افغانستان
ترجمان های افغان در هالند: خواهان دریافت اقامت دایمی در این کشور هستیم
تعدادی از ترجمان های افغان که در دو دهه گذشته با نیروها و مأموریتهای دولتی هالند در افغانستان همکاری کردهاند، خواستار آناند که از مقررات توافقنامهٔ جدید مهاجرتی اتحادیهٔ اروپا مستثنا شوند.
رسانههای هالندی روز جمعه ۲۹ جوزا گزارش دادند که به این ترجمان ها اطلاع داده شده که دیگر مانند گذشته پناهندگی و اقامت دایمی دریافت نخواهند کرد و بهجای آن، اسناد اقامت سهساله به آنان داده خواهد شد.
آنها میگویند که به دلیل همکاری با نیروهای هالندی، امنیت، شغل و آیندهٔ خود را در افغانستان از دست دادهاند و بازگشت برای آنان امکانپذیر نیست.
آنان همچنان افزوده اند که اکنون در هالند زندگی میکنند، مالیه میپردازند و فرزندانشان در مکاتب هالندی مشغول آموزش هستند.
آنها از حکومت هالند میخواهند که بر اساس مسئولیت اخلاقی خود در قبال همکاران محلی پیشین، برای آنان یک راهحل دایمی و باثبات اقامتی فراهم کند.
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خبرنگاران بدون مرز: نیمی از خبرنگاران تبعیدی در جهان از افغانستان است
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش تازهٔ خود، افغانستان را «مرکز جهانی تبعید خبرنگاران» خوانده و گفته که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دستکم ۶۷۷ خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها، بازداشت یا خطر مرگ ناگزیر شدهاند کشور خود را ترک کنند.
بر اساس این گزارش، این رقم نزدیک به نیمی از مجموع ۱۴۶۸ خبرنگاری را تشکیل میدهد که سازمان خبرنگاران بدون مرز در این مدت پس از ترک کشور هایشان از آنان حمایت کرده است.
در گزارش آمده که این خبرنگاران افغان اکنون در ۲۸ کشور جهان زندگی میکنند و افغانستان به بزرگترین مرکز تبعید خبرنگاران در جهان تبدیل شده است.
بر بنیاد آمار این سازمان، در همین دوره زمانی، ۱۶۰ خبرنگار روسی و ۱۰۱ خبرنگار میانماری نیز از حمایت این نهاد برخوردار شدهاند.
به گفتهٔ این سازمان، این ارقام نشان میدهد که خبرنگاران افغان همچنان به دلیل فعالیتهای رسانهای خود با تهدیدها و محدودیتهای جدی روبهرو هستند.
طالبان می گوید یک مخفیگاه داعش را نابود کرده ایم اما پاکستان این ادعا را رد کرده
در حالی که پاکستان ادعاهای مربوط به حملات طیارههای بیسرنشین از سوی طالبان در ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان را رد میکند، منابع نزدیک به طالبان میگویند که طیارههای بیسرنشین آنان یک مخفیگاه مهم داعش را در منطقهٔ قمبرخیلِ ولسوالی باړه در خیبر بهگونهٔ دقیق هدف قرار داده و آن را نابود کردهاند.
از سوی دیگر، وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که یک طیارهٔ بیسرنشین طالبان را به محض ورود به حریم خاک پاکستان، در منطقهٔ شینکوی خیبر سرنگون کرده است.
همزمان با این زلمی خلیل زاد، نمایندهٔ پیشین ویژهٔ ایالات متحده برای صلح افغانستان، خواستار ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان افغانستان و پاکستان شده است.
تنشها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافته و منجر به درگیریهای گسترده در امتداد خط دیورند شد.
این درگیریها تلفاتی را نیز برای هر دو طرف در پی داشته است.
طالبان مدعی هدف قرار دادن اعضای داعش در حملات هوایی در پاکستان شد.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که نیروهای هوایی این حکومت شب گذشته حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام دادهاند.
در اعلامیه وزارت دفاع طالبان ادعا شده است که در این حملات اعضای گروه داعش هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس این اعلامیه، اهداف مهمی در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا مورد حمله قرار گرفتهاند.
اردوی پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
تیمهای ملی کریکت افغانستان و هند روز شنبه بار دیگر باهم روبرو می شوند
قرار است تیمهای ملی کریکت افغانستان و هند فردا (شنبه) در سومین و آخرین دیدار از سلسله مسابقات یکروزه با یکدیگر روبهرو شوند.
در این سلسله رقابتها که به میزبانی هند برگزار شده است، دو مسابقه نخست را تیم هند به سود خود پایان داده است.
در مقایسه با سایر تیمهای عضو شورای بینالمللی کریکت (ICC)، تیم ملی افغانستان فرصتهای کمتری برای بازی با تیمهای بزرگ جهان به دست میآورد. با این حال، تیم ملی افغانستان قرار است در ماه آگست پنج مسابقه ۵۰ آوره را در برابر تیم ملی آیرلند برگزار کند.
وزارت امور خارجه طالبان: امیرخان متقی با معاون سرمنشی سازمان ملل گفتگوی تیلفونی کرد
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده است که وزیرخارجه امیرخان متقی، با روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تحکیم صلح، گفتگوی تیلفونی انجام داده است.
