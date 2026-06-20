جهان
اکسیوس: ویتکاف و عراقچی راهی سویس شدند
استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ رئیسجمهور دونالد ترمپ، و عباس عراقچی وزیر خارجهٔ ایران، راهی سویس شدهاند.
این سفرها در حالی انجام میشود که آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در لبنان امیدها را برای ازسرگیری گفتوگوها میان ایران و ایالات متحده افزایش داده است.
حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی امریکا و اسرائیل به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی اش را، نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
اسرائیل و حزبالله روز جمعه ۲۹ جوزا پس از چند روز درگیریهای شدید، به توافق آتشبس دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیریها پیش از این باعث لغو سفر جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا به سویس شد و تردیدهایی را دربارهٔ آیندهٔ مذاکرات به وجود آورده بود.
بر اساس گزارش اکسیوس، ویتکاف به سویس سفر کرده تا در آنجا به جرد کوشنر بپیوندد که در حال حاضر در سویس حضور دارد.
همچنین قرار است عباس عراقچی امروز شنبه ۳۰ جوزا به سویس سفر کند.
اکسیوس نوشته که این تحولات نشان میدهد هر دو طرف در حال آمادهسازی زمینه برای آغاز گفتوگوهای فنی هستند تا به یک توافق پایدار دست یابند.
رویترز گزارش داده که قصر سفید به پرسشها دربارهٔ سفر ویتکاف پاسخ نداده است.
یک مقام ارشد امریکایی به این خبرگزاری گفته که آتشبس لبنان با میانجیگری ایالات متحده و قطر و با همکاری ایران برقرار شده است.
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گاردین: بخش میانی تنگهٔ هرمز همچنان به دلیل وجود ۸۰ ماین دریایی مسدود است
روزنامهٔ گاردین چاپ بریتانیا روز جمعه ۲۹ جوزا به نقل از یکی از مقامهای انجمن بینالمللی مالکان نفتکشها یا انترتانکو Intertankoگزارش داد که بخش میانی تنگهٔ هرمز همچنان به دلیل وجود حدود ۸۰ ماین دریایی بسته است و کشتیها ناچار اند از مسیرهای شمالی و جنوبی این آبراه عبور کنند.
این تنگهٔ راهبردی اندکی پس از آغاز جنگ علیه ایران از سوی ایالات متحده و اسرائیل، توسط سپاه پاسداران ایران بسته شده بود.
امریکا پس از برقراری آتشبس، محاصرهٔ بحری بنادر ایران را عملی کرد، اما پس از امضای تفاهمنامه میان دو کشور، اردوی امریکا اعلام کرد که این محاصره را پایان داده است.
شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه ۲۸ جوزا در بیانیهای وجود ماینهای دریایی در آبهای تنگهٔ هرمز را تأیید کرد و گفت که به دلیل شرایط ویژه و برخی تهدیدهای امنیتی کشتیها باید در مسیرها و زمانهایی که ایران تعیین میکند رفت وآمد کنند تا زمینهٔ گسترش تدریجی تردد فراهم شود.
در این بیانیه آمده که دربارهٔ موضوعات دیگر، از جمله پاکسازی ماینها، بر اساس بند پنجم تفاهمنامهٔ ایران و امریکا اقدام خواهد شد.
روزنامهٔ گاردین به نقل از فیل بلچر، رئیس انجمن اینترتانکو، نوشته که حتی اگر آتشبس ادامه یابد، بازگشت تنگهٔ هرمز به شرایط عادی پیش از جنگ، به دلیل وجود این ماینها و سایر موانع، به زمان نسبتاً زیادی نیاز خواهد داشت.
ترمپ: از روی مجبوری وارد مذاکرات نشدیم؛ هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا روز جمعه ۲۹ جوزا در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیال نوشت که ایران از موضع ضعف حاضر به مذاکره با امریکا شده و در جریان این مذاکرات هیچگونه کمک مالی دریافت نخواهد کرد.
ترمپ نوشته است که ما از روی مجبوری وارد گفتوگوها نشده ایم و این ایران بود که چنین کرد.
