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سه شنبه ۲ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۵۷

جهان

مذاکرات فنی میان ایران و امریکا در سوئیس به پایان رسید

گفت‌وگوهای فنی میان ایران و امریکا در سوئیس به پایان رسید.

رسانه‌های دولتی ایران امروز سه‌شنبه گزارش دادند که دو طرف توافق کرده‌اند برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران و همچنین لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور، چند گروه کاری تشکیل دهند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفت: «در گفت‌وگوهای روز دوشنبه توافق شد که تیم‌های مذاکره‌کننده تهران و واشنگتن چهار گروه کاری ایجاد کنند.»

به گفته او، «تشکیل گروه‌های کاری برای رفع تحریم‌های ایران، برنامه هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی ایران و نیز نظارت، مورد توافق قرار گرفته است.»

غریب‌آبادی همچنین افزود: «این گروه‌های کاری مسئولیت ادامه روند مذاکرات را نیز بر عهده خواهند داشت.»

گفت‌وگوهای فنی میان ایران و امریکا چند روز پیش با میانجی‌گری قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده بود.

این مذاکرات پس از آن انجام می‌شود که ایران و امریکا روز جمعه گذشته یک توافق صلح ۶۰ روزه را امضا کردند.

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ایران و امریکا برای نظارت بر مذاکرات یک کمیته عالی تشکیل دادند

مذاکرات ایالات متحده و ایران
مذاکرات ایالات متحده و ایران

ایران و ایالات متحده توافق کرده‌اند که یک "کمیته عالی" برای نظارت بر مذاکرات سیاسی بین خود تشکیل دهند.

قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات بین واشنگتن و تهران هستند، روز دوشنبه این خبر را اعلام کردند.

در بیانیه مشترک این کشورها آمده است: "مذاکره‌کنندگان ارشد به‌طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و نیز گروه نظارت و حل‌وفصل اختلافات را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود."

براساس این اعلامیه، کمیته عالی بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به توافق رسیده است؛ نقشه‌ای که زمینه را برای آغاز فوری گفت‌وگوهای فنی بیشتر فراهم می‌کند.

میانجیگران افزودند که ایران و ایالات متحده همچنین توافق کرده‌اند که خطوط ارتباطی مستقیم بین خود ایجاد کنند تا تنگه استراتژیک هرمز باز بماند و به درگیری‌ها در لبنان پایان داده شود.

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ماهرنگ بلوچ، یکی از رهبران بلوچ در پاکستان به حبس ابد محکوم شد

ماهرنگ بلوچ، رهبر "کمیتۀ همبستگی بلوچ"
ماهرنگ بلوچ، رهبر "کمیتۀ همبستگی بلوچ"

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، ماهرنگ بلوچ، رهبر "کمیتۀ همبستگی بلوچ" و صبغت‌الله شاهجی، یکی دیگر از رهبران این گروه از سوی محکمه مبارزه با تروریسم در کویته به حبس ابد محکوم شدند.

روزنامه پاکستانی "دان" گزارش داده که این رهبران بلوچ در پیوند به پرونده کشته شدن یک نیروی امنیتی پاکستان در جریان اعتراضات ۲۰۲۴ در گوادر، محکوم شدند.

این اعتراضات در اواخر ماه جولای ۲۰۲۴ در اعتراض به کشته شدن فعالان بلوچ صورت گرفته بود.

در آن زمان حکوت پاکستان مانع برگزاری این اعتراضات شده بود که در نتیجه خشونت‌ها در جریان اعتراضات هم به معترضان و هم به نیروهای امنیتی پاکستان تلفاتی وارد شده بود.

وکیل این رهبران بلوچ به رسانه‌ها گفته که حکم حبس ابد آنان روز دوشنبه اعلام شده است.

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صدراعظم بریتانیا اعلام کرد که از مقامش کناره‌گیری می‌کند

کایر استارمر صدراعظم بریتانیا
کایر استارمر صدراعظم بریتانیا

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که از مقامش کناره‌گیری می‌کند اما تا زمان اعلام جانشینش از سوی حزب کارگر در سمتش باقی خواهد ماند.