در اعلامیه این وزارت آمده است که دو طرف درباره رساندن کمکهای بشردوستانه به افغانهای نیازمند و راههای مؤثرتر ساختن روند توزیع این کمکها بحث و تبادل نظر کردهاند.
بر اساس اعلامیه، خانم دیکارلو از همکاریها و تسهیلاتی که حکومت طالبان برای فعالیتهای بشردوستانه فراهم کرده است، قدردانی کرده و همچنین در مورد تحولات اخیر مرتبط با مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) معلوماتی را شریک ساخته است.
قابل یادآوری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود، مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد و از طالبان خواست محدودیتهای وضعشده بر کارمندان زن افغان سازمان ملل را لغو کنند تا آنان بتوانند به دفاتر خود رفتوآمد کرده وظایفشان را انجام دهند.
بانک مرکزی افغانستان وارد کردن پول های کشورهای منطقه را ممنوع اعلان کرد
بانک مرکزی افغانستان وارد کردن پول های کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلان کرد.
دافغانستان بانک هدف این اقدام را حفاظت از ارزش پول افغانی اعلان کرده واز صرافان ، تاجران ، شرکت های ترانسپورتي ومسافران خواستار شده که ازانتقال اسعار خارجی خودداری کنند.
بانک مرکزی افغانستان تاکید می کند که پول افغاني نسبت به اسعار بسیاری کشورهای منطقه ثبات بهتر دارد و حفاظت از جایگاه اسعار ملي را برای تقویت اقتصاد کشور ضروري می داند.
قابل تذکر است که درسال های اخیر ملیون ها مهاجرافغان از پاکستان وایران به کشورخود برگشته و برخی آنها اسعار این کشورهای همجوار را با خود آورده اند.
یک گروه حقوق بشری در ایران از اعدام یک شهروند افغان دیگر در این کشور خبر داد
یک گروه حقوق بشری در ایران از اعدام یک شهروند افغان دیگر در این کشور خبر داده است.
گروه دیدهبان حقوق بشر ایران با نام «حالوش» روز پنجشنبه، ۲۸ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشته است که این شهروند افغان که چهار سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان اعدام شده است.
در این خبرنامه آمده است که نام فرد اعدامشده عبدالله جلالی بوده و او باشنده ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز افغانستان معرفی شده است.
این نهاد گفته است که در ماههای اخیر شماری از شهروندان افغانستان در کنار شهروندان ایرانی، از جمله بلوچها، در زندانهای ایران اعدام شدهاند. سازمانهای حقوق بشری همواره این اعدامها را مورد انتقاد قرار دادهاند.
آزادی ۴۸۵ مهاجر افغان از زندانهای پاکستان
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که این هفته صدها مهاجر دیگر از زندانهای پاکستان آزاد شدهاند.
این وزارت روز پنجشنبه، ۲۸ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت که ۴۸۵ مهاجر افغان پس از آزادی از زندانهای پاکستان از طریق دروازههای تورخم و سپینبولدک وارد کشور شدهاند.
بر اساس این گزارش، ۴۷۵ نفر از طریق تورخم و ۲۸ نفر از طریق سپینبولدک به افغانستان بازگشته و پس از دریافت کمکهای اولیه به مناطق اصلیشان منتقل شدهاند.
در عین حال، همزمان با آزادی برخی مهاجران افغان از زندانها، روند بازداشت مهاجران بدون مدرک افغان در پاکستان نیز همچنان ادامه دارد.
۴۷ نهاد مدنی و حقوق بشری خواستار توقف تعامل اروپا با طالبان و اخراج مهاجران افغان شدند
۴۷ نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان در نامهای مشترک از اتحادیه اروپا خواستهاند که تعامل با طالبان و اخراج اجباری مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کند.
این نامه که روز پنجشنبه ۲۸ جوزا در وبسایت رواداری منتشر شده، خطاب به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا نوشته شده و در آن نسبت به پیامدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی گسترش روابط با طالبان هشدار داده شده است.
امضاکنندگان تاکید کردند که اقداماتی مانند پذیرش دیپلماتهای طالبان از سوی برخی کشورهای اروپایی و تسهیل سفر هیأتهای این گروه به اروپا میتواند به «مشروعیتبخشی» طالبان منجر شود.
این نهادها همچنین نگرانی خود را از اخراج مهاجران افغان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کرده و خواستار رعایت اصل «عدم بازگرداندن اجباری» افراد به کشورهای ناامن شدهاند.
به گفته آنان، بازگشت اجباری برخی پناهجویان، بهویژه فعالان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، ممکن است با خطرات امنیتی همراه باشد.
این درحالی است که اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عضو در ماههای اخیر تماسهایی را با طالبان برای بررسی مسائل فنی، از جمله موضوع مهاجرت و بازگشت مهاجران برقرار کردهاند.
کمیسیون اروپا ماه گذشته تأیید کرد که هیأتی از طالبان را برای گفتوگو درباره موضوعات فنی مرتبط با اخراج مهاجران به بروکسل دعوت کرده است.
این تصمیم با واکنش فعالان را برانگیخته است.