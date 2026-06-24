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یوناما: مشارکت زنان در دیپلماسی برای صلح و توسعه پایدار ضروری است
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همزمان با روز جهانی زنان در دیپلماسی گفته که در افغانستان، حضور و صدای زنان در زندگی اجتماعی و روندهای تصمیمگیری اهمیت اساسی دارد و بدون آن، رسیدن به صلح پایدار و توسعه فراگیر ممکن نیست.
این نهاد در پیامی که روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد نوشته که مشارکت معنادار زنان در تصمیمگیریها، دیپلماسی و روندهای صلح، برای داشتن جامعهای پایدار، متوازن و صلحآمیز ضروری است.
یوناما تاکید کرده که زنان تنها مشارکتکننده در روابط بینالملل نیستند، بلکه می توانند به عنوان میانجیگران صلح و مدافعان به ایجاد جهانی عادلانهتر و باثباتتر کمک میکنند.
یوناما همچنین بر فراهمسازی فرصتهای برابر برای زنان و دختران افغان در عرصههایی مانند دیپلماسی و خدمات عمومی تأکید کرده است.
یوناما افزده که مشارکت کامل و واقعی زنان نه تنها یک حق اساسی، بلکه شرط مهم برای ساختن جوامعی نیرومندتر، متوازنتر و صلحآمیزتر است.
امروز ۲۴ جون، روز جهانی زنان در دیپلوماسی است. هدف از تجلیل از این روز، تأکید بر اهمیت حضور زنان در دیپلوماسی است.
هر چند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما در افغانستان تحت حاکمیت آنان در نزدیک به پنج سال گذشته، زنان و دختران به گونۀ کامل از سطوح رهبری حذف شدهاند.
آنها از رفتن به مکاتب بالاتر از متوسطه، پوهنتونها، کار در ادارات دولتی و غیردولتی، پارکهای تفریحی و حتی سفر بدون محرم منع شدهاند. این محدودیتها نه تنها حقوق بنیادی زنان را نقض کرده، بلکه فرصتهای رشد و پیشرفت آنها را نیز به شدت محدود کرده است.
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عفو بینالملل خواستار آزادی فوری دو فعال بلوچ محکوم به حبس ابد در پاکستان شد
سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه دوم سرطان در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای ماهرنگ بلوچ و صبغتالله شاهجی، دو فعال حقوق بشر بلوچ، از سوی محکمه مبارزه با تروریسم کویته، این حکم را نقض آشکار حق دسترسی به محاکم عادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.
ایزابل لاسه، سرپرست دفتر منطقهای عفو بینالملل در جنوب آسیا، در بیانیهای گفته است که قوانین ضدتروریسم در پاکستان بهگونهای «سوءاستفادهگرانه» برای خاموش کردن اعتراضات مسالمتآمیز به کار گرفته میشود.
به گفته او، روند محاکمه این دو فعال بهصورت عجولانه، محرمانه و در داخل زندان انجام شده و با معیارهای بینالمللی محاکم عادلانه همخوانی ندارد.
عفو بینالملل تأکید کرده است که هیچ سند مستقیمی برای اثبات ارتباط ماهرنگ بلوچ و شاهجی با خشونت های ادعا شده در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۴ ارائه نشده؛ اعتراضی که در آن یک مأمور امنیتی کشته شد.
ین اعتراضات در اواخر ماه جولای ۲۰۲۴ در اعتراض به کشته شدن فعالان بلوچ صورت گرفته بود.
در آن زمان حکوت پاکستان مانع برگزاری این اعتراضات شده بود که در نتیجه خشونتها در جریان اعتراضات هم به معترضان و هم به نیروهای امنیتی پاکستان تلفاتی وارد شده بود.
عفو بینالملل تأکید کرده است که این دو فعال صرفاً به دلیل فعالیتهای حقوق بشری هدف قرار گرفتهاند و باید فوراً آزاد شوند.
