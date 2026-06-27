هشدار جی دی ونس به ایران: به هر گونه خشونت پاسخ خواهیم داد

سازمان امور بحری ملل متحد اعلان کرد که از روز سه‌شنبه تاکنون، ۱۱۵ کشتی و حدود دو هزار و ۵۰۰ عمله آن به‌گونه‌ای امن از تنگۀ هرمز خارج شده‌اند.

آرسنیو دومینگز، سرمنشی این سازمان گفت این روند در چارچوب برنامه عبور امن ملل متحد آغاز شده بود، اما پس از حمله به یک کشتی در خلیج عمان، عملیات انتقال حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار عمله آن به‌طور موقت متوقف شد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا ایران را مسئول حمله پهبادی به این کشتی دانسته و گفته است که این حمله به کشتی خسارت وارد کرده است.

به گفته سازمان امور بحری ملل متحد، عملیات رسمی عبور امن کشتی‌ها از دو مسیر مشخص در امتداد سواحل عمان و ایران انجام می‌شود.