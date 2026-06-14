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یکشنبه ۲۴ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۱۳

افغانستان

سویدن نزدیک به ۳ میلیون دالر به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد

بیرق سویدن
بیرق سویدن

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که سویدن ۲۸ میلیون کرون سویدنی، معادل نزدیک به سه میلیون دالر امریکایی، به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.

اوچا روز یک‌شنبه ۲۴ جوزا با نشر پیامی در شبکه ایکس از این کمک مالی استقبال کرده و گفته است که این حمایت، نهادهای امدادرسان را قادر خواهد ساخت تا به نیازهای فوری بشردوستانه در سراسر افغانستان به‌گونه سریع‌تر پاسخ دهند.

به گفته اوچا، کمک تازه سویدن ظرفیت شرکای بشردوستانه‌ای را که در خط مقدم بحران‌ها فعالیت می‌کنند، تقویت خواهد کرد تا بتوانند به وضعیت‌های اضطراری و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده رسیدگی کرده و کمک‌های فوری را به افراد نیازمند برسانند.

این کمک در حالی اعلام می‌شود که افغانستان همچنان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبه‌رو است و میلیون‌ها تن در سراسر کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

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جلوگیری از ورود غیرقانونی بیش از دو تُن دوا از پاکستان به نیمروز

آرشیف
آرشیف

مسئولان گمرک طالبان در ولایت نیمروز می‌گویند که از قاچاق بیش از دو تُن دوا از پاکستان به این ولایت جلوگیری کرده‌اند.

این در حالیست که روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو بوده، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان نیز پیش‌تر گفته بود که به واردات دوا از پاکستان دیگر اجازه داده نخواهد شد.

ملا عبدالغفار محمود، رئیس گمرکات فرعی طالبان در نیمروز، روز یک‌شنبه ۲۴ جوزا به رسانه‌های داخلی گفت که بیش از دو تُن دوا که در دو موتر نوع تویوتا از پاکستان به افغانستان انتقال داده می‌شد، از سوی مسئولان گمرک کشف و ضبط شده است.

او افزود که در پیوند به این قضیه تاکنون کسی بازداشت نشده است.

پیش از این نیز بارها گزارش‌هایی از کشف و جلوگیری از قاچاق دوا از پاکستان در ولایت‌های نیمروز و هلمند منتشر شده بود.

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بازگشت نزدیک به سه هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان

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آرشیف

کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجران  حکومت طالبان اعلام کرده است که پاکستان روز شنبه ۲۳ جوزا، نزدیک به سه هزار مهاجر افغان را از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک به افغانستان بازگردانده است.

همچنین ایران در همین روز ۱۴۰ مهاجر افغان را از مسیر گذرگاه‌های اسلام‌قلعه و پل ابریشم به کشور بازگردانده است.

پاکستان با وجود نگرانی نهادهای بشردوستانه و مدافعان حقوق مهاجران، به روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی ادامه می‌دهد.

نهادهای بین‌المللی امدادرسان هشدار داده‌اند که افغانستان به دلیل فقر گسترده، بیکاری و کاهش کمک‌های بشردوستانه، توانایی رسیدگی و جذب شمار زیاد عودت کنندگان را ندارد.

به گفته مقام‌های پاکستانی، از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۷۷ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز هشدار داده‌اند که بسیاری از بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان، کودکان، خبرنگاران و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع، ممکن است پس از بازگشت با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شوند.

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جلسه شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما

لوگوی یوناما
لوگوی یوناما

شورای امنیت ملل متحد فردا دوشنبه جلسه‌ای را در بارۀ تمدید ماموریت یوناما برگزار می‌کند.

در جلسه شورای امنیت، جورجت گاگنون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز یافته‌های گزارشش در مورد افغانستان را به اشتراک خواهد گذاشت.

ماموریت یوناما پیش از این خلاف معمول برای سه ماه از ۱۷ مارچ تا ۱۷ جون تمدید شده بود.

پیش از این ماموریت این اداره مهم ملل متحد همه ساله به مدت یک سال تمدید می‌شد، اما در آخرین مورد به دلیل اختلاف در میان اعضای شورای امنیت، این ماموریت تنها برای سه ماه تمدید شد.

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حمایت شهباز شریف از حصارکشی در امتداد خط دیورند

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از حصارکشی و ساخت سایر تأسیسات در امتداد خط دیورند حمایت کرده و آن را برای امنیت پاکستان مهم خواند.

شریف روز شنبه ۲۳ جوزا به پارلمان پاکستان گفت که اگر این کار حتی جان یک نفر را نجات دهد، میلیاردها روپیه هزینه آن قابل توجیه است.

پاکستان تا حد زیادی ساخت حصارها و سایر تأسیسات در امتداد خط دیورند را تکمیل کرده است.

در شماری از مناطق، حصارها توسط نیروهای طالبان در جریان درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی برداشته شده‌اند.

اگرچه شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از افغانستان نامی نبرد، اما گروه‌های مسلحی را که به گفته او از خارج تأمین مالی و رهبری می‌شوند، مسئول بیشتر ناامنی‌های پاکستان دانست.

پاکستان ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مسلح در افغانستان پناهگاه‌های امنی دارند و از خاک افغانستان حملاتی را علیه پاکستان برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.