او همچنین دربارهٔ دورهٔ ۶۰ روزهٔ تفاهمنامه میان ایران و امریکا گفته است که ایالات متحده روند اجرای این توافق را تا پایان بهدقت دنبال خواهد کرد.
رئیسجمهور امریکا افزوده که هیچ پولی حتی ده سنت هم نه به ایران داده نخواهد شد.
ترمپ در پیام دیگری ادعا کرده که جنگ، ایران را بهشدت تضعیف کرده است.
او بار دیگر اظهارات پیشین خود مبنی بر اینکه نیروی هوایی، نیروی دریایی، سیستم های دفاع هوایی و شبکهٔ پیشرفتهٔ راداری ایران از بین رفتهاند را تکرار کرده است.
مذاکرات امروز بین آمریکا و ایران در سوئیس لغو شد
سوئیس میگوید گفتوگوهای میان تهران و واشنگتن در این کشور لغو شده است.
پس از آنکه قصر سفید از لغو سفر جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، به سوئیس خبر داد، وزارت امور خارجه سوئیس نیز تأیید کرد که مذاکرات میان امریکا و ایران که قرار بود روز جمعه برگزار شود، لغو شده است.
این در حالی است که یک روز پیش از آن، توافق میان دو کشور امضا و رسمی شد که بر اساس یکی از مواد آن، برای گفتوگوهای هستهای ۶۰ روز فرصت در نظر گرفته شده بود.
جیدی ونس: نمیدانم توافق روش ایران را تغییر خواهد داد یا نه
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه در قصرسفید به خبرنگاران گفت که ایران تاکنون به تعهدات نظامی خود در چارچوب تفاهمنامه با آمریکا پایبند بوده و شب گذشته بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است.
ونس، یک روز پس از آنکه توافق میان دو کشور بهطور رسمی توسط رؤسای جمهور امضا شد، اظهار داشت که ایران برای دومین شب متوالی به هیچ کشتیای شلیک نکرده و تاکنون به تعهدات خود پایبند مانده است.
معاون رئیسجمهور امریکا افزود که واشنگتن نیز به تعهدات خود در زمینه رفع محاصره پایبند بوده است.
او گفت که قوماندانی مرکزی اردوی آمریکا (سنتکام) به بیش از ۱۲ کشتی اجازه داده است که از منطقه محاصره عبور کنند.
ونس تأکید کرد که با گذشت زمان مشخص خواهد شد که آیا تهران به تمامی تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا خیر.
اوکراین در حملهای در مسکو یک پالایشگاه نفت را هدف قرار داده است
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، روز پنجشنبه ۲۸ جوزا تأیید کرد که این پالایشگاه که بهعنوان بزرگترین تأمینکننده سوخت در منطقه مسکو شناخته میشود، هدف حمله قرار گرفته است.
او این رویداد را بخشی از یک حمله گسترده پهپادی به پایتخت روسیه توصیف کرد و ادعا نمود که ۱۸۰ پهپاد هنگام نزدیک شدن به مسکو سرنگون شدهاند.
با این حال، به گفته او، برخی پهپادها در منطقه کاپوتنیا در جنوبشرق مسکو به این پالایشگاه رسیدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین نیز تأیید کرده است که نیروهای اوکراینی این هفته برای دومین بار پالایشگاه نفت مسکو را هدف قرار دادهاند. او در صفحه ایکس خود نوشته است: «این پاسخ کاملاً عادلانه به حملات روسیه بر شهرها و جوامع ما است و همچنین یک دستاورد مهم دیگر از تلاش نیروهای ما علیه تأسیساتی است که ماشین جنگی روسیه را حمایت میکنند.»
ترمپ میگوید ممکن است بتواند سلاحها و تجهیزات نظامی امریکا را از افغانستان خارج کند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، بار دیگر تأکید کرد که تمام تجهیزات و سلاحهای نظامی باقیمانده امریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، رئیسجمهور ترمپ این اظهارات را روز چهارشنبه ۲۷ جوزا در حاشیه نشست سران گروه هفت (G7) در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرد؛ کنفرانسی که بیشتر بر توافق با ایران و برنامه هستهای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترمپ گفت که شاید بتواند تجهیزاتی را که اردوی امریکا هنگام خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود، دوباره به دست آورد.
