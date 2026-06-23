شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که در مورد موشک‌های بالیستیک نباید معیار دوگانه وجود داشته باشد.

او افزوده که ایران نیز مانند سایر کشورها حق دارد این نوع سلاح‌ها را در اختیار داشته باشد.

شهباز شریف که کشورش در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان ایران و امریکا نقش میانجی را بازی کرده است، روز سه شنبه ۲ سرطان به خبرنگاران همچنان گفت که در گفتگوها برای توافق‌نامهٔ تفاهم میان ایران و ایالات متحده، موضوع موشک‌های بالیستیک هرگز در اجندای بحث قرار نداشت، زیرا این موضوع هیچ‌گاه بخشی از آن گفتگوها نبوده است.

پیش از این برخی رسانه‌ها به نقل از صدراعظم پاکستان ادعا کرده بودند که موضوع موشک‌های بالیستیک ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوها میان ایران و ایالات متحده بوده است.

ایران در جنگ با اسرائیل و امریکا، علاوه بر طیاره‌های بی‌سرنشین یا درون، از موشک‌های میان‌برد و دوربرد استفاده کرد که در کنار کشورهای حوزهٔ خلیج، چندین شهر اسرائیل را نیز هدف قرار داد.