افغانستان
قزاقستان قراردادهایی را به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دالر با افغانستان امضا کرد
وزارت تجارت و ادغام قزاقستان اعلام کرده است که در جریان فورم سهروزهٔ تجارتی قزاقستان و افغانستان در کابل، توافقنامهها و قراردادهایی به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دالر به امضا رسیده است.
براساس گزارش رسانههای قزاقستان، این قراردادها در جریان سفر هیئت تجارتی و اقتصادی قزاقستان به کابل، به ریاست سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم قزاقستان، که از ۲۱ تا ۲۲ جون انجام شد، امضا شده است.
به گفتهٔ این وزارت، در فورم تجارتی افغانستان و قزاقستان بیش از ۵۰ شرکت قزاقستانی و شرکتهای تجارتی افغان، همراه با بیش از ۳۰۰ نماینده، شرکت کرده بودند.
در این نشست شمار زیادی از شرکتهای فعال در بخشهای زراعت، صنعت، مواد غذایی، نساجی، صنایع کیمیاوی و دوا سازی حضور داشتند.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که قرارداد های امضا شده با طرف قزاقستانی در بخشهای دوا، گندم، آرد، روغن، میوه های تازه و خشک، سبزیجات، کچالو و خدمات بانکی بوده است.
مقامها گفتهاند که از سال ۲۰۲۲ به اینسو، حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان تقریباً دو برابر شده و دو طرف تلاش دارند سطح تجارت سالانه را به ۳ میلیارد دالر برسانند.
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ادارهٔ ملی احصائیه طالبان: تاکنون نزدیک به ۱۸ میلیون تذکرهٔ الکترونیکی برای شهروندان توزیع شده است
ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات تحت کنترول طالبان میگوید که از زمان آغاز روند توزیع تذکرههای الکترونیکی در افغانستان، تاکنون نزدیک به ۱۸ میلیون تذکرهٔ برای شهروندان توزیع شده است.
به گفتهٔ این اداره، تنها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ خورشیدی، بیش از ۳۸۱ هزار تذکرهٔ الکترونیکی توزیع شده که از این میان بیش از ۲۷۹ هزار آنرا مردان و بیش از ۱۰۲ هزار آنرا زنان گرفته اند.
این اداره افزوده که بیشترین تعداد تذکرههای برقی در کابل توزیع شده است.
به گفتهٔ مسئولان، در سراسر افغانستان ۸۷ مرکز توزیع تذکرهٔ الکترونیکی فعال است.
روند توزیع تذکرههای الکترونیکی در افغانستان بهطور رسمی در اوایل ماه می سال ۲۰۱۸ در زمان جمهوری مخلوع در کابل آغاز شد و سپس به سایر ولایتها گسترش یافت.
مقامهای اتحادیهٔ اروپا: با یک هیئت طالبان دربارهٔ بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان گفتگو کردیم
مقامهای اتحادیهٔ اروپا تأیید کردهاند که روز سهشنبه در بروکسل، پایتخت بلجیم، با یک هیئت طالبان دربارهٔ موضوع بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان گفتگو کردهاند.
اتحادیهٔ اروپا از یک هیئت پنجنفرهٔ طالبان که ریاست آن را عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان بر عهده دارد، دعوت کرده بود.
کمیسیون اروپا این نشست را یک جلسهٔ تخنیکی توصیف کرده و گفته که هدف آن ایجاد تسهیلات برای بازگرداندن آن دسته از افغانهایی به افغانستان بوده که در کشورهای اروپایی جرایم سنگین مرتکب شدهاند یا بهعنوان تهدید امنیتی شناخته میشوند.
به گفتهٔ این کمیسیون، در این نشست مقامهایی از اتحادیهٔ اروپا و ۱۵ کشور عضو حوزهٔ شینگن شرکت کرده بودند.
این نخستین بار در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که اتحادیهٔ اروپا در بروکسل با مقامهای طالبان دیدار و گفتگو میکند.
این نشست با انتقاد شدید شماری از گروههای حقوق بشری روبهرو شده است.
آنان از کشورهای اروپایی خواستهاند که از بازگرداندن افغانها به کشورشان خودداری کنند، زیرا به گفتهٔ آنان وضعیت بشری در افغانستان خطرناک است.
ریچارد بنت خواستار توقف بازگرداندن اجباری افغانها از اروپا شد؛ بلجیم میزبان هیئت طالبان میشود
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا شد.
او روز سهشنبه دوم سرطان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که اصل «عدم بازگرداندن اجباری» مطلق است و هیچ استثنایی برای آن وجود ندارد. به گفته او، تضمینهای دیپلماتیک طالبان نمیتواند خطرات موجود را از بین ببرد.