سنای مریکا به محدود کردن قدرت ترمپ برای ادامه جنگ رأی مثبت داد؛ ترمپ: بیمعنی است
چند روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان امریکا و ایران، سنای ایالات متحده در یک رأیگیری تازه به مشروط شدن ادامۀ جنگ با ایران رأی داد.
بر اساس رأی مثبت ۵۰ سناتور در مقابل ۴۸ رأی مخالف، این جنگ باید متوقف شود و رئیسجمهور ایالات متحده برای از سر گرفتن آن به مجوز کانگرس نیاز خواهد داشت؛ هرچند این مصوبه برای امضا به دونالد ترمپ ارائه نخواهد شد و عمدتاً جنبۀ نمادین دارد.
این طرح که ابتدا در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، دونالد ترمپ را ملزم میکند که نیروهای ایالات متحده را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کانگرس بهطور مشخص مجوز این اقدام را صادر کند.
در رأیگیری سنا، ۵۰ سناتور از جمله چهار سناتور جمهوریخواه به این لایحه رأی مثبت دادند. از سوی دیگر، یک سناتور دموکرات به آن رأی منفی داد.
رئیسجمهور ایالات متحده بهتندی از سنا بهدلیل تصویب لایحۀ عمدتاً نمادین «اختیارات جنگ»، که با هدف پایاندادن به جنگ ایران تهیه شده، انتقاد و این اقدام را «بهشدت بیموقع و بیمعنی» توصیف کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده با انتشار مطلبی در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «درحالیکه ایران را در وضعیت اسفناکی در آستانۀ سقوط کامل قرار دادهام، سنای ایالات متحده تصمیم میگیرد در مورد لایحۀ اختیارات جنگ، یک رأیگیری بهشدت بیموقع و بیمعنی برگزار کند.»
ترمپ در ادامه نوشت: «سناتورها کار من را سختتر کردند، اما من کارم را هر طور که شده به پایان میبرم، چون این کاری است که همیشه انجام میدهم.»
طی ماههای گذشته سناتورهای دموکرات بارها لایحههایی را برای توقف جنگ به رأی گذاشته بودند اما هربار با مخالفت جمهوریخواهان با شکست مواجه شده بود.
شهباز شریف: ایران مانند سایر کشورها حق دارد موشکهای بالیستیک داشته باشد
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که در مورد موشکهای بالیستیک نباید معیار دوگانه وجود داشته باشد.
او افزوده که ایران نیز مانند سایر کشورها حق دارد این نوع سلاحها را در اختیار داشته باشد.
شهباز شریف که کشورش در تلاشها برای پایان دادن به جنگ میان ایران و امریکا نقش میانجی را بازی کرده است، روز سه شنبه ۲ سرطان به خبرنگاران همچنان گفت که در گفتگوها برای توافقنامهٔ تفاهم میان ایران و ایالات متحده، موضوع موشکهای بالیستیک هرگز در اجندای بحث قرار نداشت، زیرا این موضوع هیچگاه بخشی از آن گفتگوها نبوده است.
پیش از این برخی رسانهها به نقل از صدراعظم پاکستان ادعا کرده بودند که موضوع موشکهای بالیستیک ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوها میان ایران و ایالات متحده بوده است.
ایران در جنگ با اسرائیل و امریکا، علاوه بر طیارههای بیسرنشین یا درون، از موشکهای میانبرد و دوربرد استفاده کرد که در کنار کشورهای حوزهٔ خلیج، چندین شهر اسرائیل را نیز هدف قرار داد.
ادارهٔ ملی احصائیه طالبان: تاکنون نزدیک به ۱۸ میلیون تذکرهٔ الکترونیکی برای شهروندان توزیع شده است
ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات تحت کنترول طالبان میگوید که از زمان آغاز روند توزیع تذکرههای الکترونیکی در افغانستان، تاکنون نزدیک به ۱۸ میلیون تذکرهٔ برای شهروندان توزیع شده است.
