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چهارشنبه ۲۷ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۲۷

جهان

ترمپ: در صورت تغییر نکردن رفتار ایران، دوباره حمله می‌کنیم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته است اگر از نتایج تفاهم‌نامه با ایران راضی نباشد و تهران رفتار خود را تغییر ندهد، امریکا دوباره بر ایران حمله نظامی خواهد کرد.

ترمپ روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه، در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس‌جمهور مصر گفت:
«این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آن‌ها شلیک می‌کنیم و روی سرشان بمب می‌اندازیم.»

او همچنان گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دالری امریکا در ایران را رد کرد، اما گفت که امریکا مانع سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران نخواهد شد.

متن کامل تفاهم‌نامه هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است.

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ترکیه از بازداشت یکی از اعضای مهم داعش خراسان خبرداد

سازمان استخبارات ملی ترکیه (MIT) یکی از اعضای مهم شاخه داعش خراسان به نام احمد کازانجی را بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است.

رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه، ۲۷ جوزا گزارش داده‌اند که او با نام‌های «ابو عبیده» و «ابو ابراهیم» نیز شناخته می‌شد و از مسئولان مهم بخش رسانه‌ای این گروه بوده است.

براساس گزارش ها او از ترکیه به منطقه افغانستان–پاکستان رفته و در کمپ‌های آموزشی داعش فعالیت داشته است.

به گفته منابع امنیتی، او در جذب و انتقال جنگجویان نیز نقش داشته و تلاش داشت به‌طور غیرقانونی به ترکیه بازگردد.

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عبور نفتکش‌های ایرانی از تنگۀ هرمز، برای نخستین‌بار در دو ماه گذشته

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نخستین نفتکش‌های حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصرۀ دریایی امریکا، از تنگۀ هرمز عبور کرده‌اند. این موضوع را صبح چهارشنبه ۲۷ جوزا یکی از وب‌سایت‌های ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد.

این در حالی است که قرار است روز جمعه ۲۹ جوزا، نمایندگان ارشد ایران و ایالات متحده در سوئیس توافق‌نامۀ میان دو کشور را با هدف پایان دادن به جنگ امضا کنند.

وب‌سایت تانکر ترکرز (Tanker Trackers) که روند ذخیره‌سازی و انتقال محموله‌های نفتی را ردیابی می‌کند، براساس یافته‌های دیجیتالی منطبق با تصاویر ماهواره‌ای، «نخستین صادرات نفت خام ایران در دو ماه گذشته» را تأیید کرده است.

این وب‌سایت در شبکه ایکس نوشته است که دست‌کم دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران، در مجموع ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام را بارگیری کرده و به سوی مقصدهای خود در حرکت‌اند.

تانکر ترکرز همچنین از عبور سومین نفتکش ایرانی از محدودۀ محاصرۀ دریایی امریکا خبر داده است.

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گروه هفت: فشار بر روسیه افزایش می‌یابد؛ حمایت از توافق ایران و امریکا

اشنراک کنندگان نشست گروه هفت در فرانسه
اشنراک کنندگان نشست گروه هفت در فرانسه

رهبران کشورهای گروه هفت (G7) بار دیگر بر حمایت خود از اوکراین، از جمله حفظ تمامیت ارضی این کشور، تأکید کرده و توافق کردند که فشار بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند.

رهبران این کشورها روز چهارشنبه ۲۷ جوزا، در اعلامیه‌ای مشترک گفتند: "در این راستا، تحریم‌های خود علیه روسیه را تشدید خواهیم کرد که محدودیت‌ها بر بخش‌های نفت و گاز این کشور را نیز در بر می‌گیرد."

رهبران گروه هفت در جریان نشست خود در فرانسه، از توافق میان ایالات متحده امریکا و ایران نیز استقبال کرده و اعلام کردند که برای عملی‌شدن این توافق آماده همکاری هستند.

