مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه ۲۶ جوزا میزبان یک نشست منطقه‌ای با حضور مسئولان و سیاستگذاران مرکزهای استراتژیک از کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در کابل خواهد بود.

رسانه‌های داخلی از جمله رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از وزارت خارجه طالبان گزارش دادند که در این نشست روی اتصال منطقه‌ای، ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی بحث خواهد شد.

گفته می‌شود که در این نشست مسئولان، سیاتگذاران و پژوهشگران مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک خواهند کرد.