به گفتهٔ این اداره، تنها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ خورشیدی، بیش از ۳۸۱ هزار تذکرهٔ الکترونیکی توزیع شده که از این میان بیش از ۲۷۹ هزار آنرا مردان و بیش از ۱۰۲ هزار آنرا زنان گرفته اند.
این اداره افزوده که بیشترین تعداد تذکرههای برقی در کابل توزیع شده است.
به گفتهٔ مسئولان، در سراسر افغانستان ۸۷ مرکز توزیع تذکرهٔ الکترونیکی فعال است.
روند توزیع تذکرههای الکترونیکی در افغانستان بهطور رسمی در اوایل ماه می سال ۲۰۱۸ در زمان جمهوری مخلوع در کابل آغاز شد و سپس به سایر ولایتها گسترش یافت.
قزاقستان قراردادهایی را به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دالر با افغانستان امضا کرد
وزارت تجارت و ادغام قزاقستان اعلام کرده است که در جریان فورم سهروزهٔ تجارتی قزاقستان و افغانستان در کابل، توافقنامهها و قراردادهایی به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دالر به امضا رسیده است.
براساس گزارش رسانههای قزاقستان، این قراردادها در جریان سفر هیئت تجارتی و اقتصادی قزاقستان به کابل، به ریاست سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم قزاقستان، که از ۲۱ تا ۲۲ جون انجام شد، امضا شده است.
به گفتهٔ این وزارت، در فورم تجارتی افغانستان و قزاقستان بیش از ۵۰ شرکت قزاقستانی و شرکتهای تجارتی افغان، همراه با بیش از ۳۰۰ نماینده، شرکت کرده بودند.
در این نشست شمار زیادی از شرکتهای فعال در بخشهای زراعت، صنعت، مواد غذایی، نساجی، صنایع کیمیاوی و دوا سازی حضور داشتند.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که قرارداد های امضا شده با طرف قزاقستانی در بخشهای دوا، گندم، آرد، روغن، میوه های تازه و خشک، سبزیجات، کچالو و خدمات بانکی بوده است.
مقامها گفتهاند که از سال ۲۰۲۲ به اینسو، حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان تقریباً دو برابر شده و دو طرف تلاش دارند سطح تجارت سالانه را به ۳ میلیارد دالر برسانند.
مقامهای اتحادیهٔ اروپا: با یک هیئت طالبان دربارهٔ بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان گفتگو کردیم
مقامهای اتحادیهٔ اروپا تأیید کردهاند که روز سهشنبه در بروکسل، پایتخت بلجیم، با یک هیئت طالبان دربارهٔ موضوع بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان گفتگو کردهاند.
اتحادیهٔ اروپا از یک هیئت پنجنفرهٔ طالبان که ریاست آن را عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان بر عهده دارد، دعوت کرده بود.
کمیسیون اروپا این نشست را یک جلسهٔ تخنیکی توصیف کرده و گفته که هدف آن ایجاد تسهیلات برای بازگرداندن آن دسته از افغانهایی به افغانستان بوده که در کشورهای اروپایی جرایم سنگین مرتکب شدهاند یا بهعنوان تهدید امنیتی شناخته میشوند.
به گفتهٔ این کمیسیون، در این نشست مقامهایی از اتحادیهٔ اروپا و ۱۵ کشور عضو حوزهٔ شینگن شرکت کرده بودند.
این نخستین بار در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که اتحادیهٔ اروپا در بروکسل با مقامهای طالبان دیدار و گفتگو میکند.
این نشست با انتقاد شدید شماری از گروههای حقوق بشری روبهرو شده است.
آنان از کشورهای اروپایی خواستهاند که از بازگرداندن افغانها به کشورشان خودداری کنند، زیرا به گفتهٔ آنان وضعیت بشری در افغانستان خطرناک است.
ریچارد بنت خواستار توقف بازگرداندن اجباری افغانها از اروپا شد؛ بلجیم میزبان هیئت طالبان میشود
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا شد.
