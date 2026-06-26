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خبر تازه
شنبه ۶ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۳۰

افغانستان

محکمهٔ عالی پرتگال دوسیهٔ قتل مهاجر افغان را برای محاکمهٔ دوباره ارجاع داد

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محکمهٔ عالی پرتگال دستور بررسی مجدد دوسیهٔ عبدالبشیر، یک مهاجر افغان را صادر کرده است؛ فردی که گفته می‌شود در سال ۲۰۲۳ در مرکز اسماعیلیه در لیسبون، دو زن را به قتل رسانده بود.

این محکمه گفته که برای ارزیابی وضعیت روانی او باید یک معاینهٔ مشترک روانی و روان‌شناختی جدید انجام شود تا مشخص گردد که آیا او در زمان ارتکاب جرم مسئولیت کیفری داشته یا خیر.

عبدالبشیر ۳۱ ساله، سال گذشته به اتهام قتل دو زن به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود، اما سارنوالی استدلال کرده است که او دچار بیماری روانی است و باید به جای زندان تحت درمان ویژه قرار گیرد.

بر اساس تصمیم جدید محکمه، تنها دربارهٔ مسئولیت کیفری و نوع مجازات او تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و اصل اتهام قتل مورد بررسی دوباره قرار نمی ‌گیرد.

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برنامهٔ ملی مبارزه با پولیو: واکسین به‌موقع کودکان یگانه راه مؤثر برای جلوگیری از پولیو است

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برنامهٔ ملی مبارزه با پولیو یا فلج کودکان در افغانستان از خانواده‌ها خواسته که به کودکان خود واکسین پولیو را به‌موقع بدهند و در کمپاین‌های واکسیناسیون به‌گونهٔ فعال اشتراک کنند.

این برنامه روز جمعه ۵ سرطان در اعلامیه‌ای گفت که واکسین پولیو کودکان را در برابر بیماری فلج‌کننده و سایر مشکلات جدی صحی محافظت می‌کند و برای ریشه‌کن کردن این بیماری، همکاری مردم ضروری است.

افغانستان و پاکستان هنوز دو کشوری در جهان هستند که ویروس پولیو در آن‌ها به‌طور کامل از بین نرفته است.

مقام‌های صحی تأکید می‌کنند که برای مصونیت کامل، کودکان باید تمام دوزهای توصیه‌شدهٔ واکسین پولیو را دریافت کنند.

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قزاقستان هیئت از داکتران متخصص را به افغانستان اعزام کرد

قزاقستان در ادامهٔ کمک‌های بشردوستانه، هیئت از داکتران متخصص را به افغانستان اعزام کرده تا در شفاخانه‌های افغانستان به بیماران خدمات طبی و جراحی ارائه کنند.

وزارت صحت قزاقستان روز جمعه ۵ سرطان اعلام کرد که این هیئت شامل متخصصان ارتوپیدی، تروما یا آسیب جسمی، قلب، طب اطفال، جراحی عمومی، یورولوژی، امراض سینه و اپیدمیولوژی است.

این وزارت افزوده که هم‌زمان با اعزام این هیئت، قزاقستان ۳۱۸ اعشاریه ۸ تُن متریک کمک‌های بشردوستانه نیز به افغانستان فرستاده است.

این کمک ها برای رفع نیازهای صحی و بشردوستانه اختصاص یافته است.

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سازمان جهانی صحت: به حمایت از درمان اعتیاد در افغانستان ادامه می‌دهیم

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سازمان جهانی صحت دبلیو اچ او اعلام کرده که به حمایت خود از برنامه‌های پیشگیری و درمان افراد مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان ادامه خواهد داد.

این سازمان روز جمعه ۵ سرطان، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در اعلامیه‌ای گفت که در حال حاضر از ۱۱ مرکز درمان اعتیاد و ۱۱ تیم صحی سیار در ۱۰ ولایت افغانستان حمایت می‌کند.

به گفتهٔ این سازمان، این مراکز خدمات درمان اعتیاد، خدمات صحت روانی و مراقبت‌های بازتوانی را ارائه می‌کنند.

