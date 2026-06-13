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شنبه ۲۳ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۰۹

جهان

رویترز: امارات با آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کرد؛ ابوظبی این گزارش را رد میکند

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی روز شنبه ۲۳جوزا نوشته که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دالر از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، این اقدام پس از حملات ایران به امارات در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، به‌عنوان یک تغییر تاکتیکی ارزیابی می‌شود.

رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داده که دو منبع منطقه‌ای از آزادسازی ۱۰ میلیارد دالر، از جمله انتقال سه میلیارد دالر به ایران، خبر داده‌اند.

دو منبع دیگر نیز ارزش این توافق را ۲۰ میلیارد دالر عنوان کرده‌اند.

با این حال، وزارت امور خارجه امارات این گزارش‌ها را رد کرده و ادعاهای مربوط به انتقال پول به ایران، به‌ویژه پرداخت سه میلیارد دالر، را بی‌اساس خوانده است.

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سنتکام: چند پهپاد ایرانی در مسیر تنگه هرمز سرنگون شدند

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فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) اعلام کرده است که چند پهپاد تهاجمی ایران را که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند، رهگیری و سرنگون کرده است.

سنتکام امروز در بیانیه‌ای در شبکه ایکس گفته که این پهپادها امنیت رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری را تهدید می‌کردند.

پیش از این، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، به ایران هشدار داده بود که از اعزام پهپادهای تهاجمی به سوی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خودداری کند. «بهتر است هرچه زودتر خودتان را جمع و جور کنید!»

ایران تا اکنون در مورد این خبر واکنش نشان نداده است.

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در نخستین ‌روز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ مکسیکو و کوریای جنوبی در برابر حریفانشان پیروز شدند

شادمانی بازیکنان مکسیکو بعد از گل دوم در مقابل افریقای جنوبی
شادمانی بازیکنان مکسیکو بعد از گل دوم در مقابل افریقای جنوبی

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با دیدار مکسیکو یکی از سه میزبان مشترک مسابقات، با آفریقای جنوبی آغاز شد که با پیروزی دو بر صفر به سود میزبان به پایان رسید.

مکسیکودر گروه A با کوریای جنوبی، جمهوری چک و افریقای جنوبی هم‌گروه است.

بازی مکسیکو اولین بازی افتتاحیه در تاریخ جام جهانی بود که سه بازیکن با کارت قرمز اخراج شدند. دو بازیکن افریقایی جنوبی و یک بازیکن مکسیکو.

دومین دیدار این مسابقات هم بین تیم‌های جمهوری چک و کوریای جنوبی برگزار شد که کوریای جنوبی با نتیجه دو بر یک پیروز شد.

گل اول بازی را جمهوری چک به ثمر رساند؛ اما در ادامه این بازیکنان کوریای جنوبی بودند که دو بار دروازه تیم جمهوری چک را باز کردند.

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ترمپ: جنگ با ایران را به پایان رساندیم، موافقت کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در یک گردهمایی انتخاباتی که به شکل تلویزیونی در ایالت جورجیا پخش شد، اعلام کرد ایالات متحده به جنگ پایان داده و ایران موافقت کرده است که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

ترمپ در این گردهمایی با والی ایالت جورجیا که بامداد جمعه به وقت افغانستان برگزار شد گفت: "نمی‌دانم شنیده‌اید یا نه، اما ما امروز به جنگ با ایران پایان دادیم. و آنها موافقت کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند. چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم."

او در ادامه افزود: "این تمام هدف بود، ۹۵ درصد آن بود و آنها این کار را به قدرتمندترین روشی که می‌توان انجام داد، انجام داده‌اند."

رئیس‌جمهور امریکا ساعتی پیشتر گفته بود که ایالات متحده و ایران می‌توانند به زودی در این آخر هفته یک توافق صلح امضا کنند که تنگه هرمز را برای کشتیرانی بازگشایی کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش اما گفت صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود، «گمانه‌زنی است» و هنوز جزئیات تفاهم‌نامه نهایی نشده است.

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ترمپ می‌گوید که حملات پنج‌شنبه شب به ایران را به دلیل پیشرفت مذاکرات لغو کرده است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، ساعاتی بعد از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنج‌شنبه، گفت به دلیل پیشرفت مذاکرات با "بالاترین سطح رهبری" جمهوری اسلامی،‌ این حملات را لغو کرده است.

او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: "با توجه به اینکه گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تأیید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود، لغو کرده‌ام."

