یک سازمان حقوق بشری: دو افغان در ایران اعدام شدند

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارداده که دو شهروند افغانستان که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی شیراز ایران اعدام شدند.

به گفتۀ این سازمان، حکم اعدام این افغان‌ها به نام‌های میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمدشاهی روز یک‌شنبه ۳۱ جوزا اجرا شده است.

این سازمان حقوق بشری که در ناروی مستقر است، افزوده که میرویس خلیلزادی ۵۵ ساله دو سال پیش و ابراهیم احمدشاهی ۴۰ ساله یک سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

منابع دولتی ایران و رسانه‌های ایرانی تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته اند.

بر اساس آمار سازمان هه‌نگاو، شمار افغان‌هایی که در کمتر از شش ماه گذشته در ایران اعدام شدند، به ۱۲ نفر می‌رسد.