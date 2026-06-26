مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده می‌گوید میزان نرمش واشینگتن در قبال تهران برای دستیابی به یک توافق صلح، «حد و حدودی دارد».

روبیو که در قالب سفری منطقه‌ای، در بحرین به‌سر می‌برد، روز پنجشنبه ۴ سرطان گفت واشینگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که از عبور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز، هزینه‌ای دریافت کند؛ چراکه چنین اقدامی، به گفتۀ او «راه را به روی هرج و مرج کامل» باز خواهد کرد.

اظهارات وزیر خارجه امریکا در حالی مطرح شده که یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و آسیب جزئی دیده است.

هنوز هیچ‌کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما چند مقام لمریکایی، ایران را به این اقدام متهم کرده‌اند.

همزمان سپاه پاسداران بار دیگر در واکنش به معرفی یک مسیر موقت از سوی عمان برای عبور کشتی‌ها، تأکید کرد که تردد کشتی ها در تنگۀ هرمز، بدون هماهنگی و نظارت ایران ناامن و خطرناک بوده و چنین کشتی‌هایی از خدماتی همچون بیمه هم محروم خواهند شد.