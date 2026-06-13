خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی روز شنبه ۲۳جوزا نوشته که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دالر از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، این اقدام پس از حملات ایران به امارات در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، به‌عنوان یک تغییر تاکتیکی ارزیابی می‌شود.

رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داده که دو منبع منطقه‌ای از آزادسازی ۱۰ میلیارد دالر، از جمله انتقال سه میلیارد دالر به ایران، خبر داده‌اند.

دو منبع دیگر نیز ارزش این توافق را ۲۰ میلیارد دالر عنوان کرده‌اند.

با این حال، وزارت امور خارجه امارات این گزارش‌ها را رد کرده و ادعاهای مربوط به انتقال پول به ایران، به‌ویژه پرداخت سه میلیارد دالر، را بی‌اساس خوانده است.