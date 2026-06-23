مذاکرات فنی میان ایران و امریکا در سوئیس به پایان رسید

ایران و ایالات متحده توافق کرده‌اند که یک "کمیته عالی" برای نظارت بر مذاکرات سیاسی بین خود تشکیل دهند.

قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات بین واشنگتن و تهران هستند، روز دوشنبه این خبر را اعلام کردند.

در بیانیه مشترک این کشورها آمده است: "مذاکره‌کنندگان ارشد به‌طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و نیز گروه نظارت و حل‌وفصل اختلافات را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود."

براساس این اعلامیه، کمیته عالی بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به توافق رسیده است؛ نقشه‌ای که زمینه را برای آغاز فوری گفت‌وگوهای فنی بیشتر فراهم می‌کند.

میانجیگران افزودند که ایران و ایالات متحده همچنین توافق کرده‌اند که خطوط ارتباطی مستقیم بین خود ایجاد کنند تا تنگه استراتژیک هرمز باز بماند و به درگیری‌ها در لبنان پایان داده شود.