آنان همچنان تأکید کردند که برای ایجاد مسیرهای بیشتر انتقال انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد.

گروه هفت (G7) متشکل از ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و جاپان است.

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دونالد ترمپ می‌گوید توافق با ایران را برای کانگرس امریکا ارسال خواهد کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه ۲۶ جوزا دونالد ترامپ می‌گوید توافق با ایران را برای کنگره آمریکا ارسال خواهد کرد اعلام کرد توافق صلح با ایران را برای «بررسی» به کانگرس امریکا می‌فرستد.

او در جریان دیدار با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در حاشیه نشست گروه ۷ در فرانسه به خبرنگاران گفت: «هرگز به فرستادن آن فکر نکرده بودم، حتی یک بار هم به آن فکر نکرده بودم، اما این کار را خواهم کرد. آن را به کانگرس می‌فرستم. از این ایده خوشم می‌آید.»

برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه پیش‌تر خواستار بررسی متن این توافق شده بودند.

آقای ترمپ همچنین وعده داد که متن توافق با ایران را «ظرف یکی دو روز آینده» به‌صورت عمومی منتشر خواهد کرد و حتی این احتمال را مطرح کرد که کل سند را در برابر دوربین‌ها قرائت کند.

او گفت که منتظر فراهم شدن یک «فضای رسمی» برای انتشار عمومی این متن است.

او در ادامه افزود: «محتوای آن این است: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.»

ایران و امریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را که یک سند کلی و به گفتهٔ جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، در «یک‌ونیم صفحه» تنظیم شده است، روز ۲۴ جوزا به صورت الکترونیکی امضا کردند و قرار است روز ۲۹ جوزا در سوئیس با حضور مقام‌های ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شود.

سوئیس روز سه‌شنبه اعلام کرد برگزاری مراسم امضای توافق موقت میان امریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در شرق میانه در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک در مرکز سوئیس برنامه‌ریزی شده است.

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بریتانیا سومین کشوری که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند

بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال در این کشور ممنوع می‌کند.

کی‌یر استارمر، صدراعظم بریتانیا، روز دوشنبه ۲۵ جوزا گفت که این شبکه‌ها کودکان و نوجوانان را در معرض محتوایی قرار می‌دهند که «خطرناک» است و «برای اعتیادآور بودن طراحی شده‌اند».

براساس اعلام حکومت بریتانیا، این ممنوعیت شامل پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس می‌شود، اما خدمات پیام‌رسانی مانند واتس‌اپ را در بر نمی‌گیرد.

بریتانیا سومین کشوری است که در این زمینه اقدام می‌کند.

کانادا روز چهارشنبه ۲۰ جوزا لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرد که براساس آن استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع خواهد شد.

پیش از این، استرالیا در ماه قوس سال گذشته نخستین کشوری بود که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد.

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ونس: ترمپ ممکن است متن توافق با ایران را پیش از جمعه منتشر کند

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرده است که دونالد ترمپ ممکن است متن توافق میان واشنگتن و تهران را پیش از مراسم رسمی امضای آن در روز جمعه ۲۹ جوزا،  منتشر کند.

او گفت این توافق پیش‌تر به‌گونه الکترونیکی از سوی رهبران دو طرف امضا شده است.

ونس در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، گزارش‌ها درباره پرداخت ۲۴ میلیارد دالر از سوی امریکا به ایران را «کاملاً نادرست» خواند و گفت این توافق، بازگشایی فوری تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین می‌کند.

او همچنان هشدار داد که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، از مزایای این توافق محروم خواهد شد و اداره ترمپ می‌تواند گزینه‌هایی مانند بازگرداندن محاصره یا از سرگیری حملات نظامی را در نظر بگیرد.

معاون رئیس‌جمهور امریکا در عین حال تأکید کرد که هدف ترمپ «تغییر رفتار» جمهوری اسلامی ایران است، نه تغییر نظام حاکم در آن کشور.