ترمپ خبر داد کلیات و جزئیات توافق با ایران "به تأیید تمامی طرف‌های درگیر رسیده است؛ از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران."

رئیس‌جمهور امریکا به جزئیات بیشتری درباره این توافق اشاره نکرد اما افزود: "زمان و مکان امضای این توافق به‌زودی اعلام خواهد شد."

او همچنین تصریح کرد که محاصره دریایی علیه ایران تا زمان نهایی شدن این توافق پابرجا خواهد بود.

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ایران: تنگه هرمز بسته است، سنتکام رد می کند.

Scenes from Bandar Abbas
Scenes from Bandar Abbas

ایران ادعا کرده که تنگه هرمز را به روی رفت‌وآمد بسته است و هشدار داده هر کشتی تجاری که تلاش به عبور کند هدف قرار خواهد گرفت.

رسانه‌های داخلی ایران نیز به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی در این مسیر خبر داده‌اند.

در مقابل، فرماندهی مرکزی نیروهای امریکا در شرق میانه (سنتکام) این ادعا را رد کرد و افزود که تنگه هرمز باز است و کشتی‌های تجاری همچنان در حال عبور هستند.

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جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۶ فردا آغاز می‌شود

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از فردا، به میزبانی امریکا، مکسیکو و کانادا آغاز خواهد شد.

در این رقابت‌ها ۴۸ تیم در ۱۲ گروه چهار تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.

این مسابقات تا ۱۹ جولای ادامه خواهد داشت.

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وزارت خارجه ایران می‌گوید ادامه مذاکرات در حال بررسی است

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره تأثیر درگیری‌های نظامی اخیر بر مذاکرات با امریکا گفت ««باید بررسی شود، دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نبوده و در امتداد و عرض یکدیگر» هستند.

اسماعیل بقائی روز چهارشنبه دربارهٔ آخرین وضعیت مذاکرات هم گفت: «با توجه به تحولات دیشب باید بررسی کنیم. روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمی‌افتد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی نیازمند فضای حداقلی هستید تا بتوان روند جاری را پیش برد.»

شب گذشته اردوی ایالات متحده، در واکنش به سرنگونی یک هلیکوپتر امریکایی در سواحل عمان، حملاتی را به جنوب ایران انجام داد و ایران نیز در واکنش به شلیک موشک به برخی کشورهای منطقه اقدام کرد.

دونالد ترمپ که پیشتر بارها از نزدیک بودن توافق خبر داده بود، هنگام انجام عملیات امریکا در جنوب ایران گفت: «ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت.»

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ترمپ: ایران هلیکوپتر آپاچی ما را سرنگون کرد؛ ناگزیریم به این حمله پاسخ دهیم

رئیس‌جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۹ جوزا تأیید کرد که ایران یک فروند هلیکوپتر بسیار پیشرفتهٔ آپاچی این کشور را سرنگون کرده است.

دونالد ترمپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «به‌تازگی از سوی نیروهای نظامی بزرگ‌مان مطلع شدم که شب گذشته ایرانی‌ها یکی از هلیکوپترهای بسیار پیشرفتهٔ آپاچی ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگهٔ هرمز سرنگون کرده‌اند».

او افزود: «دو پیلوت در این مأموریت حضور داشتند که هر دو سالم و بدون جراحت هستند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد.»

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، سنتکام، روز سه‌شنبه گفته بود که هلیکوپتر اِ‌ی‌اچ۶۴ این کشور ساعت ۷:۳۳ دقیقه عصر دوشنبه به وقت شرق امریکا، کمی بعد از ساعت سه بامداد به وقت ایران، هنگام گشت‌زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد.

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معاون رئیس‌جمهور امریکا: منافع واشنگتن و اسرائیل در همه موارد یکسان نیست

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، می‌گوید با آن‌که ایالات متحده و اسرائیل «منافع مشترک زیادی دارند»، اما در برخی موارد نیز منافع‌شان "از هم فاصله می‌گیرد".

این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که باوجود درخواست دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا از نصدراعظم اسرائیل، این کشور بعد از حمله موشکی ایران، به تهران پاسخ مشابهی داد.

ونس در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفت امریکا طی یک سال و نیم گذشته، «فضای لازم» برای دستیابی به یک توافق بلندمدت بر سر پروندهٔ هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است.

در یک سال و نیم گذشته، چند دور مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین ایران و امریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد.

مذاکرات جاری میان ایران و امریکا نیز پس از جنگ ۴۰ روزه آغاز شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

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