزئیات بیشتری درباره این توافق اشاره نکرد اما افزود: "زمان و مکان امضای این توافق به‌زودی اعلام خواهد شد."

او همچنین تصریح کرد که محاصره دریایی علیه ایران تا زمان نهایی شدن این توافق پابرجا خواهد بود.