سازمان جهانی صحت افزوده که مراکز درمانی و تیم‌های صحی سیار در کابل، کندهار و هلمند نیز فعال هستند و این سازمان از طریق آموزش کارکنان صحی، برنامه‌های درمان اعتیاد را نیز تقویت می‌کند.

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سه مهاجر افغان در ساحل بحیره کسپین ایران غرق شدند

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مقام‌های کمک و نجات ایران اعلام کرده‌اند که سه مهاجر افغان در ساحل بحیره کسپین غرق شده‌اند و یک تن دیگر نیز هنوز ناپدید است.

به گفتهٔ مقام‌ها، دست‌کم ۱۵ شهروند افغان با وجود این که آب و هواطوفانی بودن وارد آب شده بودند.

افراد جان‌باخته ۱۲، ۱۴ و ۲۵ ساله بودند و عملیات جستجو برای یافتن فرد ناپدید شده تا روز جمعه همچنان ادامه داشت.

مقام‌ها افزوده‌اند که این افراد به منطقه‌ای از ساحل رفته بودند که به دلیل جریان شدید آب، شنا کردن در آن ممنوع است.

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ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر: «مواد مخدر هنوز یک چالش جدی است.»

سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر می‌گوید این سازمان در کنار مردم افغانستان برای مقابله با چالش‌های مواد مخدر، تهدیدهای نو و یافتن راه‌حل‌ها ایستاده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) روز جمعه در صفحه ایکس خود با نشر یک اعلامیه تأکید می‌کند که فعالیت‌هایش بر پیشگیری، درمان و بازتوانی متمرکز است و در عین حال از جوامعی حمایت می‌کند که از تغییر سیاست‌ها در زمینه کشت کوکنار آسیب دیده‌اند.

پولیاک اوکه‌سیری، مسئول این دفتر در افغانستان، می‌گوید: «مشکل مواد مخدر هنوز یک چالش جدی است، زیرا بسیاری از مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، هنوز به خدمات باکیفیت پیشگیری، درمان و بهبود دسترسی ندارند.»

او می‌افزاید که در افغانستان مصرف مواد مخدر به‌گونه فزاینده از مواد سنتی مانند چرس و تریاک به مواد مصنوعی مانند متامفتامین (شیشه) و تابلیت K در حال تغییر است.

پس از آن‌که حکومت طالبان در اپریل ۲۰۲۲ ممنوعیت کامل بر کشت و تجارت کوکنار در افغانستان وضع کرد، کشت کوکنار در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۵ درصد کاهش یافت. بر اساس معلومات UNODC، در سال ۲۰۲۵ نیز کشت کوکنار نسبت به سال قبل ۲۰ درصد دیگر کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است.

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شورای علمای شیعه افغانستان از بازداشت مسئولان برخی مساجد و محدودیت‌های اخیر در جریان ماه محرم ابراز نگرانی کرد

شورای علمای شیعه افغانستان پنج‌شنبه‌شب با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیس‌بوک خود نسبت به بازداشت شماری از مسئولان مساجد و تکایا، جمع‌آوری بیرق‌های عزاداری، مسدود شدن حوزه علمیه خاتم‌النبیین و توقف نشرات تلویزیون تمدن ابراز نگرانی کرده است.

این شورا در بیانیه خود گفته است که در روزهای اخیر «شماری از مسئولان مساجد و تکایا به دلیل برافراشتن نمادهای عزاداری بازداشت شده‌اند» و همچنین بیرق‌ها و نمادهای عزاداری از برخی مساجد و حسینیه‌ها جمع‌آوری شده است.

در اعلامیه آمده است که توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمیه خاتم‌النبیین نیز نگرانی‌هایی را در میان جامعه شیعه افغانستان برانگیخته است.

شورای علمای شیعه خواستار رسیدگی مقام‌های ارشد طالبان به این موضوع شده و افزوده که « طی سال‌های گذشته و نیز در سال جاری، مراسم محرم بر اساس توافقات مشترک و در فضایی آرام و منظم برگزار شده و انتظار می‌رود همان چارچوب‌های توافق‌شده مورد توجه قرار گیرد.»