او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرد و با اشاره به تصمیم رئیسجمهور پیشین دموکرات امریکا گفت که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و دهها طیاره نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از ۳۰۰ هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد.
وزارت دفاع امریکا در ماه جون ۲۰۲۲ برآورد کرده بود که تجهیزات نظامی به ارزش ۷٫۱۲ میلیارد دالر به دست طالبان افتاده است.
طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، در حالی کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود.
کاهش بهای نفت پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده
بهدنبال امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده بهدست روسای جمهور امریکا و ایران، بهای نفت در بازارهای آسیایی باز هم کاهش یافت.
بر این اساس هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهشی معادل ۱.۴ درصد، به ۷۸ دالر و ۴۲ سنت رسید. نفت شاخص وست تگزاس هم یا سقوطی به میزان ۱.۷ درصد به ۷۵ دالر و ۴۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در پس امضای یادداشت تفاهم از سوی سران دو کشور، ارزش برابری دالر امریکا در مقابل سایر ارزهای عمده هم شاهد جهشی قابل توجه بود؛ اما ساعتی بعد، اعلام تصمیم «فدرال ریزرو» باعث کاهش مجدد و نسبی آن شد.
بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که هرچند نرخ بهره را فعلاً ثابت نگه میدارد، اما در ماههای آینده برای مقابله با تورم و افزایش قیمتها، احتمال افزایش این نرخ بالا است.
توافقنامه میان ایران و امریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد
رؤسای جمهور امریکا و ایران توافقنامهای را امضا کردند که به جنگ در شرقمیانه پایان میدهد و بلافاصله اجرایی میشود.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز چهارشنبه ۲۷ جوزا، پس از نشست سران هفت کشور صنعتی بزرگ (G7) در فرانسه، این تفاهمنامه را در جریان ضیافت شام و در روشنایی شمعها در قصر ورسای امضا کرد.
ویدیویی که از سوی قصر سفید و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در شبکه ایکس منتشر شده است، نشان میدهد که ترمپ این سند را امضا میکند.
او هنگام امضای سند گفت: «این کار آسان نبود.» در همان حال، امانوئل مکرون، رئیسجمهور کشور میزبان فرانسه، و دیگر مهمانان برای او دست زدند.
مکرون در صفحه ایکس خود نوشت: «این توافق راه را برای صلح پایدار هموار میکند و بر اساس آن تنگه هرمز دوباره بازگشایی خواهد شد.»
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، نیز تصاویری را منتشر کرده است که در آن مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، هنگام امضای توافق میان ایران و ایالات متحده دیده میشود.
در این تصاویر، رئیسجمهور ایران صفحه توافق را به سوی دوربینها گرفته است و امضاهای هر دو رئیسجمهور، ایران و امریکا، روی آن دیده میشود.
قرار بود این توافقنامه که شامل ۱۴ ماده است، روز جمعه در سوئیس به امضا برسد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که هرچند برای این توافق دیگر به مراسم رسمی اضافی نیازی نیست، اما مطابق برنامه قبلی، هیئتهای دو کشور در سوئیس حضور خواهند داشت و دور دوم مذاکرات را آغاز خواهند کرد.
ترمپ: در صورت تغییر نکردن رفتار ایران، دوباره حمله میکنیم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده گفته است اگر از نتایج تفاهمنامه با ایران راضی نباشد و تهران رفتار خود را تغییر ندهد، امریکا دوباره بر ایران حمله نظامی خواهد کرد.
ترمپ روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه، در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیسجمهور مصر گفت:
«این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میاندازیم.»
او همچنان گزارشها درباره سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دالری امریکا در ایران را رد کرد، اما گفت که امریکا مانع سرمایهگذاری سایر کشورها در ایران نخواهد شد.
متن کامل تفاهمنامه هنوز بهطور رسمی منتشر نشده است.