او روز سهشنبه دوم سرطان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که اصل «عدم بازگرداندن اجباری» مطلق است و هیچ استثنایی برای آن وجود ندارد. به گفته او، تضمینهای دیپلماتیک طالبان نمیتواند خطرات موجود را از بین ببرد.
بنت گفته است که خطر شکنجه در افغانستان همچنان «واقعی و جدی» است و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته است از بازگرداندن افغانها به کشورشان خودداری کنند.
او با استناد به تفسیر عمومی شماره ۴ کمیته ضد شکنجه سازمان ملل تأکید کرده است که تضمینهای دیپلماتیک نباید به عنوان راهی برای دور زدن اصل عدم بازگرداندن استفاده شوند، بهویژه زمانی که دلایل جدی وجود داشته باشد که فرد در معرض خطر شکنجه قرار میگیرد.
همچنین او بر بررسی فردی هر پرونده پیش از هرگونه تصمیم درباره اخراج یا بازگرداندن پناهجویان تأکید کرده است.
این درحالی است که وزارت امور خارجه بلجیم اعلام کرده است که برای یک هیئت پنجنفره از حکومت طالبان ویزه صادر کرده است.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از وزارت امور خارجه بلجیم نوشت: «این ویزه از نظر جغرافیایی و زمانی دارای اعتبار محدود هستند.»
بر اساس اطلاعات موجود، هیئت طالبان با این ویزه تنها میتواند برای یک روز به بلجیم سفر کند.
یک مقام بلندپایه وزارت خارجه حکومت طالبان و یک عضو هیئت آنان به رادیو آزادی گفتند که هیئت پنج نفری آنان روز سهشنبه دوم سرطان راهی بروکسل، پایتخت بلجیم خواهد شد.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین بار در پنج سال گذشته است که اتحادیه اروپا برای گفتوگوی مستقیم با هیئت طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، از آنان میزبانی میکند.
اتحادیه اروپا ماه گذشته اعلام کرده بود که برای مذاکرات فنی با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، هیئتی از این گروه را به بروکسل دعوت کرده است.
یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن و توقف نشرات آن در کابل
تلویزیون تمدن در افغانستان روز سهشنبه با انتشار بیانیهای در صفحه فیسبوک اعلام کرد که نیروهای امنیتی طالبان به دفتر مرکزی این رسانه در کابل یورش بردهاند و در پی آن نشرات این رسانه قطع شده است.
در این بیانیه آمده که که این یورش همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا انجام شده و از شهروندان خواسته است موضوع را با «دقت و حساسیت» دنبال کنند.
طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نشان ندادهاند.
تلویزیون تمدن از نخستین شبکههای خصوصی دینی و خبری در افغانستان است که توسط آصف محسنی یکی از علمای شیعه تأسیس شده بود.
مذاکرات فنی میان ایران و امریکا در سوئیس به پایان رسید
گفتوگوهای فنی میان ایران و امریکا در سوئیس به پایان رسید.
رسانههای دولتی ایران امروز سهشنبه گزارش دادند که دو طرف توافق کردهاند برای رسیدگی به برنامه هستهای ایران و همچنین لغو تحریمهای اعمالشده علیه این کشور، چند گروه کاری تشکیل دهند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفت: «در گفتوگوهای روز دوشنبه توافق شد که تیمهای مذاکرهکننده تهران و واشنگتن چهار گروه کاری ایجاد کنند.»
به گفته او، «تشکیل گروههای کاری برای رفع تحریمهای ایران، برنامه هستهای، بازسازی و توسعه اقتصادی ایران و نیز نظارت، مورد توافق قرار گرفته است.»
غریبآبادی همچنین افزود: «این گروههای کاری مسئولیت ادامه روند مذاکرات را نیز بر عهده خواهند داشت.»
گفتوگوهای فنی میان ایران و امریکا چند روز پیش با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده بود.
این مذاکرات پس از آن انجام میشود که ایران و امریکا روز جمعه گذشته یک توافق صلح ۶۰ روزه را امضا کردند.