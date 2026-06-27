بر اساس آمار مقام‌های ونزوئلا، شمار قربانیان زلزله‌های هفتۀ گذشته در این کشور روز جمعه به ۹۲۰ نفر رسیده و هزاران نفر زخمی شدند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از تام فلچر، مسئول امدادرسانی ملل متحد گزارش داده که هنوز هم بیش از ۵۰ هزار نفر مفقود هستند.

عملیات نجات و جستجو از سوی امدادگران داخلی و بین‌المللی برای پیدا کردن افراد گیرمانده و قربانیان ادامه دارد، اما به گزارش خبرگزای فرانسه عملیات نجات به کندی و ناامیدانه پیش‌ می‌رود.

دو زلزله پی‌هم ناوقت روز چهارشنبه گذشته با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر در غرب کاراکاس، پایتخت ونزوئلا رخ داد که شدیدترین زلزله‌ها در بیش از یک قرن گذشته در این کشور به شمار می‌روند.