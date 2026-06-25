جهان
موج گرما در اروپا؛ یک کودک در فرانسه جان باخت
موج گرمای شدید در اروپا روز پنجشنبه دستکم ۱۰۱ میلیون نفر را با دمای بالای ۳۵ درجه سانتیگراد روبهرو کرده است.
فرانسه و اسپانیا از کشورهایی هستند که بیشترین آسیب و شمار قربانیان را گزارش کردهاند؛ از جمله مرگ یک کودک سهساله در فرانسه که در داخل موتر گرفتار شده بود.
کارشناسان سازمان ملل و نهادهای اقلیمی میگویند این موج گرما ناشی از پدیده «گنبد گرمایی» و تشدیدشده توسط تغییرات اقلیمی است و هشدار میدهند که ادامه مصرف سوختهای فسیلی، موجهای گرما را شدیدتر خواهد کرد.
پیشبینی میشود از روز جمعه دما در اروپای غربی کاهش یابد، اما اروپای شرقی با افزایش دما تا آخر هفته در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
اسرائیل میگوید تا زمان خلع سلاح حزبالله، نیروهایش را از لبنان خارج نمیکند
دولت اسرائیل روز پنجشنبه چهارم سرطان اعلام کرد که تا زمانی که گروه حزبالله خلع سلاح نشود، نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد.
دیوید منرس، سخنگوی دولت اسرائیل، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «تا زمانی که حزبالله یک تهدید باقی بماند، خلع سلاح نشده باشد و ماهیت نظامی آن برچیده نشده باشد، ما نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد.»
حزبالله از حوت سال گذشته و در پی آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، با شلیک راکت و پهپاد به شمال اسرائیل وارد جنگ شد. اردوی اسرائیل نیز در مقابل حملات هوایی گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد و نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب این کشور اعزام کرد.
دولت لبنان از میانه جنگ مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در واشنگتن آغاز کرد و قرار است آخرین دور این مذاکرات که سه روز به طول انجامیده است، روز پنجشنبه به پایان برسد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، در اظهارنظری درباره این مذاکرات گفت که دو کشور همسایه به دستیابی به یک «تعهد مبتنی بر قصد و نیت» نزدیک شدهاند.
ایران برای امضای تفاهمنامه با امریکا اصرار داشت که حملات اسرائیل به لبنان باید خاتمه یابد و چند روز بعد از امضای این تفاهم، آتشبس بین اسرائیل و حزبالله برقرار شد.
وزیر خارجه امریکا: مذاکرات فنی میان ایالات متحده و ایران اواخر جون از سر گرفته خواهد شد
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در پایان دومین روز از سفر پرمخاطره خود به خلیج فارس با هدف کاهش نگرانیهای منطقهای در مورد توافق آزمایشی واشنگتن با تهران، گفت که دور جدید مذاکرات فنی ایالات متحده و ایران در پایان ماه جون در سوئیس از سر گرفته خواهد شد.
روبیو در ۲۴ جون قبل از ورود به بحرین، در کویت به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: "گروه فنی بازخواهد گشت. به گمان من، در ۲۹ یا ۳۰ جون." او گفت که مرحله بعدی مذاکرات با حضور کارشناسان وزارت امور خارجه و وزارت انرژی ایالات متحده با تمرکز بر تحریمها، مسائل هستهای و میکانیزمهای اجرایی خواهد بود.
روبیو تأکید کرد که واشنگتن در تلاش است تا به سرعت از یک آتشبس شکننده به یک توافق جامع و پایدار برسد.
واشنگتن و تهران هفته گذشته تفاهمنامهای را امضا کردند. این تفاهمنامه شامل موارد مختلف از جمله بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران توسط امریکا بود.
سپاه پاسداران: عبور از تنگه هرمز از مسیرهایی که ایران مشخص نکرده، خطر امنیتی به شمار میآید
سپاه پاسداران میگوید عبور امن کشتیها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخصشده امکانپذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده، قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار میآید.
این پس از آن است که روز چهارشنبه سوم سرطان گزارش شد که عمان با معرفی یک مسیر "موقت" از کشتیها خواسته که فعلاً برای تردد در تنگه هرمز، از این مسیر استفاده کنند.
