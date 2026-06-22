طالبان حدود ۲۰ امدادگر را به دلیل داشتن ریش کوتاه در غرب افغانستان بازداشت کردند

سه منبع در سازمان‌های امدادرسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود ۲۰ امدادگر مرد را در نزدیکی گذرگاه اسلام‌قلعه در هرات به دلیل کوتاهی ریش‌شان بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مردان که با سازمان‌های همکار با اداره‌های ملل متحد کار می‌کردند، روز شنبه ۳۰ جوزا بازداشت شدند.

این خبرگزاری به نقل از یک اعلامیه‌ داخلی سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) گزارش داده که برخی از این امدادگران در روزی که بازداشت شده بودند، رها شدند و برخی دیگر روز بعد آزاد شدند.

ضیاءالدین طیب، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به خبرگزاری فرانسه موضوع بازداشت امدادگران را رد کرده، اما گفته که پنج کارمند اداره‌های دولتی به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت شده اند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و مردان، در برخی موارد مردان را از تراشیدن و یا کوتاه کردن ریش منع کردند و حتا به سلمانی‌ها دستور دادند که از انجام این کار خودداری کنند.