طالبان اما این ادعاها را رد کرده‌اند.

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طالبان از آغاز استخراج چندین معدن جدید سنگ‌های قیمتی در پنجشیر خبر دادند

زمرد پنجشیر
زمرد پنجشیر

مقامات طالبان در پنجشیر از آغاز استخراج چندین معدن جدید سنگ‌های قیمتی خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان، سیف‌الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر گفته که ده ساحه معدنی گارنت سبز در منطقه شوفه در ولسوالی عنابه توسط تیم‌های انجینیری و فنی شناسایی و عملیات استخراج آنها آغاز شده است.

به گفته او، عملیات استخراج سنگ‌های بروج نیز در مناطق مختلف این ولسوالی آغاز شده است.

پنجشیر یکی از ولایت‌های افغانستان است که معادن غنی از سنگ‌های قیمتی مختلف از جمله زمرد را دارد.

اما کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر روند استخراج معادن در افغانستان به ویژه سنگ‌های قیمتی تا حد زیادی غیرمعیاری است.

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رهایی بیش از ۷۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان

اخراج مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)
اخراج مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان از آزادی ۷۶۳ زندانی افغان از زندان‌های پاکستان در این هفته خبر داد.

این وزارت روز شنبه ۲۳ جوزا در صفحه ایکس خود نوشت که ۲۳۰ نفر آنان از طریق تورخم و ۵۳۳ نفر از طریق اسپین بولدک به افغانستان بازگشته‌اند.

این وزارت اعلام کرد که این افراد و خانواده‌هایشان، به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامت‌شان در پاکستان بازداشت شده بودند و مدت زمان‌های مختلفی را در زندان گذرانده‌اند.

حکومت طالبان می‌گوید که این افراد پس از دریافت کمک به مناطق خود منتقل شدند.

اگرچه مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان در زندان‌های پاکستان زندانی اند، اما روند بازداشت و اخراج آنان در این کشور ادامه دارد.

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اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا بررسی پرونده‌های متوقف‌شده را از سر می گیرد

آرشیف
آرشیف

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS) اعلام کرده است که روند بررسی درخواست‌های مهاجرتی را که بر اساس یک سیاست پیشین برای شهروندان ۳۹ کشور، از جمله افغانستان و ایران، متوقف شده بود، دوباره آغاز کرده است.

این اداره روز جمعه ۲۳ جوزا در اعلامیه‌ای گفته که این اقدام را بر اساس حکم یک محکمه فدرال انجام می‌دهد، زیرا محکمه توقف بررسی برخی از پرونده‌های مهاجرتی را غیرقانونی دانسته است.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا افزوده است که اکنون تمامی پرونده‌های تحت تأثیر، به گونه‌ای عادی بررسی خواهد شد.

شمار زیادی از مهاجران افغان که پس از سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفته‌اند، هنوز گرین‌کارت یا مجوز اقامت دائم امریکا را دریافت نکرده‌اند و بسیاری از آنان نگران بودند که ممکن است از امریکا اخراج شوند.

حکم محکمه شامل درخواست‌های مربوط به انواع مختلف مزایای مهاجرتی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به درخواست کارت اقامت دائم (گرین‌کارت)، شهروندی امریکا، مجوز کار و سایر درخواست‌های مرتبط با امور مهاجرتی اشاره کرد

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امریکا شماری از مهاجران افغان و ایرانی را به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل کرد

نقشه آفریقا
نقشه آفریقا

ایالات متحده امریکا در ادامه سیاست اخراج مهاجران غیرقانونی، شماری از اتباع افغانستان، ایران و چند کشور دیگر را به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل کرده است.

براساس گزارش‌ها، یک پرواز چارتر اداره مهاجرت و گمرک امریکا (ICE) پس از پرواز از ایالت لوئیزیانا و توقف کوتاه در غنا، جمعه شب به بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، رسیده است.

شمار دقیق افراد منتقل‌شده اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی از حضور دست‌کم دو زن ایرانی در این پرواز است که پیش‌تر از محکمه مهاجرت امریکا اجازه اقامت موقت و حکم منع اخراج دریافت کرده بودند.

وکلای مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که بازگرداندن این افراد به ایران می‌تواند آنان را با خطر شکنجه یا اعدام مواجه کند.

انتقال این مهاجران همچنین نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت آنان در جمهوری آفریقای مرکزی، کشوری که با چالش‌های جدی امنیتی و اقتصادی روبه‌رو است، برانگیخته است.

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نخستین دیدار یک‌روزه افغانستان و هند شنبه برگزار می‌شود

قرار است نخستین مسابقه از سلسله بازی‌های یک‌روزه تیم‌های ملی کریکت افغانستان و هند روز شنبه در شهر درمسالای هند برگزار شود.

پیش از این، دو تیم در یک مسابقه تست به مصاف هم رفتند که هند توانست با اختلاف زیاد به پیروزی برسد.

افغانستان در رقابت‌های یک‌روزه نسبت به مسابقات تست، تجربه و عملکرد بهتری داشته است.

دو تیم روز چهارشنبه، ۱۷ جون، در دومین دیدار در شهر لکنهو با هم رقابت خواهند کرد و آخرین مسابقه یک‌روزه این سلسله نیز ۲۰ جون در شهر چنای برگزار می‌شود.

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