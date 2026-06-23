قزاقستان قراردادهایی را به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دالر با افغانستان امضا کرد

وزارت تجارت و ادغام قزاقستان اعلام کرده است که در جریان فورم سه‌روزهٔ تجارتی قزاقستان و افغانستان در کابل، توافق‌نامه‌ها و قراردادهایی به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دالر به امضا رسیده است.

براساس گزارش رسانه‌های قزاقستان، این قراردادها در جریان سفر هیئت تجارتی و اقتصادی قزاقستان به کابل، به ریاست سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم قزاقستان، که از ۲۱ تا ۲۲ جون انجام شد، امضا شده است.

به گفتهٔ این وزارت، در فورم تجارتی افغانستان و قزاقستان بیش از ۵۰ شرکت قزاقستانی و شرکت‌های تجارتی افغان، همراه با بیش از ۳۰۰ نماینده، شرکت کرده بودند.

در این نشست شمار زیادی از شرکت‌های فعال در بخش‌های زراعت، صنعت، مواد غذایی، نساجی، صنایع کیمیاوی و دوا سازی حضور داشتند.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که قرارداد های امضا شده با طرف قزاقستانی در بخش‌های دوا، گندم، آرد، روغن، میوه‌ های تازه و خشک، سبزیجات، کچالو و خدمات بانکی بوده است.

مقام‌ها گفته‌اند که از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان تقریباً دو برابر شده و دو طرف تلاش دارند سطح تجارت سالانه را به ۳ میلیارد دالر برسانند.