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ترمپ برای شرکت در نشست گروه ۷ وارد فرانسه شد؛ تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در صدر دستورجلسه خواهد بود

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، بعدازظهر دوشنبه، ۲۵ جوزا، برای شرکت در نشست رهبران هفت کشور صنعتی دنیا معروف به "جی ۷" وارد شهر ژنیو در سویس شد و از آنجا به شهر اِویان در فرانسه، محل برگزاری نشست، رفت.

نشست رهبران گروه هفت امسال بلافاصله پس از اعلام توافق ایران و امریکا برای امضای تفاهم‌نامه‌ای در پایان دادن به جنگ اخیر برگزار می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع و کسب اطلاعاتی درباره مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از محورهای اصلی گفت‌وگوی رهبران کشورهای عضو باشد.

امریکا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، کانادا، ایتالیا و جاپان کشورهای عضو گروه هفت هستند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این دوره از نشست رهبران است، بامداد دوشنبه در پی اعلام موافقت امریکا و ایران با امضای تفاهم‌نامه گفت که در نشست جی ۷، "پیامدهای" توافق با ایران از نظر تاثیر آن بر لبنان، بازگشایی پایدار تنگه هرمز و برنامه‌ موشکی ایران بررسی خواهد شد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هم نوشت که فرانسه همراه بریتانیا آماده اجرای یک ماموریت دریایی مشترک برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز است و ناوهای فرانسه "آماده اعزام" هستند.

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در ادامه جام جهانی فوتبال تیم‌های ده کشور با هم روبه‌رو خواهند شد

چهارشنبه‌شنبه در نخستین بازی روز ششم جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تیم‌های عراق و ناروی با هم دیدار خواهند.

بازی دوم هم میان تیم‌های ارجنتاین و الجزایر برگزار خواهد شد و در دیدار سوم هم اتریش و اردن با هم روبه‌رو خواهند شد.

مسابقه چهارم هم میان تیم‌های پرتگال و کانگو برگزار خواهد شد و در آخرین بازی روز ششم هم انگلیس و کرواسی با هم دیدار خواهند کرد.

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به تاریخ ۱۱ جون آغاز شده و بازی‌های میان‌گروهی آن به تاریخ ۲۸ جون پایان خواهد یافت.

بازی نهایی یا مرحله فاینل این جام برای ۱۹ جولای برنامه‌ریزی شده است.

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حملات گسترده روسیه بر اوکراین؛ صومعه مهم ارتودوکس در کی‌یف هدف قرار گرفت

در حملات گسترده ناوقت ۲۴ جوزا روسیه بر اوکراین، که در نتیجه آن دست‌کم ۹ تن جان باختند، یک صومعه مهم ارتودوکس در شهر کی‌یف نیز هدف قرار گرفته است.

صومعه «کی‌یف-پچرسک لاورا» که در فهرست میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ثبت شده، در این حملات آسیب دیده است.

مقام‌های اوکراینی گفته‌اند که در نتیجه حملات طیاره‌های بی سرنشین و راکتی روسیه، بخشی از این صومعه آتش گرفته و ۱۳ تن نیز زخمی شده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده است که روسیه در این حملات گسترده از بیش از ۷۰ راکت و ۶۱۱ پهپاد استفاده کرده است.

بیشتر حملات شهر کی‌یف را هدف قرار داده، اما برخی مناطق در دنیپرو و خارکیف نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند.

مقام‌های محلی از کشته شدن چهار تن در کی‌یف و پنج تن دیگر در خارکیف خبر داده‌اند. به گفته آنان، قربانیان در خارکیف از نیروهای امداد و نجات بوده‌اند. همچنین شماری دیگر در این حملات زخمی شده‌اند.

این حملات در حالی انجام شده که یکی از مقام‌های کرملین گفته است دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تأکید کرده که پایان جنگ اوکراین اهمیت زیادی دارد و او آماده است برای دستیابی به صلح همکاری کند.

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