بنت گفته است که خطر شکنجه در افغانستان همچنان «واقعی و جدی» است و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته است از بازگرداندن افغانها به کشورشان خودداری کنند.
او با استناد به تفسیر عمومی شماره ۴ کمیته ضد شکنجه سازمان ملل تأکید کرده است که تضمینهای دیپلماتیک نباید به عنوان راهی برای دور زدن اصل عدم بازگرداندن استفاده شوند، بهویژه زمانی که دلایل جدی وجود داشته باشد که فرد در معرض خطر شکنجه قرار میگیرد.
همچنین او بر بررسی فردی هر پرونده پیش از هرگونه تصمیم درباره اخراج یا بازگرداندن پناهجویان تأکید کرده است.
این درحالی است که وزارت امور خارجه بلجیم اعلام کرده است که برای یک هیئت پنجنفره از حکومت طالبان ویزه صادر کرده است.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از وزارت امور خارجه بلجیم نوشت: «این ویزه از نظر جغرافیایی و زمانی دارای اعتبار محدود هستند.»
بر اساس اطلاعات موجود، هیئت طالبان با این ویزه تنها میتواند برای یک روز به بلجیم سفر کند.
یک مقام بلندپایه وزارت خارجه حکومت طالبان و یک عضو هیئت آنان به رادیو آزادی گفتند که هیئت پنج نفری آنان روز سهشنبه دوم سرطان راهی بروکسل، پایتخت بلجیم خواهد شد.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین بار در پنج سال گذشته است که اتحادیه اروپا برای گفتوگوی مستقیم با هیئت طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، از آنان میزبانی میکند.
اتحادیه اروپا ماه گذشته اعلام کرده بود که برای مذاکرات فنی با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، هیئتی از این گروه را به بروکسل دعوت کرده است.
یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن و توقف نشرات آن در کابل
تلویزیون تمدن در افغانستان روز سهشنبه با انتشار بیانیهای در صفحه فیسبوک اعلام کرد که نیروهای امنیتی طالبان به دفتر مرکزی این رسانه در کابل یورش بردهاند و در پی آن نشرات این رسانه قطع شده است.
در این بیانیه آمده که که این یورش همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا انجام شده و از شهروندان خواسته است موضوع را با «دقت و حساسیت» دنبال کنند.
طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نشان ندادهاند.
تلویزیون تمدن از نخستین شبکههای خصوصی دینی و خبری در افغانستان است که توسط آصف محسنی یکی از علمای شیعه تأسیس شده بود.
طالبان حدود ۲۰ امدادگر را به دلیل داشتن ریش کوتاه در غرب افغانستان بازداشت کردند
سه منبع در سازمانهای امدادرسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود ۲۰ امدادگر مرد را در نزدیکی گذرگاه اسلامقلعه در هرات به دلیل کوتاهی ریششان بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مردان که با سازمانهای همکار با ادارههای ملل متحد کار میکردند، روز شنبه ۳۰ جوزا بازداشت شدند.
این خبرگزاری به نقل از یک اعلامیه داخلی سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) گزارش داده که برخی از این امدادگران در روزی که بازداشت شده بودند، رها شدند و برخی دیگر روز بعد آزاد شدند.
ضیاءالدین طیب، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به خبرگزاری فرانسه موضوع بازداشت امدادگران را رد کرده، اما گفته که پنج کارمند ادارههای دولتی به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت شده اند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیتها بر زنان و مردان، در برخی موارد مردان را از تراشیدن و یا کوتاه کردن ریش منع کردند و حتا به سلمانیها دستور دادند که از انجام این کار خودداری کنند.
یک سازمان حقوق بشری: دو افغان در ایران اعدام شدند
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارداده که دو شهروند افغانستان که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی شیراز ایران اعدام شدند.
به گفتۀ این سازمان، حکم اعدام این افغانها به نامهای میرویس خلیلزادی و ابراهیم احمدشاهی روز یکشنبه ۳۱ جوزا اجرا شده است.
این سازمان حقوق بشری که در ناروی مستقر است، افزوده که میرویس خلیلزادی ۵۵ ساله دو سال پیش و ابراهیم احمدشاهی ۴۰ ساله یک سال پیش به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.
منابع دولتی ایران و رسانههای ایرانی تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته اند.
بر اساس آمار سازمان ههنگاو، شمار افغانهایی که در کمتر از شش ماه گذشته در ایران اعدام شدند، به ۱۲ نفر میرسد.
وزیر داخله آلمان: مجرمان آیندهٔ خود را در کشور اصلیشان جستجو کنند
الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ آلمان در نظر دارد شمار پروازهای انتقال افغانهایی را که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند، افزایش دهد.