این شورا همچنین خواستار بازگشایی حوزه علمیه خاتم‌النبیین و ازسرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده و گفته است که این موضوع را پس از پایان مراسم عاشورا با مقام‌های طالبان مطرح خواهد کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، از عالمان دینی و سخنرانان مذهبی خواسته شده است که ضمن آگاه‌ساختن مردم از وضعیت موجود، بر حفظ وحدت، رعایت نظم عمومی و پیگیری مطالبات از مجاری قانونی تأکید کنند.

این در حالی است که شماری از شیعیان افغانستان می‌گویند پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها بر برگزاری برخی مراسم و نمادهای مذهبی در ایام محرم افزایش یافته است.

حکومت طالبان تاکنون به این اعلامیه واکنش نشان نداده است. با این حال، مقام‌های طالبان در سال‌های گذشته گفته‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده در ایام عاشورا با هدف تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی اتخاذ می‌شود و هدف آن جلوگیری از برگزاری مراسم مذهبی نیست.

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سوئیس ۱.۹۵ میلیون دالر به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که دولت سوئیس ۱.۹۵ میلیون دالر به صندوق بشردوستانه‌ی افغانستان کمک کرده است.

اوچا روز پنج‌شنبه، ۴ سرطان درصفحه ایکس خود نوشته این حمایت ها «به افرادی که زندگی‌شان در اثر بحران‌ها و رویدادهای ناگهانی مختل شده امید می‌بخشد.»

این کمک در حالی اعلام می‌شود که افغانستان همچنان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبه‌رو است.

براساس معلومات ملل متحد در سال جاری میلادی ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

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احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در ۱۳ ولایت افغانستان

اداره هواشناسی طالبان هشدار داده است که روز جمعه در ۱۳ ولایت افغانستان بارندگی شدید همراه با خطر سیلاب‌های ناگهانی رخ خواهد داد.

این اداره روز پنجشنبه ۴سرطان اعلام کرد که در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، میدان وردک، پروان، سمنگان، بغلان و پنجشیر بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق مرکزی و جنوب‌شرقی کشور، وزش بادهای شدید با سرعت ۵۰ تا ۸۵ کیلومتر در ساعت نیز پیش‌بینی می‌شود.

این هشدار در حالی صادر شده که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اخیراً اعلام کرده است که در سه ماه نخست سال جاری، ۳۰۱ نفر در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها جان باخته، ۴۰۰ نفر زخمی شده و بیش از ۱۸ هزار خانواده آسیب دیده‌اند.

افغانستان در سال‌های اخیر بارها شاهد سیلاب‌های مرگبار و خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و زمین‌های زراعتی بوده است.

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کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا: مذاکرات با طالبان فقط در سطح "بحث‌های عملیاتی" بوده است

مگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا
مگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا

مگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، گفت که مذاکرات با هیئت حکومت طالبان در سطح "فقط بحث‌های عملیاتی" در مورد بازگرداندن افغان‌های درگیر در جرایم بوده و هیچ امتیازی به طالبان داده نشده است.

برونر روز چهارشنبه سوم سرطان در یک نشست خبری در بروکسل گفت که نشست اخیر ادامه نشست فنی قبلی بود که در ماه جنوری در کابل برگزار شده بود.

کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اروپا افزود که در نشست روز سه‌شنبه ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا شرکت کرده بودند و این نشست را یک روند اداری عادی عنوان کرد.

اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که در دستور کار این نشست، امکان ازسرگیری خدمات قونسلی برای افغان‌ها در اتحادیهٔ اروپا، حضور قونسلی و نیز ضرورت اقدامات اعتمادسازی شامل بوده است.

در کنار انتقادها در اتحادیه اروپا، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مقام‌ها و اداره‌های حقوق بشر ملل متحد نیز از این اقدام کمیسیون اروپا انتقاد کرده‌اند.

آنها گفته‌اند که با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان، به ویژه حقوق زنان، هیئت طالبان نباید به بروکسل دعوت می‌شد و کشورهای اروپایی نباید افغان‌ها را به کشوری که شاهد نقض گسترده حقوق بشر است، بازگردانند.

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