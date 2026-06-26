شورای علمای شیعه افغانستان پنج‌شنبه‌شب با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیس‌بوک خود نسبت به بازداشت شماری از مسئولان مساجد و تکایا، جمع‌آوری بیرق‌های عزاداری، مسدود شدن حوزه علمیه خاتم‌النبیین و توقف نشرات تلویزیون تمدن ابراز نگرانی کرده است.

این شورا در بیانیه خود گفته است که در روزهای اخیر «شماری از مسئولان مساجد و تکایا به دلیل برافراشتن نمادهای عزاداری بازداشت شده‌اند» و همچنین بیرق‌ها و نمادهای عزاداری از برخی مساجد و حسینیه‌ها جمع‌آوری شده است.

در اعلامیه آمده است که توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمیه خاتم‌النبیین نیز نگرانی‌هایی را در میان جامعه شیعه افغانستان برانگیخته است.

شورای علمای شیعه خواستار رسیدگی مقام‌های ارشد طالبان به این موضوع شده و افزوده که « طی سال‌های گذشته و نیز در سال جاری، مراسم محرم بر اساس توافقات مشترک و در فضایی آرام و منظم برگزار شده و انتظار می‌رود همان چارچوب‌های توافق‌شده مورد توجه قرار گیرد.»

این شورا همچنین خواستار بازگشایی حوزه علمیه خاتم‌النبیین و ازسرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده و گفته است که این موضوع را پس از پایان مراسم عاشورا با مقام‌های طالبان مطرح خواهد کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، از عالمان دینی و سخنرانان مذهبی خواسته شده است که ضمن آگاه‌ساختن مردم از وضعیت موجود، بر حفظ وحدت، رعایت نظم عمومی و پیگیری مطالبات از مجاری قانونی تأکید کنند.

این در حالی است که شماری از شیعیان افغانستان می‌گویند پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها بر برگزاری برخی مراسم و نمادهای مذهبی در ایام محرم افزایش یافته است.

حکومت طالبان تاکنون به این اعلامیه واکنش نشان نداده است. با این حال، مقام‌های طالبان در سال‌های گذشته گفته‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده در ایام عاشورا با هدف تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی اتخاذ می‌شود و هدف آن جلوگیری از برگزاری مراسم مذهبی نیست.