کمتر از دو سال پس از آن‌که او با پیروزی قاطع در انتخابات و با وعده پایان دادن به آشفتگی در سیاست بریتانیا به قدرت رسید، گفت از هر کسی که جانشین او شود حمایت خواهد کرد.

به اساس گزارش ها ایوت کوپر، وزیر خارجه، از جمله وزیران ارشدی بود که از استارمر خواسته بود از مقامش کناره‌گیری کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، بیش از ۱۰۰ نفر از ۴۰۳ نماینده مجلس حزب کارگر نیز از او خواسته‌ بودند استعفا دهد.

احتمال کناره‌گیری صدراعظم بریتانیا از قدرت در هفته‌های اخیر و با نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی ماه می گذشته مطرح شده بود.

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گفتگوهای تخنیکی میان ایران و امریکا روز دوشنبه در سویس آغاز می‌شود

عکسی که نمای کلی اتاق را پیش از نشست چهارجانبه بین ایالات متحده، ایران، پاکستان و قطر در سوئیس نشان می‌دهد
عکسی که نمای کلی اتاق را پیش از نشست چهارجانبه بین ایالات متحده، ایران، پاکستان و قطر در سوئیس نشان می‌دهد

گفت‌وگوهای تخنیکی میان ایران و ایالات متحدهٔ امریکا روز دوشنبه ۱ سرطان در سوئیس آغاز خواهد شد. این گفتگوها دربارهٔ سازوکارهای اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که هفتهٔ گذشته توسط رؤسای جمهور دو کشور به‌صورت آنلاین امضا شد.

همچنان در مورد ایجاد گروه‌های کاری تخنیکی مربوط به آن بحث خواهد شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری ایسنای ایران گزارش داده که مقام های ایرانی، که شماری از کارشناسان سیاسی، اقتصادی و حقوقی نیز در آن حضور دارند، به ریاست کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجهٔ ایران، در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.

نمایندگان کشورهای میانجی، یعنی پاکستان و قطر، نیز در این گفتگوها حضور دارند.

بر اساس این گزارش، هیأت اصلی مذاکره‌کنندهٔ ایران که به رهبری محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران روز یکشنبه در سوئیس با میانجیگری کشورهای واسطه با هیأت امریکایی به ریاست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، گفتگو کرده بود، به تهران بازگشته است.

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قطر و پاکستان: امریکا و ایران روی نقشه راه رسیدن به توافق نهایی موافقت کردند

مقام های امریکایی که در نشست سوئیس اشتراک کرده بودند
مقام های امریکایی که در نشست سوئیس اشتراک کرده بودند

میانجیگران پاکستانی و قطری روز یکشنبه ۳۱ جوزا اعلام کردند که گفتگوها میان ایالات متحدهٔ امریکا و ایران به پایان رسیده و هر دو طرف بر سر یک چارچوب توافق کرده‌اند که هدف آن رسیدن به یک توافق نهایی صلح در مدت ۶۰ روز است.

در این چارچوب، تضمین عبور و مرور امن از طریق تنگهٔ هرمز و همچنین پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان نیز شامل است.

در اعلامیهٔ مشترک قطر و پاکستان جزئیات بیشتری ارائه نشده و به نظر می‌رسد که این توافق بیشتر بازتاب‌دهندهٔ امیدها و اهدافی باشد که هفتهٔ گذشته در قالب یک تفاهم‌نامه از سوی رؤسای جمهور امریکا و ایران امضا شده بود.

این تفاهم‌نامهٔ ۱۴ ماده‌ای بسیاری از موضوعات و شرایط را برای تفسیر باز گذاشته بود.

در همان لحظه روشن نبود که آیا این مسائل مبهم در توافق اخیر روشن و مشخص شده‌اند یا خیر.

