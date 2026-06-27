سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر می‌گوید این سازمان در کنار مردم افغانستان برای مقابله با چالش‌های مواد مخدر، تهدیدهای نو و یافتن راه‌حل‌ها ایستاده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) روز جمعه در صفحه ایکس خود با نشر یک اعلامیه تأکید می‌کند که فعالیت‌هایش بر پیشگیری، درمان و بازتوانی متمرکز است و در عین حال از جوامعی حمایت می‌کند که از تغییر سیاست‌ها در زمینه کشت کوکنار آسیب دیده‌اند.

پولیاک اوکه‌سیری، مسئول این دفتر در افغانستان، می‌گوید: «مشکل مواد مخدر هنوز یک چالش جدی است، زیرا بسیاری از مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، هنوز به خدمات باکیفیت پیشگیری، درمان و بهبود دسترسی ندارند.»

او می‌افزاید که در افغانستان مصرف مواد مخدر به‌گونه فزاینده از مواد سنتی مانند چرس و تریاک به مواد مصنوعی مانند متامفتامین (شیشه) و تابلیت K در حال تغییر است.

پس از آن‌که حکومت طالبان در اپریل ۲۰۲۲ ممنوعیت کامل بر کشت و تجارت کوکنار در افغانستان وضع کرد، کشت کوکنار در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۵ درصد کاهش یافت. بر اساس معلومات UNODC، در سال ۲۰۲۵ نیز کشت کوکنار نسبت به سال قبل ۲۰ درصد دیگر کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است.