چند روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان امریکا و ایران، سنای ایالات متحده در یک رأی‌گیری تازه به مشروط‌ شدن ادامۀ جنگ با ایران رأی داد.

بر اساس رأی مثبت ۵۰ سناتور در مقابل ۴۸ رأی مخالف، این جنگ باید متوقف شود و رئیس‌جمهور ایالات متحده برای از سر گرفتن آن به مجوز کانگرس نیاز خواهد داشت؛ هرچند این مصوبه برای امضا به دونالد ترمپ ارائه نخواهد شد و عمدتاً جنبۀ نمادین دارد.

این طرح که ابتدا در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، دونالد ترمپ را ملزم می‌کند که نیروهای ایالات متحده را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آن‌که کانگرس به‌طور مشخص مجوز این اقدام را صادر کند.

در رأی‌گیری سنا، ۵۰ سناتور از جمله چهار سناتور جمهوریخواه به این لایحه رأی مثبت دادند. از سوی دیگر، یک سناتور دموکرات به آن رأی منفی داد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده به‌تندی از سنا به‌دلیل تصویب لایحۀ عمدتاً نمادین «اختیارات جنگ»، که با هدف پایان‌دادن به جنگ ایران تهیه شده، انتقاد و این اقدام را «به‌شدت بی‌موقع و بی‌معنی» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده با انتشار مطلبی در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «درحالی‌که ایران را در وضعیت اسفناکی در آستانۀ سقوط کامل قرار داده‌ام، سنای ایالات متحده تصمیم می‌گیرد در مورد لایحۀ اختیارات جنگ، یک رأی‌گیری به‌شدت بی‌موقع و بی‌معنی برگزار کند.»

ترمپ در ادامه نوشت: «سناتورها کار من را سخت‌تر کردند، اما من کارم را هر طور که شده به پایان می‌برم، چون این کاری است که همیشه انجام می‌دهم.»

طی ماه‌های گذشته سناتورهای دموکرات بارها لایحه‌هایی را برای توقف جنگ به رأی گذاشته بودند اما هربار با مخالفت جمهوری‌خواهان با شکست مواجه شده بود.