سخنگوی این وزارت در برلین به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که در آینده، انجام سه پرواز چارتر در هر ماه امکانپذیر خواهد بود.
او افزود: «علاوه بر این، بازگرداندن افراد بهگونهٔ انفرادی از طریق پروازهای عادی تجارتی نیز در هر زمان ممکن است.
آلمان پس از آن تصمیم به افزایش شمار پروازها گرفته که مقامهای وزارت داخلهٔ این کشور با نمایندگان طالبان گفتگو کردهاند.
بر اساس گزارش، با توجه به اینکه آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، این گفتگوها در آلمان «مذاکرات در سطح تخنیکی» نامیده میشود.
آلمان اخیراً ۳۲ شهروند افغان را از طریق یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.
در میان این افراد اخراجشده، مردانی حضور داشتند که به دلیل جرایم مختلف از جمله قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفادهٔ جنسی، آزار کودکان، قاچاق مواد مخدر و اخاذی محکوم شده بودند.
وزیر داخلهٔ آلمان، به روزنامهٔ بیلد ام زونتاگ گفت کسانی که از حمایت و امنیتی که ما فراهم کردهایم سوءاستفاده میکنند و در اینجا مرتکب جرایم جدی میشوند، باید آیندهٔ خود را در کشور اصلیشان جستجو کنند.
بنیت: نباید افغانها را به جای ناامن برگردانند
ریچارد بنیت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از اظهارات ولکر تُرک، کمیشنر عالی حقوق بشر این سازمان که از بازگرداندن شماری از افغانها از کشورهای اروپایی به افغانستان انتقاد کرده بود، حمایت کرد.
بنیت روز دوشنبه ۱ سرطان در صفحهٔ ایکس خود نوشت که از اظهارات ولکر تُرک حمایت می کند که نگرانی خود را در مورد مقررات جدید اتحادیهٔ اروپا ابراز کرده است؛ مقرراتی که امکان اخراج سریع پناهجویان را فراهم میکند.
او افزود: «رعایت حقوق بشر و قوانین بینالمللی مربوط به پناهندگان ضروری است. افغانها نباید به وضعیت ناامن بازگردانده شوند. برگزاری نشست با طالبان در بروکسل، توهین به افغانها، بهویژه زنان افغان خواهد بود.
دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیهای گفته که هیچ فردی نباید به مکانی فرستاده شود که در آنجا با خطر جدی نقض حقوق بشر یا آسیبهای جبرانناپذیر دیگر روبهرو باشد.
این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل متحد این اظهارات را در حالی مطرح کرده که کمیسیون اروپا از مقام های طالبان دعوت کرده تا به بروکسل سفر کنند و با مقامهای این کمیسیون دربارهٔ موضوع بازگرداندن پناهجویان افغان مقیم کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو نمایند.
این در حالی است که آلمان روز سهشنبهٔ گذشته اعلام کرد که گروه دیگری از افغانها را به افغانستان بازگردانده است.
بر اساس گزارش، در این گروه که از پنج ایالت آلمان برای اخراج انتخاب شده بودند، افرادی نیز شامل بودند که به دلیل جرایم مختلف از جمله تجاوز جنسی، قتل و خشونت جنسی محکوم شده بودند.
عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان چشم از جهان فرو بست
عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغان روز یکشنبه ۳۱ جوزا در یکی از شفاخانههای شهر اشتوتگارت آلمان درگذشت.
او هنگام وفات ۶۷ سال داشت و گفته میشود که از بیماری سرطان رنج میبرد.
خبر درگذشت آقای مومند به نقل از اعضای خانوادهاش بهگونه گسترده در رسانههای افغانستان بازتاب یافته است.
شیرولی شیر، رئیس انجمن رشد فرهنگی افغانستان در آلمان نیز در گفتگو با رادیو آزادی تأیید کرده که آقای مومند روز یکشنبه وفات کرده است.
عبدالاحد مومند نخستین افغانی بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی به فضا سفر کرد و ۹ روز را در یک ایستگاه فضایی سپری نمود.
او از فضا با مادرش در افغانستان گفتگو کرد؛ رویدادی که در آن زمان توجه زیادی را به خود جلب کرد.
مومند که اهل ولایت غزنی افغانستان بود، در جریان جنگهای داخلی به آلمان مهاجرت کرد و در آنجا همراه با همسر و سه فرزندش زندگی میکرد.
سالها بعد، در سال ۲۰۱۳ میلادی و همزمان با بیستوپنجمین سالگرد سفر فضاییاش، به افغانستان سفر کرد و از سوی مقامهای وقت کشور مورد تمجید و ستایش فراوان قرار گرفت.