سپاه پاسداران تأکید کرده که با کشتیهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند، برخورد خواهد کرد.
ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود.
دو زلزله مرگبار در ونزوئلا که در یک قرن گذشته در این کشور بیسابقه بود
مقامهای ونزوئلان گفتند که در دو زلزله اخیر در غرب کاراکاس، پایتخت این کشور دست کم ۳۲ نفر جان باختند و صدها نفر زخمی شدهاند.
به گفته آنان، با توجه به اینکه تیمهای امداد و نجات هنوز به تمام مناطق زلزلهزده نرسیدهاند، ممکن است آمار تلفات افزایش یابد.
این قویترین زلزلهای بود که در بیش از یک قرن گذشته ونزوئلا را لرزاند. عصر روز چهارشنبه به وقت محلی، اولین زلزله با قدرت ۷.۲ ریشتر، غرب کاراکاس پایتخت این کشور را لرزاند و پس از آن زلزله دوم با قدرت ۷.۵ ریشتر در همین منطقه رخ داد.
این زلزلهها ویرانیهای گستردهای به بار آوردند و حتا ساختمانها در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا فرو ریختند.
صدها نفر از امدادگران و کارکنان نجات در حال تلاش برای یافتن و نجات افرادی هستند که در زیر آوار ساختمانهای فروریخته گیرمانده اند.
کشورهای مختلف از جمله امریکا اعلام کردند که کمکهای بشردوستانه و تیمهای نجات میفرستند.
اردوی امریکا: یکی از رهبران ارشد داعش در سوریه را کشتیم
مرکز فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام، اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای این کشور در شمالغرب سوریه، یکی از رهبران ارشد گروه داعش کشته شده است.
سنتکام روز چهارشنبه سوم سرطان در شبکه ایکس نوشت که این حمله در ۲۹ جوزا انجام شده و در جریان آن، علی حسین العلیوی، از رهبران ارشد داعش، کشته شده است.
بر اساس بیانیه اردوی امریکا، این حمله بخشی از تلاشهای ایالات متحده برای مختل کردن و از بین بردن گروههای تروریستی است که به دنبال حمله به شهروندان امریکایی یا خاک ایالات متحده هستند.
براد کوپر، فرمانده سنتکام، در این باره گفت نیروهای امریکایی و شرکای منطقهای آنها همچنان به مقابله با بقایای داعش ادامه خواهند داد تا از شکست پایدار این گروه اطمینان حاصل شود.
او افزود امریکا به دفاع از خاک خود، نیروهای نظامیاش و متحدانش در منطقه ادامه خواهد داد.
موج گرمای بی سابقه در اروپا
اروپا با ادامه موج گرمای بیسابقهای روبهرو شده؛ موجی که در چندین کشور رکوردهای گرما را شکسته و تقاضا برای خرید کولر و پنکه را بهشدت افزایش داده است.
در فرانسه، میانگین دما به ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۴۷ تاکنون گزارش شده است.
همزمان گزارش های از جان باختن چند تن در اثر گرما منتشر شده است.
کارشناسان میگویند این وضعیت ناشی تاثیرات تغییرات اقلیمی است و در برخی مناطق گرما تا ۴۱ درجه پیشبینی شده است.
عفو بینالملل خواستار آزادی فوری دو فعال بلوچ محکوم به حبس ابد در پاکستان شد
سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه دوم سرطان در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای ماهرنگ بلوچ و صبغتالله شاهجی، دو فعال حقوق بشر بلوچ، از سوی محکمه مبارزه با تروریسم کویته، این حکم را نقض آشکار حق دسترسی به محاکم عادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.
ایزابل لاسه، سرپرست دفتر منطقهای عفو بینالملل در جنوب آسیا، در بیانیهای گفته است که قوانین ضدتروریسم در پاکستان بهگونهای «سوءاستفادهگرانه» برای خاموش کردن اعتراضات مسالمتآمیز به کار گرفته میشود.
به گفته او، روند محاکمه این دو فعال بهصورت عجولانه، محرمانه و در داخل زندان انجام شده و با معیارهای بینالمللی محاکم عادلانه همخوانی ندارد.