در اعلامیه آمده که هرچند مذاکرات رسمی در سوئیس پایان یافته است، اما نمایندگان دو طرف در جریان هفتهٔ آینده نیز گفتگوهای فنی بیشتری انجام خواهند داد.

این گفت‌وگوهای فنی بر جزئیات و اقدامات عملی لازم برای اجرای هرگونه توافق نهایی احتمالی متمرکز خواهد بود.

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اسپانیا چهار بر صفر عربستان را شکست داد

تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی با نتیجه سنگین ۴ بر صفر عربستان سعودی را شکست داد.

در این دیدار، لامین یامال یک گول و میکل اویارزابال دو گول برای اسپانیا به ثمر رساندند.

گول چهارم نیز در پی اشتباه یکی از بازیکنان عربستان سعودی وارد دروازه این تیم شد.

این پیروزی برای اسپانیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا شانس این تیم را برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها افزایش می‌دهد.

اسپانیا که یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال اروپا و جهان به شمار می‌رود، در نخستین دیدار خود در جام جهانی در برابر تیم کیپ ورد بازی را مساوی به پایان رسانده بود.

بنابراین، کسب سه امتیاز این مسابقه برای ادامه حضور موفق این تیم در رقابت‌ها بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

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فرماندهی مرکزی امریکا می‌گوید که تنگه هرمز به روی عبور و مرور کشتی‌ها باز است

تنگه هرمز
تنگه هرمز

سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در منطقه شرق‌میانه، می‌گوید که بر خلاف ادعای سپاه پاسداران، تنگه هرمز هم‌چنان باز است و عبور و مرور ایمن کشتی‌ها از این گذرگاه متوقف نشده است.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان، تنگه هرمز را بار دیگر به روی تردد شناورها می‌بندد.

بر اساس این بیانیه‌ که خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر شنبه ۳۰ جوزا منتشر کرد، این تصمیم در واکنش به "بدعهدی و پیمان‌شکنی آشکار امریکا" در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ و همچنین "نقض مستمر آتش‌بس توسط اسرائیل در جنوب لبنان" اتخاذ شده است.

با این حال صبح یک‌شنبه ۳۱ جوزا شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از ارتش امریکا نوشت که تنگه هرمز بسته نشده است.

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ونس در مقام رئیس هیئت مذاکراتی امریکا صبح یک‌شنبه به سوئیس رسید

جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده

جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مقام رئیس هیئت مذاکراتی امریکا صبح یک‌شنبه به سوئیس رسید.

شبکه تلویزیونی سی ان ان این موضوع را گزارش داده است.

قرار است که مذاکرات میان هیئت‌های مذاکراتی واشنگتن و تهران امروز (یک‌شنبه ۳۱ جوزا) در زوریخ سوئیس آغاز شود.

خبرگزاری رویترز هم خبر داده که هیئت مذاکراتی ایران به رهبری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور شنبه شب گذشته به زوریخ رسیدند.

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معاون رئیس جمهور امریکا قصد دارد راهی سوئیس شود

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا

خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در زوریخ مطلع شد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، همچنان قصد دارد روز یک‌شنبه به زوریخ سفر کند.

ونس روز شنبه ۳۰ جوزا به فاکس‌نیوز گفته بود که احتمالاً در یکی دو روز عازم سوئیس خواهد شد.

این درحالیست هیئت مذاکراتی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و با حضور عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور روز شنبه عازم زوریخ شد.

بر اساس گزارش‌های قبلی، استیو ویتکاف، از جمله اعضای هیئت مذاکراتی امریکا نیز راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر و دیگر اعضای هیئت امریکایی بپیوندد.

در پی امضای "تفاهم‌نامه اسلام‌آباد" بین ایران و امریکا، قرار است مذاکرات فنی برای رسیدن به توافق نهایی ذیل مفاد این تفاهم‌نامه با میزبانی سوئیس و با میانجی‌گری قطر از روز یکشنبه ۳۱ جوزا آغاز شود.

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