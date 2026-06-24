هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همزمان با روز جهانی زنان در دیپلماسی گفته که در افغانستان، حضور و صدای زنان در زندگی اجتماعی و روندهای تصمیم‌گیری اهمیت اساسی دارد و بدون آن، رسیدن به صلح پایدار و توسعه فراگیر ممکن نیست.

این نهاد در پیامی که روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد نوشته که مشارکت معنادار زنان در تصمیم‌گیری‌ها، دیپلماسی و روندهای صلح، برای داشتن جامعه‌ای پایدار، متوازن و صلح‌آمیز ضروری است.

یوناما تاکید کرده که زنان تنها مشارکت‌کننده در روابط بین‌الملل نیستند، بلکه می توانند به عنوان میانجی‌گران صلح و مدافعان به ایجاد جهانی عادلانه‌تر و باثبات‌تر کمک می‌کنند.

یوناما همچنین بر فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای زنان و دختران افغان در عرصه‌هایی مانند دیپلماسی و خدمات عمومی تأکید کرده است.

یوناما افزده که مشارکت کامل و واقعی زنان نه تنها یک حق اساسی، بلکه شرط مهم برای ساختن جوامعی نیرومندتر، متوازن‌تر و صلح‌آمیزتر است.

امروز ۲۴ جون، روز جهانی زنان در دیپلوماسی است. هدف از تجلیل از این روز، تأکید بر اهمیت حضور زنان در دیپلوماسی است.

هر چند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما در افغانستان تحت حاکمیت آنان در نزدیک به پنج سال گذشته، زنان و دختران به گونۀ کامل از سطوح رهبری حذف شده‌اند.

آنها از رفتن به مکاتب بالاتر از متوسطه، پوهنتون‌ها، کار در ادارات دولتی و غیردولتی، پارک‌های تفریحی و حتی سفر بدون محرم منع شده‌اند. این محدودیت‌ها نه تنها حقوق بنیادی زنان را نقض کرده، بلکه فرصت‌های رشد و پیشرفت آنها را نیز به شدت محدود کرده است.