عفو بینالملل تأکید کرده است که هیچ سند مستقیمی برای اثبات ارتباط ماهرنگ بلوچ و شاهجی با خشونت های ادعا شده در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۴ ارائه نشده؛ اعتراضی که در آن یک مأمور امنیتی کشته شد.
این اعتراضات در اواخر ماه جولای ۲۰۲۴ در اعتراض به کشته شدن فعالان بلوچ صورت گرفته بود.
در آن زمان حکوت پاکستان مانع برگزاری این اعتراضات شده بود که در نتیجه خشونتها در جریان اعتراضات هم به معترضان و هم به نیروهای امنیتی پاکستان تلفاتی وارد شده بود.
عفو بینالملل تأکید کرده است که این دو فعال صرفاً به دلیل فعالیتهای حقوق بشری هدف قرار گرفتهاند و باید فوراً آزاد شوند.
سنای مریکا به محدود کردن قدرت ترمپ برای ادامه جنگ رأی مثبت داد؛ ترمپ: بیمعنی است
چند روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان امریکا و ایران، سنای ایالات متحده در یک رأیگیری تازه به مشروط شدن ادامۀ جنگ با ایران رأی داد.
بر اساس رأی مثبت ۵۰ سناتور در مقابل ۴۸ رأی مخالف، این جنگ باید متوقف شود و رئیسجمهور ایالات متحده برای از سر گرفتن آن به مجوز کانگرس نیاز خواهد داشت؛ هرچند این مصوبه برای امضا به دونالد ترمپ ارائه نخواهد شد و عمدتاً جنبۀ نمادین دارد.
این طرح که ابتدا در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، دونالد ترمپ را ملزم میکند که نیروهای ایالات متحده را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کانگرس بهطور مشخص مجوز این اقدام را صادر کند.
در رأیگیری سنا، ۵۰ سناتور از جمله چهار سناتور جمهوریخواه به این لایحه رأی مثبت دادند. از سوی دیگر، یک سناتور دموکرات به آن رأی منفی داد.
رئیسجمهور ایالات متحده بهتندی از سنا بهدلیل تصویب لایحۀ عمدتاً نمادین «اختیارات جنگ»، که با هدف پایاندادن به جنگ ایران تهیه شده، انتقاد و این اقدام را «بهشدت بیموقع و بیمعنی» توصیف کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده با انتشار مطلبی در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «درحالیکه ایران را در وضعیت اسفناکی در آستانۀ سقوط کامل قرار دادهام، سنای ایالات متحده تصمیم میگیرد در مورد لایحۀ اختیارات جنگ، یک رأیگیری بهشدت بیموقع و بیمعنی برگزار کند.»
ترمپ در ادامه نوشت: «سناتورها کار من را سختتر کردند، اما من کارم را هر طور که شده به پایان میبرم، چون این کاری است که همیشه انجام میدهم.»
طی ماههای گذشته سناتورهای دموکرات بارها لایحههایی را برای توقف جنگ به رأی گذاشته بودند اما هربار با مخالفت جمهوریخواهان با شکست مواجه شده بود.
شهباز شریف: ایران مانند سایر کشورها حق دارد موشکهای بالیستیک داشته باشد
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که در مورد موشکهای بالیستیک نباید معیار دوگانه وجود داشته باشد.
او افزوده که ایران نیز مانند سایر کشورها حق دارد این نوع سلاحها را در اختیار داشته باشد.
شهباز شریف که کشورش در تلاشها برای پایان دادن به جنگ میان ایران و امریکا نقش میانجی را بازی کرده است، روز سه شنبه ۲ سرطان به خبرنگاران همچنان گفت که در گفتگوها برای توافقنامهٔ تفاهم میان ایران و ایالات متحده، موضوع موشکهای بالیستیک هرگز در اجندای بحث قرار نداشت، زیرا این موضوع هیچگاه بخشی از آن گفتگوها نبوده است.
پیش از این برخی رسانهها به نقل از صدراعظم پاکستان ادعا کرده بودند که موضوع موشکهای بالیستیک ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوها میان ایران و ایالات متحده بوده است.
ایران در جنگ با اسرائیل و امریکا، علاوه بر طیارههای بیسرنشین یا درون، از موشکهای میانبرد و دوربرد استفاده کرد که در کنار کشورهای حوزهٔ خلیج، چندین شهر اسرائیل را نیز هدف قرار داد.